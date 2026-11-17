Fa parte della storia vestimentaria umana sin dall'antichità, ma è con l’epopea dell’aviazione tra gli Anni 30 e 40 e la nascita delle aviator jacket (LINKO) che lo shearling diventa un fenomeno di culto. Le giacche di montone dell’aeronautica militare americana diventano famose e attraversano i decenni successivi tra iconografia cinematografica e funzionalità workwear. Negli Anni 60 e 70, poi, le shearling jacket cambiano mood, taglio, lunghezza e silhouette, diventando veri e propri cappotti di montone: alleate essenziali del boho style, legano il loro immaginario ai movimenti di protesta studenteschi.

E infine ancora un passaggio di decade, di stile e di attitude: il giaccone di montone si lega all’estetica paninara (come alternativa al Moncler) per diventare il simbolo della gioventù wealthy Anni 80, tra vacanze a Cortina e aperitivi invernali in modalità Milano da bere.

Una storia che attraversa il secolo, con puntuali cicli In&Out, fino alla moda Autunno/Inverno 2026-2027 dove è protagonista indiscusso di stagione in diverse varianti e modelli, tra cui il viralissimo fashion revival del Penny Lane coat che - sulla scia dell’Opera Coat - è in cima alle wishlist natalizie delle trend lover. Tra ispirazioni street style e idee shopping, tra giacche corte e cappotti lunghi in stile montone rovesciato o furry jacket, ecco 6 idee per interpretare la tendenza shearling coat quest’anno.

La giacca di montone marrone