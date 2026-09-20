Viaggi di lusso 2026, il nuovo privilegio è avere tutto per sé

A Courchevel, The Chalet di Cheval Blanc cerca di far dimenticare di trovarsi dentro uno degli hotel più importanti delle Alpi. Sono 315 metri quadrati su quattro piani, tre camere, accesso ski-in/ski-out, sala cinema privata e una zona wellness interna con treatment room, area relax, sauna e hot tub, oltre all’accesso diretto ai servizi della maison. Si può uscire con gli sci, rientrare, fare un trattamento, cenare e guardare un film senza attraversare lobby, spa o spazi comuni.

Per anni il privilegio è stato riuscire a entrare nei posti dove volevano andare tutti: il ristorante impossibile da prenotare, l’hotel del momento, la spiaggia vista mille volte su Instagram. Nella fascia più alta del mercato sta succedendo quasi il contrario ed il vero upgrade è poter scegliere chi incontrare, quanto aspettare, quando partire e persino quanto a lungo restare davanti a qualcosa che interessa.

A Milano il meccanismo è ancora più sottile: la Bvlgari Suite del Bvlgari Hotel misura 160 metri quadrati, con living e terrazza privata e collegandola alla Junior Suite accanto diventa una sistemazione con due camere e aggiunge un giardino panoramico privato di 194 metri quadrati. Qui la rarità non è semplicemente avere una suite grande ma anche avere un giardino privato nel centro di Milano, a pochi passi da Brera.

Negli Adirondack, nello Stato di New York, The Point racconta invece una forma di esclusività che esisteva molto prima che diventasse un trend. Fu costruito da William Avery Rockefeller II come Great Camp della Gilded Age e oggi conserva appena undici sistemazioni. L’intera proprietà, pub e attività comprese, può essere riservata in esclusiva: non il resort costruito per sembrare una casa, ma una grande casa privata nata per una delle famiglie più potenti d’America e trasformata in hotel in modo da non soggiornare in una struttura, ma avere una tenuta tutta per sé e per chi si ama.

Il safari dove la cosa rara è il tempo

Nel Kalahari sudafricano il concetto diventa ancora più interessante, perché la privacy non si misura in porte chiuse. Tarkuni, nella Tswalu Kalahari Reserve, è una casa safari in uso esclusivo per massimo dieci persone, con cinque suite, chef e house manager dedicati e un proprio 4x4 con guida e tracker. La riserva si estende per 118.000 ettari e ospita soltanto tre piccoli campi. Ma il vero lusso arriva dopo: non si condivide il mezzo e non si condivide il programma.

A Tarkuni le attività vengono decise giorno per giorno, i pasti non hanno un orario imposto e il ritmo è quello degli ospiti. È questa è una differenza enorme perché in un safari tradizionale anche il viaggiatore più facoltoso continua spesso a muoversi secondo orari, partenze e tempi stabiliti mentre qui si compra qualcosa di molto più raro di una camera bella: il diritto di perdere tempo.