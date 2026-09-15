Anatomia di una it-bag: guida alle nuove borse must-have della moda Autunno 2026

Back-to-work, back-to-city, back-to-everydaylife. Ma non solo, questo è anche il momento di nuovi desideri formato moda. In cima alla wishlist ci sono le borse. Che continuano a confermarsi l’investimento perfetto per iniziare la stagione con lo stile e gli accessori giusti. Le tendenze della moda Autunno 2026 le vogliono sempre più pratiche e funzionali, per essere fedeli alleate del quotidiano; maxi e capienti per diventare le perfect bag 9-to-9 da cui non separarsi mai; rétro e ladylike, per una femminilità sempre elegante e sofisticata.

Così dopo averle scoperte sulle passerelle delle sfilate FW 26-27 ora sono finalmente protagoniste delle vetrine più belle, delle campagne moda che tappezzano città e feed social e dei look street style di star e ambassador che le hanno indossate in anteprima, pronte a plasmare il nostro immaginario e a nutrire i nostri desideri di stagione. Ma quali sono le it-bag più quotate, chiacchierate e desiderate di questa stagione? Tra grandi icone, reinterpretazioni di modelli storici, borse cult che continuano a reinventarsi e new entry già feticcio, ve le sveliamo qui. Guida alle borse firmate must-have della moda Autunno Inverno 2026.

Lo stile utility e la nuova Prada Carry Bag