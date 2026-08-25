Tra cinema e moda, i look più iconici che hanno fatto la storia della Mostra del Cinema di Venezia

Dal 1932 a oggi, la Serenissima con i suoi taxi acquatici, la sua laguna e il suo tappeto rosso si è trasformata nel luogo in cui cinema, haute couture e cultura si incontrano attraverso divi ed abiti che nel tempo hanno raccontato non solo la storia del costume ma anche della politica, della società e delle istanze più urgenti del nostro tempo con una libertà che appartiene a pochi festival al mondo. E mentre si accendono i riflettori della 83esima edizione della Mostra del Cinema ripercorriamo insieme alcuni dei momenti e dei look più iconici mai avvistati in laguna.

I look che ci hanno fatto sognare

Prima che certi abiti couture calcassero l’ambito red carpet c’è stato un momento che più di altri ha definito il concetto di glamour veneziano. È il 1955 e Sophia Loren sbarca al Lido cinta da un tailleur dalla vita strettissima, fiocco sul collo e silhouette “New Look”, perfettamente in linea con la moda del dopoguerra e segnando l’ascesa di Venezia del mondo dello spettacolo globale.