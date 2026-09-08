Occhiali da sole 2026: i 3 modelli che vedremo ovunque dopo Venezia

Suki Waterhouse, a Venezia al fianco di Robert Pattinson , conferma il ritorno delle lenti scure e compatte, con una montatura nera rettangolare che spezza il pizzo verde del look accanto a Robert Pattinson. Louis Garrel spinge il nero grafico sul versante maschile con una montatura spessa, rettangolare e compatta.

Poi ci sono Phoebe Waller-Bridge e Martin McDonagh, fotografati insieme a Venezia: lei con una silhouette scura che si solleva leggermente verso le tempie, lui con un nero più classico e compatto. È probabilmente qui che si trova la novità più immediatamente copiabile dell’autunno: il nero rimane, ma diventa più preciso, stretto e costruito. Penélope Cruz e Javier Bardem giocano in coppia sul nero: lei sceglie un cat-eye affilato, lui una montatura scura più classica e squadrata.

Anche Emilia Schüle si muove su forme scure e allungate, così come Maria Borges, che punta su una montatura nera dalla linea netta. Romana Maggiora Vergano interpreta la stessa corrente con occhiali sottili e scuri, mentre su Claire Foy la montatura nera acquista un carattere più deciso.

È la tendenza più evidente. Il nero resta il colore dominante , ma perde qualsiasi intenzione di passare inosservato, non solo in fatto di abiti: le montature si restringono, si allungano verso le tempie e diventano quasi un tratto grafico sul volto. Jack O’Connell sceglie un modello scuro, compatto e rettangolare. Lo stesso gusto per le proporzioni contenute ritorna negli occhiali di Carlotta Gamba, mentre Georgina Rodríguez porta una montatura nera più pronunciata agli angoli esterni.

A Venezia basta osservare gli arrivi in motoscafo, i photocall e i red carpet per capire che gli occhiali da sole sono tornati a essere una parte decisiva del look. Nella selezione della 83ª Mostra del Cinema non emerge un unico modello destinato a dominare la stagione, ma tre direzioni piuttosto nette: montature nere e affilate, forme rétro e arrotondate, oversize dalle proporzioni importanti.

Da sinistra a destra, Phoebe Waller-Bridge e Martin McDonagh, Suki Waterhouse e Robert Pattinson, Emilia Schüle - Credits: Getty Images

2. Il rétro cambia faccia: tondi, ovali e montature più morbide

All’opposto delle geometrie affilate c’è un ritorno a forme più gentili. Tondi e ovali, profili meno aggressivi e un gusto che richiama il passato senza trasformarsi in costume. È una direzione evidente soprattutto sul fronte maschile. Guy Pearce sceglie lenti arrotondate e una silhouette più morbida rispetto al rettangolo di Jack O’Connell; Danny Boyle porta a sua volta una forma rotonda, quasi da intellettuale anni Settanta.

Anche Pamela Anderson, nel look chiaro fotografato all’aeroporto di Venezia, abbandona il nero assoluto per una montatura chiara e più morbida. E Maggie Gyllenhaal, nelle sue diverse apparizioni al Lido, passa da occhiali scuri più grafici a silhouette più arrotondate e rétro. La chiave non è la nostalgia. Sono soprattutto le proporzioni e le lenti meno severe a cambiare l’effetto: lo sguardo resta più visibile e l’occhiale appare meno rigido.

Susan Sarandon sceglie invece una forma più morbida e rétro, con lenti scure e una montatura dal profilo leggermente arrotondato. Liam e Noel Gallagher restano fedeli al loro lessico Britpop anche negli occhiali, tra montature scure squadrate e forme dal sapore rétro.