Occhiali da sole 2026: i 3 modelli che vedremo ovunque dopo Venezia

Javier Bardem e Penélope Cruz vengono avvistati al molo dell’Hotel Excelsior Venice Lido durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il 7 settembre 2026, a Venezia, Italia - Credits: Getty Images
A Venezia basta osservare gli arrivi in motoscafo, i photocall e i red carpet per capire che gli occhiali da sole sono tornati a essere una parte decisiva del look. Nella selezione della 83ª Mostra del Cinema non emerge un unico modello destinato a dominare la stagione, ma tre direzioni piuttosto nette: montature nere e affilate, forme rétro e arrotondate, oversize dalle proporzioni importanti.
1. Nero grafico: rettangolare, stretto, cat-eye
È la tendenza più evidente. Il nero resta il colore dominante, ma perde qualsiasi intenzione di passare inosservato, non solo in fatto di abiti: le montature si restringono, si allungano verso le tempie e diventano quasi un tratto grafico sul volto. Jack O’Connell sceglie un modello scuro, compatto e rettangolare. Lo stesso gusto per le proporzioni contenute ritorna negli occhiali di Carlotta Gamba, mentre Georgina Rodríguez porta una montatura nera più pronunciata agli angoli esterni.
Anche Emilia Schüle si muove su forme scure e allungate, così come Maria Borges, che punta su una montatura nera dalla linea netta. Romana Maggiora Vergano interpreta la stessa corrente con occhiali sottili e scuri, mentre su Claire Foy la montatura nera acquista un carattere più deciso.
Poi ci sono Phoebe Waller-Bridge e Martin McDonagh, fotografati insieme a Venezia: lei con una silhouette scura che si solleva leggermente verso le tempie, lui con un nero più classico e compatto. È probabilmente qui che si trova la novità più immediatamente copiabile dell’autunno: il nero rimane, ma diventa più preciso, stretto e costruito. Penélope Cruz e Javier Bardem giocano in coppia sul nero: lei sceglie un cat-eye affilato, lui una montatura scura più classica e squadrata.
Suki Waterhouse, a Venezia al fianco di Robert Pattinson, conferma il ritorno delle lenti scure e compatte, con una montatura nera rettangolare che spezza il pizzo verde del look accanto a Robert Pattinson. Louis Garrel spinge il nero grafico sul versante maschile con una montatura spessa, rettangolare e compatta.
Da sinistra a destra, Phoebe Waller-Bridge e Martin McDonagh, Suki Waterhouse e Robert Pattinson, Emilia Schüle - Credits: Getty Images
2. Il rétro cambia faccia: tondi, ovali e montature più morbide
All’opposto delle geometrie affilate c’è un ritorno a forme più gentili. Tondi e ovali, profili meno aggressivi e un gusto che richiama il passato senza trasformarsi in costume. È una direzione evidente soprattutto sul fronte maschile. Guy Pearce sceglie lenti arrotondate e una silhouette più morbida rispetto al rettangolo di Jack O’Connell; Danny Boyle porta a sua volta una forma rotonda, quasi da intellettuale anni Settanta.
Anche Pamela Anderson, nel look chiaro fotografato all’aeroporto di Venezia, abbandona il nero assoluto per una montatura chiara e più morbida. E Maggie Gyllenhaal, nelle sue diverse apparizioni al Lido, passa da occhiali scuri più grafici a silhouette più arrotondate e rétro. La chiave non è la nostalgia. Sono soprattutto le proporzioni e le lenti meno severe a cambiare l’effetto: lo sguardo resta più visibile e l’occhiale appare meno rigido.
Susan Sarandon sceglie invece una forma più morbida e rétro, con lenti scure e una montatura dal profilo leggermente arrotondato. Liam e Noel Gallagher restano fedeli al loro lessico Britpop anche negli occhiali, tra montature scure squadrate e forme dal sapore rétro.
Da sinistra a destra, Pamela Anderson, Jack O’Connell e Susan Sarandon - Credits: Getty Images
3. Oversize 2.0: grandi, ma senza eccessi
La terza corrente recupera uno dei grandi classici dello star system: l’occhiale che occupa il volto. Il caso più evidente è, ancora una volta ma per un'altra tendenza, proprio Pamela Anderson. All’Hotel Excelsior, con il completo lilla, indossa grandi lenti dalle tonalità calde che riportano immediatamente all’immaginario della diva, ma in una versione molto più pulita rispetto agli oversize decorati dei primi Duemila.
Anche Maggie Gyllenhaal gioca più volte sulle proporzioni, passando da modelli contenuti a montature più ampie che diventano parte integrante del look. E, nelle immagini veneziane, anche alcune delle silhouette indossate da Claire Foy e Georgina Rodríguez lavorano sulla stessa idea: allargare l’occhiale e farne un elemento visibile, non un accessorio neutro. La differenza rispetto al passato è importante: occhiale grande sì, ma con una silhouette riconoscibile.
Da sinistra a destra, Maggie Gyllenhaal, Claire Foy e Georgina Rodríguez - Credits: Getty Images