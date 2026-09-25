Come vestirsi a fine settembre tra sole e meteo incerto? 5 look di transizione per l'autunno

fashion 25 settembre 2026

Tra sole e pioggia, caldo estivo e brezze autunnali, ecco 5 idee moda per risolvere i dilemmi di stile di queste settimane in un mix tra eleganza e praticità

Di Valeria Boraldi

Tory Burch, sfilata FW26

L’autunno è arrivato e anche le prime brezze settembrine, ma l’estate si fa ancora sentire con giornate calde che ci regalano l’illusione di essere ancora nella bella stagione. Con questo meteo incerto siamo in tante a chiederci: come vestirsi a fine settembre? In un perfetto mix di eleganza e praticità, abbiamo creato per voi 5 look da indossare a inizio autunno. Guida pratica e consigli di styling per vivere la transitional season con uno stile da 10 e lode. College style

Spolverino, Stefanel; maglioncino, Violante Nessi; canottiera, Intimissimi; minigonna, Prada; calzettoni, Gallo; mocassini, Tod’s; borsa, Christian Dior; orecchini, Giorgio Armani; bracciale, Miu Miu

Che fascino le divise scolastiche! Il preppy style continua ad essere non solo un grande fashion trend, ma anche la soluzione ideale in questo periodo. Si può partire con uno spolverino verde in pelle lucida di Stefanel,dalle linee classiche e pulite. Sotto, un maglioncino polo Violante Nessi in cashmere e cotone, da cui sbuca una canotta Intimissimi viola a costine. Un layering raffinato per un effetto High School dai tratti sporty con la minigonna trapuntata di Prada in re-nylon. Il punto forte? La combo calzettoni Gallo bianchi a coste e mocassini Tod’s classici con metal dots. Dettagli finali: orecchini in palette Giorgio Armani che donano luce al volto, il bracciale Miu Miu azzurro in pelle e la borsa Dior Toujours burgundy che reinterpreta la tradizione della maison, perfetta da portare a mano o a spalla. It’s raining, man!

Trench, Burberry; cardigan, Zara; blusa, Victoria Beckham; jeans, Dolce&Gabbana; stivali da pioggia, Hunter; borsa, Chloé; ciondolo a croce e catenina, Amen; orologio, Pollock’s Alchemy della collezione Swatch x Guggenheim

E se piove a dirotto? Serve un outfit per ripararci dall’acqua senza perdere neanche una goccia di stile. Parola d’ordine: layering. Perfetto il trench Mayfair di Burberry nell’iconico color miele, doppiopetto e con l’iconica fodera Check all’interno. Quest’anno si indossa cropped, come fanno le fashion girl. Sotto, un tocco di rosso energico con il cardigan girocollo Zara, portato su una blusa Victoria Beckham leggera, verde bottiglia e con colletto cut-out. Compagni passepartout i jeans 5 tasche di Dolce&Gabbana, sdruciti e infilati negli stivali antipioggia Hunter lucidi neri. Con sé una it-bag: perfetta la Paddington di Chloé - quella tanto amata da Sienna Miller e figlia - che in occasione del 20esimo anniversario della maison torna più leggera con un design rivisitato. Immancabile il lucchetto oversize. Al collo una croce Amen con zirconi bianchi dà luce al look, mentre lo Swatch x Guggenheim che rende omaggio a Pollock scandisce il tempo a regola d’arte. Casual classy con tocco sporty

Giubbino, Luisa Spagnoli; t-shirt, Fendi; pantaloni, Max Mara; calzettoni, & Other Stories; scarpe, Golden Goose; borsa, Bottega Veneta; collana, Rue de Milles; anello, Cartier; bracciale, Pandora

Con la sneaker si va sempre sul sicuro, soprattutto a settembre. La super skill? Dona ai look un tocco casual che funziona sempre. Comode e catchy, le Golden Goose Super-Star bianche con stella dorata stanno bene su tutto. Sopra? La cropped jacket in suede Luisa Spagnoli dalla linea asciutta e misurata: con la sua nuance cognac cade bene sulla t-shirt bianca a costine di Fendi. Il color cioccolato scalda la figura con i pantaloni Max Mara dritti, da cui spuntano calzettoni rossi firmati &Other Stories, che riprendono il chocker red and gold di Rue des Mille. Un bracciale rigido Pandora illumina la mise con riflessi dorati insieme all’anello Love di Cartier. A mano o sulla spalla la borsa verde bosco di Bottega Veneta, piccola, ma capiente. Sur la Rive Gauche

Blazer, Blazé Milano; dolcevita, Saint Laurent; jeans, Levi’s; stivaletto, Barbour; borsa, Lanvin; anello con nodo, Celine; orecchini e anello con foglie, Giulia Barela

Lo stile delle parigine è da sempre considerato tra i più charmant e i look in chiave autunnale sono l’idea furba da replicare subito. Se desiderate sentirvi come una fille de la Rive Gauche si parte da un blazer super chic. Perfetto il modello doppiopetto di Blazé Milano: luminoso nel suo grigio chiaro e dalla forma a clessidra crea una combo classy&casual con il dolcevita di Saint Laurent marrone scuro. Sotto, il jeans Levi’s 318 esalta la silhouette, dona comodità e cade a pennello sui raffinati boots di Barbour, pratici, versatili e super stilosi. Ispirati alla natura, gli orecchini e l’anello di Giulia Barela donano luce alla mise con caldi riflessi dorati. Con loro il knot ring di Celine. La Compagnon bag blu in suede di Lanvin definisce il look dall’eleganza sofisticata. Un tè con Jane Austen

Bomber jacket, Alpha Industries; camicia, Gucci; gonna, Ralph Lauren; parigine, Maria La Rosa; stivali, Sézane; borsa, Hermès; orecchini e anello, Claudie Pierlot