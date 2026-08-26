Venezia 83: gli scandali e i gossip più clamorosi nella storia della Mostra del Cinema

Di Claudia Ricifari

La Mostra di Venezia numero 83 apre i battenti il 2 settembre e, come ogni anno, il tappeto rosso del Lido si prepara a essere teatro di eleganza, cinema d'autore e, inevitabilmente, di qualche scintilla imprevista. Perché se il festival ha da sempre incoronato capolavori e consacrato star, ha anche custodito una storia parallela fatta di scandali, gelosie tra dive e amori nati sotto i riflettori. Un almanacco sentimentale e trasgressivo che vale la pena ripercorrere prima che si alzi il sipario sulla nuova edizione.

Il primo nudo alla Mostra del cinema di Venezia

Anno 1934, seconda edizione della Mostra. Sul grande schermo del Lido appare qualcosa che il pubblico non aveva mai visto: un corpo femminile completamente svelato. Protagonista un'attrice austriaca ancora sconosciuta, Hedwig Eva Maria Kiesler, che il mondo avrebbe presto imparato a conoscere come Hedy Lamarr. Il film si intitola Estasi, diretto dal cecoslovacco Gustav Machatý, e la scena scatena uno scalpore tale da diventare leggenda.

La pellicola si dice sia arrivata al Lido grazie a un'intercessione insospettabile: quella di Mussolini, conosciuto dall'attrice tramite il marito, il commerciante d'armi Fritz Mandl. Tra gli spettatori quella sera sedeva un giovanissimo Michelangelo Antonioni, che per anni ricorderà il clima surreale della sala: il respiro trattenuto del pubblico, un brivido collettivo che attraversava la platea. Un momento fondativo, tanto per il festival quanto per la storia del cinema tout court.