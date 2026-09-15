Anatomia di una it-bag: guida alle nuove borse must-have della moda Autunno 2026

La nuova borsa Bottega Veneta Corso fotografata da Drew Vickers
Back-to-work, back-to-city, back-to-everydaylife. Ma non solo, questo è anche il momento di nuovi desideri formato moda. In cima alla wishlist ci sono le borse. Che continuano a confermarsi l’investimento perfetto per iniziare la stagione con lo stile e gli accessori giusti. Le tendenze della moda Autunno 2026 le vogliono sempre più pratiche e funzionali, per essere fedeli alleate del quotidiano; maxi e capienti per diventare le perfect bag 9-to-9 da cui non separarsi mai; rétro e ladylike, per una femminilità sempre elegante e sofisticata.
Così dopo averle scoperte sulle passerelle delle sfilate FW 26-27 ora sono finalmente protagoniste delle vetrine più belle, delle campagne moda che tappezzano città e feed social e dei look street style di star e ambassador che le hanno indossate in anteprima, pronte a plasmare il nostro immaginario e a nutrire i nostri desideri di stagione. Ma quali sono le it-bag più quotate, chiacchierate e desiderate di questa stagione? Tra grandi icone, reinterpretazioni di modelli storici, borse cult che continuano a reinventarsi e new entry già feticcio, ve le sveliamo qui. Guida alle borse firmate must-have della moda Autunno Inverno 2026.
Lo stile utility e la nuova Prada Carry Bag
Prada Carry Bag - Courtesy Press Office
Nuova icona in casa Prada che per l’Autunno 2026 punta sulla Carry Bag. Con la sua silhouette verticale e rigorosa, uno stile funzionale e utilitaristico, con tasche morbide e frontali, e un design che non rinuncia a stilemi classy e bourgeoise ha tutte le carte in regola per diventare la borsa da giorno perfetta anche per la sera. Realizzata in pelle di vitello e suede, la Carry gioca così sul contrasto tra struttura e morbidezza, pragmatismo e femminilità.
Il nuovo Corso di Bottega Veneta
Corso di Bottega Veneta - Courtesy Press Office
Louise Trotter parte dal codice più riconoscibile della maison, l’Intrecciato, per la sua nuova borsa Bottega Veneta. Nasce così Corso, la tote bag Autunno-Inverno 2026-2027: ampia, architettonica ma tutt’altro che rigida, è costruita sul contrasto tra struttura e morbidezza che attraversa l’intera collezione. Il maxi Intrecciato in nappa incontra pannelli laterali in pelle liscia, mentre pieghe morbide ne alleggeriscono la silhouette e il manico, integrato direttamente nel corpo, permette di portarla naturalmente sulla spalla. Disponibile dalla Small alla Maxi, Corso ha tutte le signature delle grandi it-bag ma la praticità di una borsa pensata davvero per tutti i giorni.
La maxi bag secondo Chanel
Chanel maxi bag - Courtesy Press Office
Go big or go home. Le dimensioni contano (di nuovo). Le borse tornano a essere XL e in cima al trend c’è Chanel con Matthieu Blazy che già con la Flap bag della scorsa stagione aveva tracciato una rotta di stile ben precisa. Per l’Autunno 2026 ci propone la maxi bag con patta che è protagonista del look di apertura del fashion show e indica con chiarezza i fashion diktata della maison in tema di accessori. Elegante e senza tempo, racchiude tutti i codici iconici del brand - dal matelassé alla chiusura con doppia C - e con la sua linea ampia e morbida diventa ancor più versatile e rilassata. La versione in pelle bordeaux poi strizza l’occhio anche a uno dei colori più trendy dell’autunno ed è vero passepartout.
La nuova borsa delle star, la Ferragamo Cara Bag
Ferragamo Cara Bag - Courtesy Press Office
Con un placement a dir poco magistrale, vista già sui look delle star più cool delle ultime settimane, la Cara Bag è tra le it-bag in super ascesa. Presentata sulla passerella Autunno-Inverno 2026 di Ferragamo, conquista con una silhouette architettonica e pulita, costruita intorno a una struttura a soffietto con tre scomparti che combina rigore e funzionalità, immancabile l’iconica chiusura Gancini. Dietro l’apparente essenzialità c’è un vero esercizio di savoir-faire: oltre 100 elementi in pelle, 25 pannelli tagliati e cuciti con estrema precisione e circa dieci ore di lavorazione artigianale per realizzare ogni borsa. Disponibile in vitello, anguilla e alligatore, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei nuovi oggetti del desiderio firmati Ferragamo.
Il rétro contemporaneo della nuova Balenciaga Hourglass Avenue Bag
Balenciaga Hourglass Avenue Bag - Courtesy Press Office
Con la Hourglass Avenue Bag, Pierpaolo Piccioli interviene su una delle silhouette più riconoscibili di Balenciaga. La celebre curva a clessidra affonda infatti le sue radici negli anni Quaranta, quando Cristóbal Balenciaga iniziò a costruire giacche e abiti capaci di enfatizzare la linea dei fianchi senza ricorrere alla rigidità del corsetto.
Tradotta nel 2019 nell’ormai iconica Hourglass Bag, nel 2026 quella stessa architettura viene ripensata da Piccioli in una versione più morbida, fluida e funzionale. La Hourglass Avenue conserva la caratteristica base arcuata, ma si fa super morbida in una costruzione pensata per adattarsi a chi la indossa. A chiudere il cerchio, il dettaglio della serratura magnetica incisa con 10 Avenue George V, indirizzo degli storici atelier parigini di Cristóbal e ancora oggi sede della maison.
Rendez-vous avec Miu Miu
La Rendez-vous Bag di Miu Miu - Courtesy Press Office
La Rendez-vous Bag di Miu Miu è già uno dei must have dell’Autunno-Inverno 2026. Morbida, rilassata, dall’allure Seventies, protagonista della nuova campagna con Hailey Bieber condensa alla perfezione i codici Miu Miu e quell’idea di femminilità spontanea ma allo stesso sofisticata. Pratica, quotidiana, essenziale, è una borsa da indossare e vivere: di quelle da cui non separarsi più per tutta la stagione.
Loewe Whisker Bag
Loewe Whisker Bag - Courtesy Press Office
Con Whisker, Jack McCollough e Lazaro Hernandez firmano una delle prime nuove borse del loro corso da Loewe. Svelata sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027, nasce da una forma organica, attraversata da una zip con lunghi tirazip che le conferiscono quell’attitudine giocosa e un po’ irriverente al centro della nuova visione del duo. In pelle soffice e leggermente lucida, contrasta con il manico più strutturato, mentre una particolare costruzione permette alla borsa di adattarsi al corpo mantenendo sempre la sua caratteristica piega. Da portare a mano, a spalla o crossbody, Whisker è il perfetto connubio tra eccentricità e quotidianità, capace di dare carattere ai look più cool di stagione.
Evoluzione di un’icona
La Trunkette bag di Marni - Courtesy Press Office
Per il suo debutto alla direzione creativa di Marni, Meryll Rogge riparte dall’archivio e da quella che è stata una delle più grandi icone firmate Consuelo Castiglioni, la Trunk bag. La nuova Trunkette Bag, svelata con la collezione Autunno-Inverno 2026, la rilegge infatti con proporzioni più allungate e una costruzione morbida e spontanea. Restano la patta e la caratteristica chiusura con sfere in metallo, mentre la pelle spazzolata, animata da pieghe naturali, crea un interessante contrasto tra rigore e morbidezza. I lunghi manici permettono di portarla a mano o a spalla e la palette gioca con accostamenti cromatici tipicamente Marni.
L’omaggio di Tory Burch a Bunny Mellon
La parola d’ordine della nuova borsa Bunny Knot di Tory Burch è understatement. Il particolare quilting a nodi incrociati nasce infatti da un cuscino trovato dalla designer nella sua casa di Antigua, un tempo appartenuta alla leggendaria tastemaker e paesaggista Bunny Mellon celebre per un’idea di eleganza sofisticata e discreta. Presentata sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027 e già amatissima da star come Amanda Seyfried, Lauryn Hill e Padma Lakshmi, la Bunny Knot traduce quel motivo in pelle e metallo, trasformandolo nel segno distintivo di una morbida borsa a spalla trapuntata dalle linee essenziali. E la corsa allo status di nuova it-bag sembra già iniziata: in arrivo da ottobre, è già in cima alla wishlist delle fan del brand.
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