Stanche dei soliti mocassini? Ecco le 5 scarpe della moda autunno 2026 alternative al loafer

fashion 09 settembre 2026

Dalle ballerine alle pump con tacco rétro, dalle sfilate arrivano i modelli perfetti per un daily wear autunnale

Di Valeria Boraldi

Tory Burch, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Comodo e casual chic, simbolo del look da perfetta “preppy girl”, il mocassino è la scarpa autunnale per antonomasia. Ma se di loafer ne avete già abbastanza e se questa stagione avete voglia di cambiare e dare un nuovo twist ai look, le idee in arrivo dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 non mancano. Sulle passerelle si fanno largo una serie di scarpe e modelli alternativi ai mocassini che tracciano nuovi trend per la moda autunno 2026. Ne abbiamo individuati 5 e sono perfetti per completare le prossime mise autunnali. Ballerine passepartout

Sfilate FW26: da sinistra Yohji Yamamoto; Giorgio Armani; Fforme - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non solo d’estate, le ballerine sono un passepartout irrinunciabile che continua a dettare tendenza anche per questa nuova stagione. Nere basiche con punta quadrata e dettagli rubati al mondo dei loafer quelle di Yohji Yamamoto, perfette per accompagnarci durante il giorno, anche in ufficio. Chi ama le tonalità naturali non può farsi scappare il modello a punta Giorgio Armani color fango: abbraccia il piede e slancia la figura grazie allo scollo ampio. Morbidezza e comodità anche per la versione bianco avorio di Fforme, con punta squadrata e in pelle effetto guanto, très chic sotto long dress o pantaloni casual in tinta. Scarpe Mary Jane con tacco

Sfilate FW26: da sinistra Bora Aksu; Chloé; Luisa Beccaria - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Può un accessorio diventare famoso grazie a un fumetto? Certo che sì. È il caso delle tanto amate Mary Jane, scarpe sfiziose e sbarazzine, conosciute grazie a Buster Brown (in italiano ribattezzato Mimmo), serie di fumetti nata nel 1902 dalla matita di Richard Felton Outcault. Dai piedi di un bambino ecco che le future it-shoe entrano poi negli armadi bon ton e calcano le passerelle più girlish, perfette da mattina a sera e ideali soprattutto sotto gonne lunghe o corte. Quelle di Bora Aksu in pelle nera sono ravvivate da una delicata stringa rossa. Il tocco fiabesco? Un red heart da far battere il cuore. Vince l’anime style se abbinate a calze collant bianche in pizzo e skirt in tulle. Atmosfera da casa nella prateria, invece, per Chloé, che unisce abiti lunghi e con balze dall’allure boho chic a Mary Jane marroni in vernice con cinturino largo. Mood aristo chic per Luisa Beccaria, che tra i suoi pezzi forti conferma le scarpette con il cinturino in broccato floreale: da perfetta rom com girl sotto abiti dal sapore vintage. Il ritorno delle scarpe stringate Oxford

Sfilate FW26: da sinistra Marni; Agnès b.; Simone Rocha - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le scarpe alla maschietta tornano in passerella e questa stagione rinunciarvi sarà impossibile. Comode, pratiche e perfette per portare un tocco mannish ai look. Sono le Oxford, che - si dice - siano nate dopo una lunga trasformazione delle scarpe da caccia indossate dalla nobiltà del vecchio continente. Passano gli anni, ma questo modello stringato dall’eleganza intramontabile resta un caposaldo dei guardaroba più chic. In pelle liscia e nera quelle con gancetti di metallo firmate Marni: sono perfette se indossate con calzettoni a contrasto e sotto gonne a pieghe in stile collegiale. Ventata di freschezza con la versione color panna di Agnès b.: la suola beige dona un leggero dinamismo all’accessorio, perfetto da indossare con camicie e pantaloni per illuminare grisaglie e office look. Tempo di contrasti, invece, da Simone Rocha, dove le Oxford nere in pelle si impreziosiscono di ricami floreali e "merletti" bianchi in match con le stringhe nella stessa nuance. Nasce così quell’effetto black&white che non stanca mai e si abbina bene anche a calzettoni in tonalità terrose. Pump geometriche

Sfilate FW26: da sinistra Michael Kors; Chanel; Miu Miu - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tacco largo e punta quadrata. Le pump che ci accompagnano nelle prime giornate autunnali sono così: elegantissime, ma comode, dalla pianta ampia e più o meno alte, ideali per dare vita a un daily wear impeccabile. Total white il modello di Michael Kors: perfetto sotto mise formali, ma anche casual, spicca su look neri in cui la scarpa vuole essere protagonista grazie a giochi di contrasti cromatici che non passano inosservati. Da Chanel, invece, va in scena una combo bicolor, leitmotiv iconico della maison: le décolletés in suede burgundy con dettaglio in pelle acquamarina su cui campeggiano le due "C" intrecciate sono un fashion statement da sfoggiare sotto longuette a pieghe e gilet dallo spirito “Ivy League”, ma non solo. Color nocciola quelle di Miu Miu, dallo scollo ampio che slancia la figura e con un maxi tacco, alto, sì, ma dall’aspetto super comfy. Ideali sotto mini dress gioiello e dai colori pastello, con cui creano delicati giochi di contrasti materici e di colore. Scarpe dallo stile rétro

Sfilate FW26: da sinistra Prada; Diotima; Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight