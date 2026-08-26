I pantaloni per il rientro in città? I bermuda, ecco i modelli che dettano tendenza dalle sfilate AI 26-27

fashion 26 agosto 2026

Perfetti per l'ufficio e non solo, gli shorts al ginocchio sono il vero must-have della nuova stagione e quest’autunno si portano così

Di Valeria Boradi Già protagonisti delle sfilate Primavera/Estate 2026, i bermuda si confermano must-have assoluti anche delle collezioni moda Autunno/Inverno 2026. In denim, sporty o sartoriali, sono i pantaloni perfetti per il rientro in città. Si indossano sia in ufficio sia nel tempo libero, mixando allure formale e stile relaxed. I più belli di stagione? Li abbiamo selezionati per voi dalle sfilate e ve li mostriamo qui. I bermuda eleganti per il back to city

Dalle passerelle FW26: da sinistra Michael Kors; Emporio Armani; Jean Paul Gaultier - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Hanno la classe dei pantaloni lunghi ed eleganti, ma nella loro essenza c’è la personalità più fresca di un capo che scopre la gamba. I bermuda che strizzano l’occhio a quelli delle divise scolastiche, sobri e raffinati nel loro taglio sartoriale, sono perfetti per le prima giornate d'autunno, quando il caldo di agosto continua a farci visita. Atmosfera anni ’90 da Michael Kors, che unisce un paio di bermuda neri dall’allure super classy a un furry coat bianco. Per una combo black&white alla Carolyn Bessette. Ai piedi, décolletés basse come visto in passerella, oppure ankle boots e sneakers colorate per dare un tocco disruptive al look. Da Emporio Armani si brilla in un trionfo di texture argento. Una casacca con fusciacca annessa annodata a fiocco crea un ensemble elegantissimo con bermuda morbidi e luminosi. Nella collezione di Jean Paul Gaultier AI 26-27, invece, i pantaloni al ginocchio classici diventano parte di outfit dal mix&match inaspettato: tra sporty attitude e tailor mood. I bermuda casual della moda Autunno 2026

Dalle collezioni FW26: da sinistra Zomer; Missoni; Nina Ricci - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non solo back to office, i nuovi bermuda dell’Autunno 2026 non rinunciano all’animo sportivo, casual e underground. La parola d’ordine è relax con i jeans Zomer che mimano la forma di un gilet con scollo a V. Ai piedi, scarpe da ginnastica chiare regalano un tocco sporty. Pantera mood in casa Missoni, dove i bermuda in pelle nera si indossano con camicia a quadri e cappotto dalle nuance notturne: un look casual e raffinato allo stesso tempo. I bermuda oversize in panno verde militare di Nina Ricci ricordano lo stile alla zuava e si abbinano per contrasto a una giacca corta maculata e decorata con applicazioni floreali. I bermuda 9-to-9

Dalle sfilate FW26: da sinistra Alexander McQueen; Prada; Louis Vuitton - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight