Nicole Kidman vs Sandra Bullock: Chanel o Givenchy, chi vince la sfida di stile?

Paillettes contro leopardato. Chanel contro Givenchy. Eterea Nicole, felina Sandra. Ventotto anni dopo Amori & incantesimi , Nicole Kidman e Sandra Bullock tornano insieme sul red carpet e trasformano la première europea di Practical Magic 2 (Amori e Incantesimi 2) , il 26 agosto a Londra, in una perfetta sfida di stile. Per ritrovare Sally e Gillian Owens, in uno dei film più attesi di settembre , le due attrici scelgono due interpretazioni opposte del glamour hollywoodiano. Kidman, 59 anni, brilla in Chanel. Bullock, 62, graffia in Givenchy. E scegliere la vincitrice è quasi impossibile.

Nicole Kidman sceglie la luce. Ambassador della maison, indossa un abito Chanel custom made firmato Matthieu Blazy , strapless e ricoperto di paillettes in una delicata tonalità celadon, tra il verde e l’azzurro ghiaccio. A trasformarlo sono le cascate di catene dorate e perle che decorano il décolleté e scendono sul corpo come gioielli incorporati nell’abito, insieme a un profondo spacco sulla gamba. Sandali dorati e capelli sciolti completano un’immagine sofisticata, luminosa, quasi eterea. Per tornare nei panni della ribelle Gillian, insomma, Kidman non si veste da strega, ma da diva. Nicole Kidman, ambassador OMEGA, ha indossato un raro Constellation d’archivio in oro bianco 18K, un modello da 24 mm impreziosito da 1.762 diamanti.

Sandra Bullock fa esattamente l’opposto. Per il suo ritorno sceglie un Givenchy Fall 2026 disegnato da Sarah Burton : strapless, leopardato, costruito intorno a un corsetto e a una gonna scultorea e drappeggiata, con maxi fiocco e spacco vertiginoso. Capelli lunghi lasciati sciolti, sandali neri e gioielli Jessica McCormack completano una mise massimalista e sensuale. E c’è un dettaglio divertente per chi ricorda il film del 1998. Sally, interpretata da Bullock, era la sorella più romantica e rassicurante; Gillian, Kidman, quella libera, sexy e ribelle. Quasi trent’anni dopo sembra che Sandra abbia rubato per una sera il guardaroba alla sorella .

Chanel e Givenchy: la forza dei contrasti

È proprio il contrasto a rendere così riuscita la coppia. Scelgono due abiti da grande red carpet, perfettamente coerenti con le rispettive personalità fashion. Kidman punta su una sensualità sofisticata e quasi impalpabile. Bullock sceglie volume, stampa e teatralità. Ma dietro la sfida fashion c’è qualcosa di più interessante: quando Practical Magic uscì nel 1998, Nicole Kidman aveva 31 anni e Sandra Bullock 34. Oggi ne hanno 59 e 62 e sono nuovamente protagoniste e produttrici del sequel.

Kidman lo ha sottolineato proprio a Londra: quasi trent’anni fa sarebbe stato difficile immaginare che due donne avrebbero potuto ritrovarsi alla loro età ancora alla guida di una grande produzione hollywoodiana e al centro dell’attenzione. Bustier, spalle nude, spacchi profondi, paillettes, leopardato: non perché vogliano vestirsi “da ragazze”, ma perché la sensualità non appartiene a una fascia d’età.