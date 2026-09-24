Laila Hasanovic: "Amo Milano, ma Copenaghen è più divertente"

Milano si conferma la capitale incontrata del glamour e tra i suoi volti più fotografati e seguiti c'è senza dubbio Laila Hasanovic. La modella e influencer danese sta vivendo una Fashion Week dai ritmi serratissimi, muovendosi con naturalezza tra front row esclusivi e passerelle d'eccezione.

L'abbiamo vista tra gli ospiti d'onore della Vogue World insieme a grandi stelle dello sport e della moda, per poi incantare i fotografi nel front row di Antonio Marras con un completo celeste ricamato. Ma è allo show di Genny che Laila ha dato il meglio di sé, vestendo i panni di modella e salendo direttamente in passerella per presentare la collezione Primavera/Estate.