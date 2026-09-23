La sfilata Fendi Primavera/Estate 2027 celebra il corpo consapevole e libero delle donne

I like my body when it is with your body. Maria Grazia Chiuri è partita da questa poesia di Edward Estlin Cummings e dall’idea di sensualità per tratteggiare il fil rouge della collezione Fendi Primavera/Estate 2027 e dunque dall’intimo, che è - come dice lei stessa nel video teaser della sfilata - “tra le cose che indossiamo, quella più vicina al nostro corpo”. Una riflessione sul corpo e sulla sua consapevolezza che si intreccia con l’omaggio che MGC rende a Raffaella Carrà: “oltre ad avere un grande senso della moda, aveva una grande percezione del suo corpo e di come voleva apparire agli altri”.

L’artista diventa così la musa da cui si snoda una collezione che mette al centro una femminilità libera e disinvolta, in puro stile Seventies. Un mood che si svela già al photocall degli arrivi delle star con Monica Bellucci che ondeggia sulle note di Prisencolinensinainciusol: era il 1974 quando Adriano Celentano si esibiva nei suoi passi molleggiati assieme al caschetto biondo più iconico della televisione italiana. E Maria Grazia Chiuri torna allo spirito di quell’epoca per abbracciarne il senso di libertà emotiva e restituirci un guardaroba attraversato da un’attitudine disinvolta, senza nessuna regola imposta.

Dalla lingerie al nero, i leitmotiv di collezione

L’intimo, sia maschile sia femminile, diventa così il punto di partenza da cui si snoda l’intera collezione. In una passerella allestita di specchi - ispirata al lavoro di Luciano Fabro Cubo e metafora del moltiplicarsi dei corpi - le modelle sfilano in boxer e bralette di seta bordate di pizzo, sottovesti e romper.