fashion 10 novembre 2026

Tra ispirazioni dalle passerelle e idee shopping, dal dolcevita alle maglie girocollo, passando per gli zip sweaters, ecco i modelli da avere adesso

Di Federica Caiazzo

Etro FW26 - Credits: Getty Images

Novembre, tempo di maglioni, un must-have che quest’anno si declina su una tendenza cromatica che è tra le più forti e sofisticate della moda Autunno/Inverno 2026-2027: il burgundy. Dal color mosto all’amaranto, dal burgundy al marsala, ogni sfumatura protagonista di questo diktat rilegge il knitwear della stagione fredda con un tocco ricercato e rassicurante e avvolge il look con una nuova intensità. I maglioni bordeaux, un doppio trend con infinite interpretazioni celebrate dalle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 che vanno ben oltre il classico pullover: dai dolcevita ai girocollo, perfetti per costruire eleganti total look, fino ai must have del momento (leggi: gli zipo sweaters) e ai modelli che si fanno notare per bottoni gioiello, ruches, trecce e lavorazioni tridimensionali, il risultato è un knitwear tutt'altro che ordinario, dove la comodità incontra la coolness e anche il maglione più basic acquista una nuova allure. Ecco i look più belli dalle passerelle e le idee shopping da mettere in wishlist. Maglioni bordeaux a collo alto: il diktat secondo le sfilate

Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti, Hermès FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il modo più sofisticato di indossare il bordeaux? Da capo a piedi, giocando con le diverse consistenze dei materiali e le variazioni di tono in cui i maglioni a collo alto diventano protagonisti assoluti. Le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 suggeriscono di abbandonare l'idea del maglione come semplice complemento, per farne il punto di partenza di un intero styling. Da Luisa Spagnoli, il dolcevita bordeaux diventa protagonista di un'eleganza dal gusto sartoriale: indossato sotto una camicia bianca e un cardigan ton sur ton, costruisce un raffinato gioco di sovrapposizioni, completato da una gonna midi e accessori coordinati. Laura Biagiotti esplora invece la forza espressiva della maglieria coordinata, con un ensemble in maglia rosso scuro composto da pullover e gonna midi, stretto in vita da una cintura in pelle. In passerella da Hermès, infine, il bordeaux dialoga con una palette più scura e contrasti di luce, secondo un'eleganza dinamica e sensuale. L'ispirazione da cogliere è quella di accostare il dolcevita a capi in pelle e materiali dalla mano liscia, lasciando che siano le differenze di texture a dare profondità all'insieme. I maglioni dolcevita bordeaux da comprare ora

Maglioni dolcevita bordeaux Dolce&Gabbana, Erdem, Louis Vuitton - Credits: Courtesy Press Office

Se c'è un modello su cui vale la pena investire questo non può che essere il maglione dolcevita. La versatilità è nel suo stesso DNA, lasciando che si presti a interpretazioni diverse e che spazi dai look formali a quelli davvero più casual. Nella versione bordeaux acquista inoltre una profondità cromatica che lo rende un'alternativa raffinata ai classici nero e grigio. Le idee shopping dell’Autunno/Inverno 2026-2027 esplorano diverse possibilità: Dolce&Gabbana punta sulla leggerezza di una maglia sottilissima, ideale da indossare sotto blazer e giacche sartoriali, per creare layering che non appesantiscono la silhouette. Erdem sceglie invece una manica al gomito e un motivo floreale nero sul davanti. Più rilassata la proposta di Louis Vuitton, che interpreta il dolcevita in una versione morbida e leggermente oversize, con colletto e polsini che definiscono i volumi. Tre modi diversi di intendere un grande classico, da alternare secondo l'occasione e il proprio stile. Trecce, ricami e drappeggi: il knitwear oltre il minimalismo

Etro, Bronx Banco, Area - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non soltanto linee pulite e maglie dalla lavorazione essenziale. Per l'Autunno/Inverno 2026-2027 il bordeaux incontra (anche) una dimensione più decorativa, dove la ricchezza della maglieria passa attraverso rilievi, ricami e dettagli che trasformano il pullover in un vero protagonista del look. Etro interpreta questa direzione con un maglione vinaccia impreziosito da ricami in rilievo, abbinato a una gonna di lana a quadri con spacco frontale. Un incontro di suggestioni boho e riferimenti heritage, da riprendere giocando con gonne midi, cinture in pelle e accessori dal carattere vintage. A New York, Bronx Banco porta in passerella una sensibilità più audace, dove il volume e la matericità della maglia si confrontano con superfici lucide e dettagli dalla forte personalità. È un invito a sperimentare gli opposti: un pullover lavorato a trecce può trovare un equilibrio inaspettato con pantaloni in pelle. Area, casa di moda nota per la sua visione glamour e irriverente, offre infine una lettura più contemporanea e scenografica, il drappeggio della maglieria diventa fulcro dello styling. Da qui l'idea di scegliere un pullover bordeaux con lavorazioni tridimensionali o dettagli drappeggiati e abbinarlo a una gonna con frange di cristalli che catalizza l'attenzione. I maglioni bordeaux per non passare inosservate: ruches, ricami e bottoni gioiello

Maglioni bordeaux Comme Des Garcons, Erdem, LaDoubleJ - Credits: Courtesy Press Office

Per chi considera la maglieria molto più di un alleato contro il freddo, il bordeaux diventa l’ideale punto di partenza per sperimentare anche dettagli scenografici e lavorazioni ricercate. Le idee shopping abbandonano così ogni tentazione di sobrietà e trasformano il pullover in un capo pronto a catturare lo sguardo esterno. Comme des Garçons punta sull'effetto sorpresa con un modello in cui ruches e drappeggi percorrono l'intero pannello frontale, creando un gioco di volumi quasi (apparentemente) scultoreo. Erdem sceglie una femminilità più romantica, con ricami floreali rosa che risaltano sulla maglia bordeaux, completata da colletto e bottoncini in stile polo. Infine, La DoubleJ che interpreta il cardigan in chiave chic e glamour attraverso maxi-trecce e un importante bottone gioiello. Très chic. Maglioni girocollo: il minimalismo, ma con carattere

Maglioni girocollo Bottega Veneta, Prada, The Row - Credits: Courtesy Press Office