Justin Bieber riaccende la Retro Tech: MP3 e cuffie con il filo sono di nuovo cool

Pochi giorni fa Justin Bieber ha mostrato sui social alcune anticipazioni dell’universo audio di SKYLRK, il suo brand lifestyle. In mezzo a speaker rotondi dai colori pop e auricolari cablati compare un piccolo dispositivo azzurro, con display e pulsanti fisici, che sembra essere scivolato fuori da uno zaino del 2003. Sullo schermo si legge persino il nome di un file: “Vortex_Aura.mp3”. Con lui anche la moglie Hailey Bieber , che ad agosto è stata fotografata più volte con un paio di auricolari con il filo SKYLRK non ancora in commercio, riconoscibili anche per gli accenti neon. Lui anticipa il possibile ritorno del lettore musicale, lei trasforma il cavo che scende dai capelli in un dettaglio di styling.

Dopo jeans a vita bassissima, ballerine, baby tee, occhiali avvolgenti e borse baguette, gli anni Duemila si sono ripresi anche la tecnologia. E questa volta non è soltanto nostalgia. Cuffiette cablate, lettori musicali, fotocamere istantanee, CD, vinili e piccoli oggetti mono-funzione tornano a farsi vedere proprio mentre gli smartphone diventano capaci di fare praticamente tutto. La tecnologia, dopo anni passati a diventare sempre più invisibile, torna improvvisamente a essere un oggetto, quindi, inevitabilmente, anche un accessorio.

Hailey, naturalmente, non è sola. Le cuffiette con il filo hanno costruito lentamente la propria seconda vita fashion. Bella Hadid le indossava già nel 2019, quando i magazine notavano quanto quei fili bianchi avessero qualcosa di stranamente lussuoso, proprio perché sembravano ignorare la corsa all’ultimo gadget. Da allora il club si è allargato: Zoë Kravitz, Kaia Gerber, Kendall Jenner, Lily-Rose Depp e altre celeb hanno riportato il cavo nello street style, ed è questo il dettaglio interessante: il filo deve vedersi, non bisogna ricaricarle e non c’è nulla da associare, perché si inseriscono nel dispositivo di turno e, semplicemente, partono.

Digital nostalgia: non per tornare indietro, ma per tornare agli oggetti

Le cuffiette sono soltanto il sintomo più fotografabile di un fenomeno più vasto. C'è chi la chiama "digital nostalgia": il desiderio di recuperare gesti, oggetti e piccoli rituali che il progredire della tecnologia e la smaterializzazione aveva fatto sparire. Scegliere un disco, invece di lasciare che una playlist continui all’infinito o aspettare che una fotografia appaia, invece di scattarne cinquanta, e premere davvero un tasto. Chiudere una console a conchiglia o portarsi dietro un dispositivo che non pretende di gestire contemporaneamente messaggi, lavoro, social, fotografie e notifiche.

Secondo l’Osservatorio Trovaprezzi, nei primi quattro mesi del 2026 le ricerche di giradischi sono cresciute del 56,4%, mentre CD e vinili hanno superato complessivamente quota 22.800 ricerche. Nello stesso periodo le fotocamere Fujifilm hanno totalizzato oltre 24 mila ricerche, Kodak più di 10.300 e Polaroid oltre 3.300. Forse non perché c'è davvero il desiderio di riavere il modem 56K, masterizzare compilation o aspettare tre ore per scaricare una canzone, ma perché del passato torna la voglia di ciò che si può toccare con mano.

Retro Tech, quando il device diventa parte del look

E così, il primo oggetto da recuperare diventa quasi inevitabile: le cuffiette con il filo. Sono tornate a penzolare dai capelli, a sbucare dalle tasche, a finire nelle foto delle It Girl quasi come un dettaglio del look. Le Teufel MOVE 2 hanno il filo ma si collegano via USB-C, quindi funzionano con i telefoni di oggi senza bisogno di adattatori. Si tengono in borsa, si collegano, e via. Niente custodia da ricaricare, niente batteria da controllare.

Le JVC HA-F17M sono ancora più nostalgiche: jack classico, forme semplici, colori rosa e blu che sembrano arrivare direttamente dai primi Duemila. Le JBL Tune 305C stanno invece nel mezzo: hanno la forma familiare delle vecchie earbuds, ma sono pensate per i device USB-C.