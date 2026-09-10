Tra sfilate e grandi eventi, si apre il lungo mese della moda: ecco cosa sapere sui calendari delle fashion week

fashion 10 settembre 2026

Da New York a Parigi, passando per Londra e Milano, il fashion biz si prepara agli appuntamenti con la moda donna della Primavera/Estate 2027

Di Giulia Pacella

Un look della sfilata Ralph Lauren PE27, il fashion show fuori dal calendario ufficiale della NYFW ha dato il via al lungo mese dedicato alla moda donna PE27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La torrida estate non è ancora finita ma, come di consueto, a settembre è già tempo di pensare a quella che verrà. Tra sfilate e grandi eventi, il fashion biz si prepara al lungo mese della moda che svelerà da qui fino a ottobre le nuove collezioni donna Primavera/Estate 2027. Nel bel mezzo di uno scenario economico globale ancora incerto ma in fase di normalizzazione - in cui il ruolo trainante per la crescita del lusso è giocato dagli USA (dati McKinsey) - e le nuove ondate in arrivo dalle capitali asiatiche o scandinave (pronte a conquistarsi il proprio posto al sole, e relativo spazio di mercato, nello scacchiere del fashion global), le “vecchie capitali” della moda sono pronte a ripartire e ad accendere i riflettori non solo sulle passerelle, ma sui tanti appuntamenti che le animeranno, tra show extra-calendario, party, mostre e nuovi opening. Ecco alcune anticipazioni e cosa sapere delle 4 fashion in partenza. New York Fashion Week: dal 10 al 15 settembre 2026 Il lungo mese di sfilate comincia dalla Grande Mela. Il calendario ufficiale della New York Fashion Week si apre il 10 settembre con il ritorno di Diane von Furstenberg, assente dalle passerelle di NY per 9 anni. Un fashion show attesissimo, che segna inoltre il debutto di Henry Zankov nel ruolo di direttore creativo del brand. Sarà la prima volta anche di Rachel Scott alla guida di Proenza Schouler. Mentre fuori calendario a inaugurare la kermesse ci hanno già pensato brand come Ralph Lauren e Coach, che hanno scelto il 9 settembre per presentare le loro collezioni.

Un look della sfilata Ralph Lauren PE27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Riflettori puntati come sempre sulle grandi certezze di New York come Tory Burch, Michael Kors Collection e Carolina Herrera, ma anche su Tommy Hilfiger. E ancora Calvin Klein guidato dalla talentuosa Veronica Leoni e 7 For All Mankind con la recente direzione creativa di Nicola Brognano. Altra cosa di cui prendere nota a proposito di New York è che questa sarà ufficialmente la prima fashion week fur free con l’entrata in vigore della nuova no-fur rule del CFDA, che vieta l'uso di pellicce animali ai partecipanti ufficiali.

Uno scatto dal backstage di Coach PE27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Sarà Thom Browne invece il 15 settembre a chiudere una settimana che cerca di riaffermare il proprio ruolo nel fashion biz (forte anche del primato economico degli USA per la crescita del lusso che altrove in questo momento manca) e che sempre più sceglie di puntare su una serie di cool brand - tra unconventional, emergenti e indipendenti - che sono certamente da (continuare a) tenere d’occhio. Parliamo di Khaite, Tibi, Diotima (il brand personale di Rachel Scott), Prabal Gurung, Sandy Liang e Collina Strada. Ma anche di COS (che certo indipendente non è, ma lo scorso anno ha scalato il Lyst Index dimostrando di poter competere con i brand del lusso per aver saputo individuare la perfetta formula tra aspirazionalità e accessibilità) o di Magda Butrym che sceglie la passerella di New York per rafforzare così l’apertura della sua prima boutique a Soho.

Il nuovo flaghsipe store di Moncler sulla Fifth Avenue a NY - Courtesy Press Office

E a proposito di opening, non possiamo non citare Moncler che per l’opening del flagship store sulla Fifth Avenue sceglie di celebrare il suo legame con New York con un super party e The Untold Story, una delle più grandi mostre fotografiche a cielo aperto mai ospitate in città che suggella la storia ventennale del brand nella Grande Mela. London Fashion Week: dal 17 al 21 settembre 2026 E se New York mette il suo vestito migliore, Londra sta certamente facendo fatica a mantenere lo scettro di capitale creativa. Tuttavia per questa edizione a dare manforte alla City, nel restituire vigore e centralità all’idea di moda britannica, ci pensa McQueen che con la direzione creativa di Seán McGirr torna a sfilare il 20 settembre nella sua città, da cui mancava dal 2022. Chissà che questo ritorno non faccia da apripista anche a un futuro homecoming di Victoria Beckham e Stella McCartney? Nessuna illusione però! Al momento non se ne parla affatto.

Lo street style alla London Fashion Week - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

In ogni caso c’è il Burberry di Daniel Lee che porta alta la bandiera brit e che quest’anno oltre a chiudere la fashion week con la sfilata del 21 settembre si prepara a celebrare i 170 anni del suo leggendario trench coat con una mostra in programma al V&A Kensington in apertura lo stesso giorno e in programma fino a gennaio 2027. Da segnalare poi il debutto di Christopher Kane alla direzione creativa di Mulberry ma anche i tanti nomi londinesi in calendario che confermano la loro centralità nella moda british: a cominciare dalla sempre straordinaria Simone Rocha al talentuoso Richard Quinn, passando per Roksanda, Erdem, Emilia Wickstead, Ashley Williams e KNWLS. Last but not least, anche H&M ha annunciato il suo ritorno alla London Fashion Week con un evento in programma il 17 settembre. Il brand svedese presenterà - in collaborazione con il fotografo britannico Nick Knight e la sua piattaforma di fashion film SHOWstudio - quella che nel comunicato stampa definisce “una rivisitazione audace dell’esperienza della sfilata di moda”. Le premesse e l’importanza dei nomi coinvolti hanno già fatto drizzare le antenne tra gli addetti ai lavori. Per la serie, stay tuned! Milano Fashion Week: dal 22 al 28 settembre 2026 È ancora presto per parlare di vera ripresa dell’industria della moda italiana, nonostante il cambio di passo registrato nel secondo trimestre 2026, ma una cosa è certa: questa settimana della moda milanese è già sicuramente una fashion week da record in fatto di numeri, come ha annunciato lo stesso Carlo Capasa Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione della conferenza stampa dedicata alla Milano Fashion Week Donna Primavera/Estate 2026-2027. Con 203 appuntamenti di cui 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi dal 22 al 28 settembre 2026, in effetti, il calendario ufficiale della MFW è quanto mai affollato, e così le agende degli addetti ai lavori in città, dove si stima una presenza di circa 142mila visitatori. La grande novità di questa edizione? L’apertura della Milano Fashion Week da parte di Prada, che segna una svolta significativa nel calendario, dando forza e rilevanza alla nostra settimana sin dal primo giorno di fashion show, che si concluderà con l’atteso Vogue World: Milano. Nell’ultimo giorno di sfilate fisiche invece come da tradizione è il fashion show Giorgio Armani a congedare buyers e stampa internazionale dal capoluogo meneghino.

Uno scatto della campagna di comunicazione della Milano Fashion Week PE27 realizzata da fotografo Stefano Sciuto, con lo styling di Giovanni Beda - Courtesy Press Office