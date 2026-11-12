Cartoline di stile dalla Lapponia, tra aurore boreali, paesaggi innevati e atmosfere incantate

fashion 12 novembre 2026

Ispirazioni e idee moda in formato fashion postcard in arrivo dal Grande Nord per vivere la magia del Natale 2026 con eleganza

Di Giulia Pacella

La magia del Natale è alle porte, in arrivo dal Grande Nord, tra foreste silenziose, laghi ghiacciati e piccoli villaggi di legno illuminati da luci calde e soffuse. Qui gli abeti scompaiono sotto una coltre di neve, il cielo si tinge di rosa e azzurro anche nelle ore del giorno - bianco e metallico - e la notte si accende dei riflessi verdi e viola dell'aurora boreale. Benvenuti in Lapponia, terra di renne, slitte e antiche tradizioni, ma soprattutto - nell'immaginario collettivo - patria di Babbo Natale ed elfi operosi. Meta sognata (non solo) dai bambini, la Lapponia continua a custodire una dimensione quasi fiabesca, dove la natura detta i ritmi della vita e il paesaggio sembra sospeso nel tempo.

Aurora boreale - Credits: Getty Images

Durante il kaamos, il periodo della notte polare, la luce assume sfumature insolite, dal verde fluorescente, al blu profondo e al rosa pastello, mentre la neve riflette anche il più piccolo bagliore di stelle cadenti e scie luminose che riverberano nell’oscurità profonda. Sono questi i colori e le atmosfere che ispirano la nostra prima cartolina natalizia: ispirazioni e idee moda in formato fashion postcard per iniziare a vivere la magia delle feste con stile. Un viaggio immaginario nell’estremo Nord, tra maglieria jacquard, fur soffici e avvolgenti, bagliori iridescenti e piccoli oggetti preziosi. Suggestioni di moda e lifestyle per portare un po' dell’incanto artico anche nei guardaroba moda Autunno/Inverno 2026-2027 e nelle nostre case. La palette soft dell’aurora boreale

Borsa Prada; Giacca Mango; Anello Damiani - Credits: Courtesy Press Office

Come pennellate di colore che attraversano il cielo, le sfumature dell'aurora boreale suggeriscono una palette delicata, tra rosa lilla, argento e riflessi cangianti. La piccola borsa Prada cattura la luce con la sua superficie in satin tempestata di cristalli, mentre la giacca lavanda in pelliccia sintetica di Mango sembra una nuvola da indossare. A racchiudere i colori del cielo artico in un gioiello ci pensa l'anello Damiani della collezione Mimosa, a tripla fascia in oro bianco con diamanti, zaffiri e opali dalle sfumature iridescenti. Bagliori artici

Guanti Plan C; Jumper Acne Studios; Anelli Pomellato Nudo - Credits: Courtesy Press Office

Azzurro ghiaccio, bianco neve e blu polare. La palette dei paesaggi artici si traduce in piccoli dettagli di stile, comei guanti lunghi in pelle celeste di Plan C, da indossare con un look elegante o con il maglione jacquard di Acne Studios, che richiama la tradizione della maglieria nordica. E per uno statement da vera fashion girl, le trasparenze luminose degli anelli Nudo di Pomellato in oro con topazi sky blue, London blue e diamanti, che sembrano custodire frammenti di cielo, ghiaccio e riflessi di un lago gelato. Il calore cozy delle feste

Orecchini Pandora; Maglia Weekend Max Mara; Giostra con cielo stellato di Diptyque - Credits: Courtesy Press Office

Il calore di una baita, il crepitio del camino, il profumo degli abeti e le luci del Natale che brillano dietro le finestre appannate. L'atmosfera si fa intima, cozy e festosa con il cardigan girocollo in maglia lavorata a jacquard di Weekend Max Mara, perfetto per le giornate d'inverno da illuminare con gli orecchini stella cadente di Pandora, che aggiungono un tocco d’oro al look. Per ricreare la magia anche a casa, la giostra con cielo stellato di Diptyque che ruota grazie al calore della candela, proiettando un delicato gioco di luci e ombre. It’s magic! Notturno iridescente

Gilet Antik Batik; Fermalibri Maisons du Monde; Gonna H&M Studio - Credits: Courtesy Press Office