Chalet di lusso, 10 indirizzi da sogno (e uno nasconde una piscina segreta)

Gli chalet misurano cento metri quadrati e hanno cucina attrezzata, soggiorno con camino, sauna privata e vasca idromassaggio all'aperto. La colazione arriva ogni mattina in un cesto, da gustare senza preoccuparsi degli orari della sala ristorante. Il bello è poter alternare la vita sulle piste a quella della propria casa. Si può sciare fino a pranzo, rientrare per un bagno caldo all'aperto e trascorrere il resto del pomeriggio davanti al fuoco. Senza dover scegliere tra l'intimità di uno chalet e il piacere di avere un ristorante a pochi passi.

A 1.820 metri, nel comprensorio di Merano 2000, lo Chalet Zuegg gode di una posizione che gli sciatori apprezzeranno: le piste sono praticamente davanti alla porta . Di giorno il ristorante è frequentato anche da chi arriva per un pranzo in quota; la sera, quando gli ultimi ospiti ripartono, la radura torna silenziosa. Le sistemazioni sono appena cinque, tra tre chalet indipendenti e due loft.

Dal Monte Bianco al Cervino, passando per l'Alto Adige e l'Arlberg austriaco , abbiamo scelto dieci indirizzi che hanno qualcosa di speciale da raccontare . C'è una casa costruita per amore, una vasca che scompare sotto il pavimento, un lago a pochi passi dal soggiorno e perfino una cena fra gli alberi. Luoghi molto diversi fra loro, accomunati da una qualità sempre più desiderabile: far venire voglia di restare.

C'è chi in montagna va per sciare e chi, sempre più spesso, sceglie il posto in cui dormire con la stessa attenzione riservata alla destinazione. Una casa nel bosco, una piscina privata affacciata sulle cime, un camino da accendere dopo una giornata all'aperto. Lo chalet ha cambiato abitudini, senza necessariamente perdere il fascino delle sue origini. Accanto alle baite tradizionali ci sono oggi antiche dimore trasformate in residenze esclusive, piccoli villaggi nascosti fra gli alberi, architetture contemporanee e alberghi che conservano il piacere dell'ospitalità alpina. Il vero privilegio non è sempre avere tutto a disposizione, ma poter decidere come trascorrere il proprio tempo.

Basta premere un pulsante e una pedana scorre lateralmente, scoprendo una vasca idromassaggio in acciaio inox con acqua mantenuta a 39 gradi. Un piccolo segreto architettonico, particolarmente piacevole quando la temperatura scende e tutt'intorno c'è la neve. Gli interni conservano il carattere della dimora storica, con una grande stufa in muratura, legno e ambienti raccolti. Sauna e bagno turco aggiungono il comfort contemporaneo , mentre la possibilità di avere pasti preparati in casa permette di organizzare la giornata senza vincoli. Un indirizzo da scegliere con la famiglia o pochi amici, per il piacere di abitare una casa antica senza dover rinunciare a niente.

Bisogna tornare indietro di circa cinquecento anni per trovare le origini di questa dimora di caccia della Val Pusteria. Oggi il White Deer San Lorenzo Mountain Lodge è una residenza privata da affittare interamente, con quattro camere, una stube rivestita in legno di cirmolo e un'antica stalla delle capre trasformata in cantina. Ma il particolare che sorprende davvero si trova all'esterno.

All'interno, lino, legno e materiali naturali accompagnano un arredamento essenziale che lascia spazio alla vista . Nelle giornate fredde la terrazza invita a restare nell'hotpot, con il lago davanti e il bosco tutto intorno. Chi invece ha sempre sognato di dormire fra i rami può scegliere una delle case sugli alberi, alcune sviluppate su due livelli. Difficile immaginare due modi più diversi, e altrettanto invitanti, di vivere lo stesso paesaggio.

Chalet nel bosco, case sugli alberi e piccole residenze affacciate su un lago. Al San Luis, sopra Merano, scegliere dove dormire significa innanzitutto decidere quale paesaggio avere davanti agli occhi. E la Lake Chalet Suite A offre una delle prospettive più particolari. Settantacinque metri quadrati interni, una terrazza di sessanta direttamente sulla riva, camino, sauna privata e una vasca riscaldata all'aperto. Il dettaglio più bello è l'accesso diretto al lago: dal soggiorno si passa alla terrazza e da lì, volendo, all'acqua.

La proprietà si trova direttamente nell'area escursionistica e sciistica di Merano 2000, in un piccolo bosco privato. La sua particolarità, però, non è una piscina spettacolare o un servizio fuori dall'ordinario. È la storia. Quella di una casa costruita per la propria famiglia e diventata, nel tempo, un luogo dove trascorrere le vacanze . Si possono organizzare giornate sugli sci, partire per una passeggiata fra gli alberi o semplicemente tornare a casa prima del tramonto. In un panorama di chalet sempre più sofisticati, il Magdalena conserva il fascino delle cose nate per essere vissute, non soltanto ammirate.

Nel 1967 Alfred Strohmer costruì uno chalet nel bosco di Piffing, sopra Merano, e decise di chiamarlo Magdalena, come sua moglie. La casa è ancora lì, immersa fra gli alberi, e continua ad accogliere gli ospiti con il carattere rustico delle dimore alpine di una volta. Accanto allo chalet originale, che può ospitare fino a otto persone, sono arrivati lodge contemporanei, pensati per chi preferisce ambienti più raccolti.

Amonti Chalets, Molini di Tures: la piscina privata in cui si può davvero nuotare

Una piscina tutta per sé non è più una rarità negli chalet di lusso. Trovarne una lunga dodici metri, però, cambia decisamente l'esperienza. A Molini di Tures, nella Valle di Tures e Aurina, Amonti Chalets ha dedicato alla Pool Villa uno spazio d'acqua che misura dodici metri per quattro, affacciato sul paesaggio della valle. La villa si sviluppa su due livelli per centocinquanta metri quadrati e accoglie fino a quattro persone. Sopra ci sono due camere matrimoniali con letti king size; sotto, il soggiorno con camino, la zona pranzo e la cucina.

La spa privata comprende anche una sauna finlandese e una vasca idromassaggio. Più che una semplice piscina panoramica, quella della Pool Villa è un luogo nel quale si può davvero nuotare, anche quando fuori le montagne sono coperte di neve. Si può trascorrere la giornata nella propria residenza oppure approfittare dei servizi del resort. Ma il piacere più grande rimane forse quello di svegliarsi e decidere che, prima di colazione, ci si concede qualche vasca guardando le cime.