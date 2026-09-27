Milano Fashion Week PE27, elogio alla giacca: 5 anime (e modi di portarla)

Sulle passerelle della Milano Fashion Week, la giacca si riprende la sua meritata scena e si (ri)afferma protagonista indiscussa del guardaroba della Primavera-Estate 2027. Diritto di nomina lo ha il modo stesso in cui riesce in questo nobile intento, ossia allontanandosi dall'idea di semplice capo sartoriale e diventando materia da reinterpretare, terreno di gioco per nuove proporzioni, colori, materiali e dettagli. C'è chi ne alleggerisce il rigore fino a incarnare il mantra “less is more”, chi la accende di contrasti cromatici, chi la modella sul corpo trasformandola in una seconda pelle e chi ne sovverte l'architettura con volumi e costruzioni inedite. Cinque maison, cinque visioni: dalle passerelle di Milano, ecco i modi di ripensare uno dei capi più longevi e trasformisti del guardaroba femminile.

Moschino: la giacca è l’emblema del color blocking

Il debutto di Loris Messina e Simone Rizzo alla direzione creativa di Moschino parte dall'archivio di Franco Moschino, ma senza trasformarlo in un pretesto di nostalgia. I due designer ne studiano piuttosto il metodo, quell'attitudine squisitamente funny che mette in discussione le convenzioni della moda attraverso ironia, intelligenza e astute tensioni visive - non è un caso che gli stilisti abbiano scelto di far sfilare i modelli su una terrazza in mezzo a un flusso di semplici passanti, dalle mamme con i bambini agli anziani - per tradurlo in un linguaggio contemporaneo.

La giacca diventa così uno degli strumenti attraverso cui giocare con la tradizione sartoriale: volumi netti, costruzioni impeccabili e soprattutto (tanto) color blocking, con revers che cambiano colore e interrompono visivamente la superficie del capo. Il risultato è una sartoria tutt’altro che seriosa, dove il contrasto cromatico diventa una firma stilistica e un modo semplice, ma efficace, per portare l’ironia di Moschino dentro il guardaroba quotidiano.