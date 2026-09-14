My secret Milano: Zona Tortona, dalle granaglie alle passerelle

Chi sapeva che dove oggi sfila Armani un tempo si conservavano granaglie e cioccolato? Milano non è solo caos, boutique e finanza. Milano è anche una città da visitare passeggiando con calma, alzando lo sguardo e soffermandosi. Senza correre.

Ma esistono davvero luoghi e dettagli che nemmeno i milanesi conoscono? La risposta ve la dà My secret Milano, il nuovo format di X-Style scritto e realizzato da Simona Peverelli e Patrizia Piccinini, che prova ad andare oltre la metropoli che tutti fotografano, scoprendo le sue storie incredibili. Una passeggiata di quartiere in quartiere che è anche una chiacchierata tra una giornalista e milanese doc convinta di conoscere ogni angolo della sua città e una collega e architetta che la smentirà passo dopo passo.

Un viaggio attraverso il passato e il presente di Milano, dove moda, arte e storia si intrecciano di continuo; dove le strade, gli edifici e i suoi dettagli custodiscono enigmi secolari. In questa puntata scopriremo la zona Tortona, quella degli showroom di moda e design, e anche quella di alcune importanti sfilate. Eppure, questo angolo di città diventata un polo di sperimentazione ha un'anima industriale che non tutti conoscono: dietro ogni palazzo, si nascondono storie di fabbriche e industrie, da cui sono uscite granaglie, turbine e persino tram. Così dalle rotaie sono nate le passerelle.

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