Le campagne moda più belle del Natale 2026 aprono ufficialmente l’Holiday season

C'è Gigi Hadid con un coniglietto di peluche e due oche bianche ( Miu Miu ).Ma anche Mariah Carey che arriva in hotel e - da diva qual è - accende di glamour il party natalizio ( Gucci ). C’è una stazione ferroviaria con treni d’altri tempi in cui ogni partenza racconta un’avventura (in puro stile Louis Vuitton ). E non può mancare una sontuosa casa di campagna da trasformare per la stagione delle feste ( Church’s ). E poi, come accade nelle migliori feste di fine anno, una celebre hit della disco music Anni 90 invita a ballare in libertà ( Bottega Veneta ). Tanti mood, una sola meta: il Natale. Le nuove campagne moda inaugurano ufficialmente l’ Holiday season 2026 . Una stagione magica per definizione, che quest'anno le grandi maison hanno scelto di raccontare attraverso storie che sono vere e proprie favole, tra celeb hollywoodiane o personaggi immaginari, in un mix tra fantasia, cultura pop, nostalgia e atmosfere cozy .

Il paradosso di questa stagione? Nell’epoca delle immagini generate dall'intelligenza artificiale, le Christmas campaign di cui si parla di più quest’anno sono invece quelle di Prada e Dior . Un magnifico ossimoro su cui riflettere. I due brand, in controcorrente rispetto al trend, scelgono infatti il valore dell’artigianalità anche dal punto di vista visuale , con uno storytelling squisitamente natalizio che celebra la poesia dell'animazione disegnata a mano . Il fascino delle fiabe illustrate e l’incanto del cinema d'altri tempi sono il lasciapassare per un fairy tale in piena regola. E poi - continuando a immergersi nelle tante storie in arrivo - la stagione racconta il desiderio di rifugiarsi tra la natura e i paesaggi innevati, ma anche la voglia di vivere il calore delle tradizioni domestiche.

Tra case borghesi, tavole apparecchiate e immancabili alberi di Natale, i visual più belli delle case di moda trasformano i piccoli rituali delle feste in nuovi racconti di stile. Racconti in cui non manca ovviamente il glamour delle grandi occasioni (da Gucci a Dolce&Gabbana), le super testimonial hollywoodiane (Ferragamo) e l'irrinunciabile dose di sparkling e magia. Interpretazioni diverse di un immaginario collettivo che continua a mostrarsi rassicurante. Un vero esercizio di sospensione dalla quotidianità e dalla realtà, eccezion fatta per la festa finita di Valentino, che ritrae invece il dopo, tra bicchieri infranti, disordine e stanchezza, metafora perfetta di un sistema moda affaticato e grande riflessione sul presente.

L’Holiday season vista dal fashion system anche quest’anno ci porta lontano, in dimensioni poetiche, lussuose, da sogno, e rimane fedele al suo spirito tradizionale. Il Natale si conferma la stagione perfetta per raccontare storie (belle, divertenti, gioiose, a lieto fine) e tornare - almeno per qualche istante - a guardare gli occhi con l’incanto dei bambini. Per lasciarsi andare alla fantasia, dunque, ecco le campagne moda più belle di fine anno da non perdere quest’anno. Basteranno per continuare a credere nella magia?

La fiaba natalizia di Prada