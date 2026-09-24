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entertainment24 settembre 2026

Laila Hasanovic: "Amo Milano, ma Copenaghen è più divertente"

La modella è tra le protagoniste della Milano Fashion Week: dal front row alle passerelle, ecco cosa ci ha confidato nel backstage
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Di Claudia Ricifari

Milano si conferma la capitale incontrata del glamour e tra i suoi volti più fotografati e seguiti c'è senza dubbio Laila Hasanovic. La modella e influencer danese sta vivendo una Fashion Week dai ritmi serratissimi, muovendosi con naturalezza tra front row esclusivi e passerelle d'eccezione.

L'abbiamo vista tra gli ospiti d'onore della Vogue World insieme a grandi stelle dello sport e della moda, per poi incantare i fotografi nel front row di Antonio Marras con un completo celeste ricamato. Ma è allo show di Genny che Laila ha dato il meglio di sé, vestendo i panni di modella e salendo direttamente in passerella per presentare la collezione Primavera/Estate.

Gabry Ponte, Laila Hasanovic e Adrien Brody partecipano alla sfilata di Antonio Marras durante la Milano Fashion Week – Donna Primavera/Estate 2027, il 23 settembre 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images
Gabry Ponte, Laila Hasanovic e Adrien Brody partecipano alla sfilata di Antonio Marras durante la Milano Fashion Week – Donna Primavera/Estate 2027, il 23 settembre 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

Noi l'abbiamo incontrata proprio lì, nel backstage a caldo subito prima della sfilata, dove ci ha raccontato in esclusiva le sue emozioni e i suoi prossimi passi.

Un momento intenso per Laila Hasanovic e Jannik Sinner, alle prese con i rispettivi lavori. Mentre la modella volerà a Parigi, il tennista ha annunciato il ritorno alle gare a Pechino.

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