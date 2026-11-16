Le campagne moda più belle del Natale 2026 aprono ufficialmente l’Holiday season

Miu Miu Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
C'è Gigi Hadid con un coniglietto di peluche e due oche bianche (Miu Miu).Ma anche Mariah Carey che arriva in hotel e - da diva qual è - accende di glamour il party natalizio (Gucci). C’è una stazione ferroviaria con treni d’altri tempi in cui ogni partenza racconta un’avventura (in puro stile Louis Vuitton). E non può mancare una sontuosa casa di campagna da trasformare per la stagione delle feste (Church’s). E poi, come accade nelle migliori feste di fine anno, una celebre hit della disco music Anni 90 invita a ballare in libertà (Bottega Veneta). Tanti mood, una sola meta: il Natale. Le nuove campagne moda inaugurano ufficialmente l’Holiday season 2026. Una stagione magica per definizione, che quest'anno le grandi maison hanno scelto di raccontare attraverso storie che sono vere e proprie favole, tra celeb hollywoodiane o personaggi immaginari, in un mix tra fantasia, cultura pop, nostalgia e atmosfere cozy.
Prada Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Il paradosso di questa stagione? Nell’epoca delle immagini generate dall'intelligenza artificiale, le Christmas campaign di cui si parla di più quest’anno sono invece quelle di Prada e Dior. Un magnifico ossimoro su cui riflettere. I due brand, in controcorrente rispetto al trend, scelgono infatti il valore dell’artigianalità anche dal punto di vista visuale, con uno storytelling squisitamente natalizio che celebra la poesia dell'animazione disegnata a mano. Il fascino delle fiabe illustrate e l’incanto del cinema d'altri tempi sono il lasciapassare per un fairy tale in piena regola. E poi - continuando a immergersi nelle tante storie in arrivo - la stagione racconta il desiderio di rifugiarsi tra la natura e i paesaggi innevati, ma anche la voglia di vivere il calore delle tradizioni domestiche.
Da sinistra: Uno scatto della campagna Loro Piana firmata da Annemarieke Van Drimmelen + La campagna Snowed inn di Thom Browne - Credits: Courtesy Press Office
Tra case borghesi, tavole apparecchiate e immancabili alberi di Natale, i visual più belli delle case di moda trasformano i piccoli rituali delle feste in nuovi racconti di stile. Racconti in cui non manca ovviamente il glamour delle grandi occasioni (da Gucci a Dolce&Gabbana), le super testimonial hollywoodiane (Ferragamo) e l'irrinunciabile dose di sparkling e magia. Interpretazioni diverse di un immaginario collettivo che continua a mostrarsi rassicurante. Un vero esercizio di sospensione dalla quotidianità e dalla realtà, eccezion fatta per la festa finita di Valentino, che ritrae invece il dopo, tra bicchieri infranti, disordine e stanchezza, metafora perfetta di un sistema moda affaticato e grande riflessione sul presente.
L’Holiday season vista dal fashion system anche quest’anno ci porta lontano, in dimensioni poetiche, lussuose, da sogno, e rimane fedele al suo spirito tradizionale. Il Natale si conferma la stagione perfetta per raccontare storie (belle, divertenti, gioiose, a lieto fine) e tornare - almeno per qualche istante - a guardare gli occhi con l’incanto dei bambini. Per lasciarsi andare alla fantasia, dunque, ecco le campagne moda più belle di fine anno da non perdere quest’anno. Basteranno per continuare a credere nella magia?
La fiaba natalizia di Prada
Prada Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Una favola d'inverno che prende vita, letteralmente, sotto i nostri occhi. Prada affida all'animatore John Pomeroy la creazione di un universo illustrato a mano, popolato di animali fantastici e scenari innevati, in cui si muovono Maya Hawke, Sadie Sink e altri giovani talenti. Fotografata da Glen Luchford, la campagna Drawing Prada. Animated by Hand celebra il fascino delle animazioni illustrate e il valore dell'artigianalità.
Il corto animato di Dior
Christian Dior Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Parigi, 1949. Christian Dior ha una sola notte per realizzare un abito couture destinato a Marlene Dietrich. È da qui che prende vita Christian Dior's Night in Color, il cortometraggio animato diretto da Sylvain Chomet, che trasforma il savoir-faire della maison in una favola cinematografica. Tra le voci dei protagonisti, quelle di Robert Pattinson, Rihanna e Greta Lee.
L’ultima notte dell’anno con Bottega Veneta
Bottega Veneta Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Una discoteca sperduta tra le Alpi, Julianne Moore che balla sulle note di The Rhythm of the Night dei Corona e un omaggio al finale di Beau Travail, il film cult di Claire Denis del 1999. Con They Dance Too, Bottega Veneta trasforma la campagna delle feste in una celebrazione liberatoria del movimento e dell'individualità. Un invito a salutare l'anno appena trascorso e accogliere il nuovo, rigorosamente a passo di danza.
Tra le montagne innevate con Loro Piana
Loro Piana Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Fuga in montagna, tra chalet in legno, distese di neve e il calore di un guardaroba avvolgente. Loro Piana sceglie Dunton Hot Springs, tra le montagne del Colorado, per una campagna fotografata da Annemarieke Van Drimmelen che celebra il piacere dell'inverno e l'eleganza disinvolta della vita all'aria aperta. Tra cashmere, maglieria lavorata e tonalità naturali, il lusso incontra la bellezza di un rifugio alpino.
All i want for Christmas is… Gucci
Gucci Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Un grand hotel in fermento, addobbi scintillanti e uno staff alle prese con gli ultimi preparativi per l'arrivo di un'ospite d'eccezione. Diretto da Harmony Korine, il film natalizio di Gucci mette in scena l'ingresso trionfale di Mariah Carey sulle note dell'immancabile All I Want for Christmas Is You. Tra glamour, ironia e un pizzico di teatralità, la popstar indossa le creazioni della speciale collezione Butterfly, omaggio al suo iconico album del 1997.
Il Natale super glam di Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Sontuosa e iper sensuale, la campagna Dolce&Gabbana Holiday 2026 racchiude tutti i codici e le signature più scenografiche della maison, in scatti ambientati tra i velluti scarlatti di una lussuosa lobby d’hotel. Firmata da Gordon von Steiner, la campagna Holiday 2026 celebra il glamour massimalista del brand, tra abiti scintillanti e un'eleganza da grande soirée.
Gigi e le altre per Miu Miu
Miu Miu Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Il tocco sofisticato di una townhouse in modalità festive season tra mobili antichi, rituali borghesi e animali di peluche trattati come ospiti d'onore. Fotografata da Tina Barney, la campagna Holiday 2026 di Miu Miu riunisce Gigi Hadid, Louisa Jacobson e Xiao Wen Ju, pronte a celebrare le feste con una buona dose di ironia e nonchalance. Indossano abiti di seta, maglieria e capi sportivi, in un mix tra eleganza impeccabile e tocchi unconventional.
Il Natale tra amici di Church’s
Church’s Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Due amici, una casa sommersa dai regali e la neve che invita a non uscire. Si intitola Snowed In la campagna di Church's, fotografata da Ben Weller, che racconta cinque piccoli episodi di convivialità natalizia: dalla raccolta della legna agli addobbi dell'albero, fino ai dolci davanti al camino. Un Natale profondamente british, tra ironia, rituali domestici e scarpe impeccabili anche per restare in casa.
La Golden Age di Damiani
Damiani Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
L'eleganza delle grandi occasioni e una serie di scatti fotografici in un palazzo d'epoca che ricordano i ritratti in stile vecchia Hollywood ispirati alla Golden Age del Novecento. Mariacarla Boscono è protagonista di Winter Whites, la campagna di Damiani firmata da Larissa Hofmann, che racconta le collezioni di gioielleria della maison - Mimosa, Margherita e Belle Époque - lontano dagli standard e dai più convenzionali simboli natalizi.
Il viaggio natalizio di Louis Vuitton
Il fascino delle partenze per le feste, l'emozione dei ritorni e quell'attesa speciale che precede ogni viaggio. Louis Vuitton ambienta la campagna Holiday 2026 in una stazione ferroviaria immaginaria, tra bauli, valigie e viaggiatori eleganti. Fotografato da Oliver Hadlee Pearch, il racconto recupera la vocazione al viaggio della maison, trasformandola in una suggestiva cartolina natalizia.
Kris Jenner per Ferragamo
Ferragamo Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Un provino cinematografico che diventa una celebrazione degli affetti. Per The Joy of Loving, Ferragamo sceglie Kris Jenner nel doppio ruolo di regista e protagonista. Assieme a lei un cast legato da autentici rapporti familiari, di amicizia e d'amore. Un omaggio alle radici hollywoodiane della maison e al significato più personale del Natale: il piacere di condividere e scegliere un regalo pensando a qualcuno.
Il Natale da London girl secondo Michael Kors
Michael Kors Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Il Natale di Michael Kors è interpretato da Suki Waterhouse. L'attrice e cantante inglese, insieme a Linna Shi e Jeenu Mahadevan, è protagonista della campagna fotografata da Anthony Seklaoui, ambientata a Londra. Tra luci natalizie, atmosfere sofisticate e l'energia scintillante che anima la capitale britannica durante le festività, il racconto mescola il glamour e la spensieratezza delle feste alla disinvoltura di chi conosce la città come le proprie tasche.
Il Natale cozy chic secondo Etro
Etro Holiday 2026 - Credits: Courtesy Press Office