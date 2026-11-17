Street style - Credits: Getty
Fa parte della storia vestimentaria umana sin dall'antichità, ma è con l’epopea dell’aviazione tra gli Anni 30 e 40 e la nascita delle aviator jacket (LINKO) che lo shearling diventa un fenomeno di culto. Le giacche di montone dell’aeronautica militare americana diventano famose e attraversano i decenni successivi tra iconografia cinematografica e funzionalità workwear. Negli Anni 60 e 70, poi, le shearling jacket cambiano mood, taglio, lunghezza e silhouette, diventando veri e propri cappotti di montone: alleate essenziali del boho style, legano il loro immaginario ai movimenti di protesta studenteschi.
E infine ancora un passaggio di decade, di stile e di attitude: il giaccone di montone si lega all’estetica paninara (come alternativa al Moncler) per diventare il simbolo della gioventù wealthy Anni 80, tra vacanze a Cortina e aperitivi invernali in modalità Milano da bere.
Una storia che attraversa il secolo, con puntuali cicli In&Out, fino alla moda Autunno/Inverno 2026-2027 dove è protagonista indiscusso di stagione in diverse varianti e modelli, tra cui il viralissimo fashion revival del Penny Lane coat che - sulla scia dell’Opera Coat - è in cima alle wishlist natalizie delle trend lover. Tra ispirazioni street style e idee shopping, tra giacche corte e cappotti lunghi in stile montone rovesciato o furry jacket, ecco 6 idee per interpretare la tendenza shearling coat quest’anno.
La giacca di montone marrone
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; giacca: Isabel Marant
Stile da ranch anche in città con la giacca in montone marrone scuro. Sopra a t-shirt e jeans bianco questo capospalla è perfetto in nuance caffè, scaldando la figura come solo un montone sa fare, ma anche su accostamenti eleganti ha il suo perché, creando contrasti di stile da passerella. Dal taglio dritto e dai volumi oversize, il modello camber firmato Isabel Marant con ampio scollo sciallato, da portare anche con le maniche risvoltate. Un must-have contemporaneo ideale per combattere il freddo 9-to-9.
Il fascino (virale) del Penny Lane coat
Street style - Credits: Getty; Penny Lane coat: Nour Hammour
Iconico il modello Penny Lane, capospalla indossato da una giovanissima Kate Hudson nel film Almost Famous (2000), che riportò in auge quello stile tipico degli Anni 60 e 70. Chiamato anche Afghanistan coat - in stretta connessione con i cappotti realizzati a mano in Afghanistan, ricamati e bordati di pelliccia o montone per ripararsi dal freddo degli altipiani asiatici - questo cappotto è perfetto per donare un tocco hippie in the city.
In un beige delicato e lungo fino alle ginocchia, si indossa facilmente su maglioni chiari, jeans wide leg e stivali a punta con tacco. Se via piace il mood, il modello Nour Hammour dalla vestibilità ampia è l’ideale: lungo fino alle caviglie, si porta stretto in vita con cintura ton-sur-ton e con taglio vivo che mette in mostra il soffice interno in shearling.
La giacca di montone beige
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; giacca: Ralph Lauren
Corta, grintosa e super calda. La giacca in montone beige con interno e profili chiari si indossa facilmente durante il giorno, sia su mise rilassate e casual sia abbinata a capi formali. La combo cromatica miele e panna del modello Ralph Lauren, con polsini ripiegati e orlo tagliato a vivo, crea un dailywear ricercato e contemporaneo.
Il cappotto di montone lungo
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cappotto: Celine
Lo shearling coat bicolore unisce casual ed eleganza, risultando un perfetto passepartout invernale. Nella variante testa di moro con profili bianco sporco è particolarmente adatto anche per la sera. Facile ma allo stesso tempo sofisticato, si porta aperto con nonchalance o con cintura ben stretta ad evidenziare il punto vita. Per lo shopping, il modello di Celine è tra i must-have di stagione, ma l’investimento in questi caso vale doppio. Il cappotto è double e rivoltato diventa una bellissima pelliccia off-white.
La giacca biker in montone nero
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; biker jacket: Givenchy
Quando fa troppo freddo per indossare un chiodo di pelle, ma allo stesso tempo si vuole aggiungere un tocco rock al proprio look, la soluzione si chiama biker jacket di montone. La versione nera da portare su look total black è il giubbotto da manuale per chi vuole uno shearling che si allontani dall’estetica del classico giaccone in montone rovesciato color miele. Il modello Givenchy in suede - con dettagli in pelle ton-sur-ton, tra cui cinturini regolabili sul collo - si indossa da mattina a sera.
Il cappotto furry
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cappotto: Prada