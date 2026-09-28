Castano espresso: perché è il colore capelli dell’autunno 2026 da copiare alle celeb

beauty 28 settembre 2026

Da Dakota Johnson a Selena Gomez, le star stanno scegliendo brunette ultra-dark, glossy e sofisticati: ecco cos'è l’espresso brown, la nuance del momento

Di Giuditta Avellina

C'è una nuova ossessione hair-beauty che sta conquistando le celebrity: si chiama espresso brown, la tonalità di castano ultra-scura intensa e lucida, profonda come un caffè appena fatto. Un colore che sta bene a tutte, perché valorizza praticamente ogni incarnato ed esalta la luminosità dei capelli grazie ai suoi riflessi glossy. Un castano ricco e multidimensionale che appare sempre curato, perfetto per le lunghezze lisce, ma che sta bene anche sulle onde: a prima vista i capelli sembrano neri, appena incontrano la luce tornano marroni. Ed è qui che comincia l’espresso brunette. Hailey Bieber entra nella sua "espresso era" Hailey Bieber ha abbandonato i toni più caldi dell’estate per un espresso profondo realizzato dal colorist Matt Rez, accompagnato da layer ed extension che aumentano volume e movimento. È il suo brunette più scuro da oltre un decennio e fotografa bene il cambio di direzione della stagione: meno miele e caramello, più densità, ma senza rinunciare alla tridimensionalità.

Hailey Bieber - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di @hairinel e @haileybieber

Dakota Johnson, il glossed espresso che sembra nero Tra le star che hanno appena acceso la Milano Fashion Week, c’è stata Dakota Johnson al “Vogue World Milano”, in un total black Valentino della collezione Fall 2026 Interferenze, disegnata da Alessandro Michele: giacca in velluto, pizzo e chiffon. Ma a catturare l’attenzione è stato anche un altro quasi-nero, quello dei suoi capelli. La differenza tra un semplice castano scuro e il colore di Dakota sta in ciò che non si vede subito. La celebrity colorist Tracey Cunningham ha lavorato infatti con tonalità differenti per ottenere profondità e movimento, evitando un nero piatto. Il risultato è un marrone autenticamente scuro, compatto da lontano, ma multidimensionale da vicino. In pratica, la migliore definizione dell’espresso brunette: profondo come il caffè nella tazzina, marrone quando incontra la luce.

Dakota Johnson al Vogue World Milano 2026 - Credits: Getty Images

Kim, Katie e Selena, tre modi di portare il castano espresso Con Kim Kardashian l’espresso diventa glamour puro: lunghezze XL, base ultra-dark e onde che moltiplicano i riflessi. Katie Holmes sceglie invece una versione più morbida e calda, un roasted brunette con sottili riflessi rossastri e sul suo lob dimostra che l’espresso funziona anche sui tagli più netti e non richiede necessariamente lunghezze da sirena. Poi c’è Selena Gomez, che porta l’espresso nella sua versione più polished: un marrone profondo e glossy che sulla testa mette il colore in primo piano.

Da sinistra a destra, Katie Holmes, Kim Kardashian e Selena Gomez - Credits: Getty Images; Immagini tratte dal profilo Instagram di @kimkardashian

Perché l’espresso brunette funziona adesso La vera novità non è che le celeb siano tornate castane, ma come lo stanno facendo. Dopo anni di balayage, face framing e schiariture caramel molto visibili, il lavoro sulla tinta diventa quasi invisibile: da lontano la chioma sembra uniforme e solo da vicino emergono variazioni e riflessi. L’espresso riuscito resta marrone anche quando sfiora il nero: è scuro ma non opaco, compatto ma non piatto. Freddo e glossy su Dakota, profondissimo su Hailey, glamorous su Kim, roasted su Katie, più morbido su Selena. Dal parrucchiere, quindi, non basta chiedere “castano scuro”, ma servono profondità, riflessi calibrati sul sottotono e molta luce. Come mantenere lucidissimo il color castano espresso Con l’espresso brunette, la brillantezza non è un dettaglio: è ciò che impedisce al colore di chiudersi e sembrare piatto. Più il castano si fa profondo, infatti, più serve una fibra levigata capace di catturare la luce e restituire tutte le sfumature del marrone. La routine può partire da Vitamino Color Spectrum Glass Shine Serum di L’Oréal Professionnel, pensato per amplificare la luminosità dei capelli colorati con un finish quasi specchiato. Per lavorare invece su idratazione e morbidezza, Hair Prodigieux Siero Idratante Volumizzante di Nuxe aiuta a mantenere le lunghezze più elastiche e luminose, mentre Balsamo Idratante Hydro Shine di Weleda punta soprattutto su pettinabilità e morbidezza quotidiana. L’obiettivo, in fondo, non è scurire ancora di più l’espresso, ma fare in modo che resti vivo, mobile e mai uniforme, cambiando sfumatura ogni volta che incontra la luce.

Dakota Johnson - Credits: Getty Images