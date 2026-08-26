Settembre al cinema: 5 film (+1) per combattere l'ansia da rientro

ENTERTAINMENT 26 agosto 2026

Dopo un'estate dominata dall'Odissea e da Spiderman, a settembre si torna nelle sale con nuovi titoli per tutti i gusti: abbiamo selezionato 5 film per superare la nostalgia da rientro in città (più una bonus track che vi sorprenderà)

Di Marta Perego

Amori & Incantesimi 2 - Credits: Courtesy Press Office

Settembre è il vero gennaio dell’anno. Si torna al lavoro, ricominciano le scuole, le giornate cominciano ad accorciarsi e quella sensazione di poter rimandare tutto a settembre improvvisamente presenta il conto. La buona notizia? Almeno al cinema settembre 2026 sembra aver deciso di rendere il rientro un po’ meno traumatico. Tra streghe che aspettavamo da quasi trent’anni, coppie in crisi, Brad Pitt disperso nella natura selvaggia e i primi film in arrivo direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, ecco cinque buoni motivi per desiderare, almeno un po’, la fine dell’estate. Amori & Incantesimi 2 (Per chi vorrebbe tornare negli anni Novanta) Ci sono reunion che sembravano impossibili. E poi ci sono Sandra Bullock e Nicole Kidman di nuovo insieme nei panni delle sorelle Owens. A quasi trent’anni dal film diventato un piccolo cult generazionale, Amori & incantesimi torna con un sequel diretto da Susanne Bier e ispirato a The Book of Magic di Alice Hoffman. Sally e Gillian devono fare nuovamente i conti con la maledizione che incombe sulla loro famiglia e, insieme a Bullock e Kidman, tornano anche Dianne Wiest e Stockard Channing. Tra i nuovi ingressi Joey King, Maisie Williams e Lee Pace. Insomma: case bellissime, sorellanza, amori complicati, magia e quel pizzico di nostalgia anni Novanta che a settembre non guasta mai. La terapia perfetta per chi al rientro vorrebbe soprattutto tornare indietro nel tempo. In uscita il 10 settembre.

Amori & Incantesimi 2 - Credits: Courtesy Press Office

The Echo Chamber (Per chi ha voglia di ricominciare) Dal concorso di Venezia 83 arriva praticamente subito nelle sale The Echo Chamber di Andrea Pallaoro. Luca Marinelli e Alicia Vikander sono Leo e Anne, protagonisti di una relazione in cui diventa sempre più difficile distinguere l’amore dalla dipendenza, la cura dal controllo, il desiderio dall’ossessione. Con loro anche Susan Sarandon. Un film che parla soprattutto di ciò a cui continuiamo ad aggrapparci anche quando ci impedisce di andare avanti. Non esattamente una commedia consolatoria da rientro, dunque. Ma forse settembre serve anche a questo: capire cosa vogliamo portarci dietro e cosa è arrivato finalmente il momento di lasciare andare. In uscita il 10 settembre. The Invite - Il piacere è tutto nostro (Per chi ha bisogno di ridere delle relazioni) Quattro persone, una cena e una domanda decisamente poco adatta alle conversazioni di condominio: e se facessimo sesso tutti insieme? Olivia Wilde torna dietro la macchina da presa dopo Don't Worry Darling con una commedia sentimentale decisamente più acida. Lei e Seth Rogen interpretano Angela e Joe, una coppia un tempo innamoratissima e ormai logorata da anni di matrimonio, frustrazioni e recriminazioni. Quando invitano a cena i vicini interpretati da Penélope Cruz ed Edward Norton, quello che dovrebbe essere un tranquillo incontro tra condomini si trasforma in una notte di attrazioni, confessioni e desideri molto poco confessabili. Remake dello spagnolo Sentimental di Cesc Gay, The Invite sembra la commedia perfetta per ricordarci che, se il rientro dalle vacanze mette alla prova una coppia, forse c’è sempre qualcuno messo peggio di noi. In uscita il 16 settembre.

The Invite - Credits: Courtesy Press Office

The Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio (Per chi vorrebbe scappare di nuovo) Se tornare alla scrivania vi sembra già una prospettiva insopportabile, Brad Pitt propone un’alternativa decisamente più estrema: perdersi nelle terre selvagge dell’Alaska. In Heart of the Beast, diretto da David Ayer, interpreta James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali sopravvissuto a un incidente aereo e costretto a trovare la strada di casa attraversando uno dei territori più ostili del pianeta. Accanto a lui un coprotagonista che rischia seriamente di rubargli la scena: Odino, il suo cane militare. Tra temperature estreme, predatori e lotta per la sopravvivenza, un survival thriller che ha almeno un effetto terapeutico assicurato: dopo due ore in Alaska, persino la tangenziale per andare in ufficio potrebbe sembrarci accogliente. In uscita il 24 settembre. Oasis - Don't Look Back in Anger (Per chi non ha ancora superato la nostalgia) E se il problema del rientro fosse semplicemente che non siamo ancora pronti a salutare l’estate? Il 10 settembre arriva al cinema il documentario dedicato al ritorno degli Oasis e al tour della reunion di Liam e Noel Gallagher. Non soltanto concerti: il film promette accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte dei due fratelli dopo più di vent’anni. Un racconto musicale, ma anche generazionale, di una reunion che nel 2025 si è trasformata in un fenomeno culturale globale. Perché a volte, per andare avanti, abbiamo semplicemente bisogno di cantare a squarciagola una canzone che conosciamo da trent’anni. Tony - Diario di un giovane cuoco (Bonus, per chi a settembre vuole cambiare vita) Nelle sale già dal 27 agosto, ma perfetto per accompagnarci nel mese dei nuovi inizi. Dominic Sessa interpreta un giovanissimo Anthony Bourdain molto prima che diventasse Anthony Bourdain: diciannove anni, aspirazioni letterarie, parecchia confusione e un lavoro da lavapiatti a Provincetown che finirà per indicargli una strada che ancora non sa di voler percorrere. Con Antonio Banderas e Leo Woodall, il film di Matt Johnson racconta non tanto il mito Bourdain quanto quel momento della vita in cui non abbiamo ancora idea di chi diventeremo. Che, pensandoci bene, è forse lo spirito migliore con cui affrontare settembre.