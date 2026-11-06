Dettagli di stile, i guanti più belli da indossare quest’inverno

fashion 06 novembre 2026

Tra opera gloves, moufle in lana e guanti in pelle colorata, guida alle tendenze dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027

Di Giulia Pacella

Hodakova Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Elegantissimi e impalpabili, oppure super caldi, pratici e funzionali. Con il loro DNA poliedrico e le molteplici identità, i guanti sono il dettaglio di stile capace di cambiare (letteralmente) pelle e dare carattere a un look. Da sempre nella lista degli accessori indispensabili della stagione fredda, assieme a cappelli e sciarpe; sanno anche andare ben oltre la loro funzione primaria, per diventare piccoli feticci ed elementi di styling indispensabili. E quest’anno le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 lo dimostrano, mettendo i guanti al centro di molte collezioni e passerelle. Come accade in passerella da Gucci dove i guanti di pelle nera diventano l’accessorio che definisce un’attitude da diva glam, sfacciata, potente e sicura di sé.

Gucci Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Ma i mood non si limitano allo stile dominatrix. Tra modelli classici e proposte romantiche, sui catwalk sfilano una serie di tendenze tutte da annotare e da adottare. Dalla conferma degli opera gloves - già tornati di tendenza la scorsa stagione e quest’anno ancor più protagonisti - all’inaspettata vague del guanto bianco immacolato, passando per moffole di lana e proposte di pelle colorata, ecco la nostra guida ai guanti di tendenza dalle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027. Guanti in pelle colorata, il tocco sofisticato che illumina l’inverno

Da sinistra: Afraa, Emporio Armani, Paloma Wool, Situationist, Zimmermann Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Bordeaux, verde oliva e verde acido sono tra i colori must-have della moda Autunno/Inverno 2026-2027 anche sul fronte accessori. I guanti in pelle colorata sono il dettaglio che dona un tocco vivace ai look monochrome, che illumina i cappotti neri, blu e cammello o che sigilla le mise più classiche con un twist sosfisticato ma non banale. Si prestano a layering con manchette e bracciali vistosi (come abbiamo visto da Afraa), si tengono in mano per un’attitude nonchalante e uno styling da manuale (Emporio Armani e Situationist), si prestano a combo bicolore (Paloma Wool) o duettano con bluse dalla stampa foulard per un mood elegante e femminile. Guanti in lana, il passepartout indispensabile

Da sinistra: Miu Miu, Luisa Spagnoli, N°21 Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Morbidi, cozy e dal sapore handmade, non c’è inverno senza guanti di lana. Per quest’anno le texture si fanno corpose ma non ingombranti con guanti con lavorazione a coste che sono un vero passepartout. In stile moffole da Miu Miu, lunghi e color zafferano da Luisa Spagnoli a completare un look di lana in palette, grigi e super classy da N°21. Basici, essenziali e caldi, sono i guanti versatili che stanno bene con tutto e ovunque, dalla città alla montagna. Opera gloves neri, i guanti più charmant del guardaroba

Da sinistra: Scervino, Richard Quinn, Sportmax, Elisabetta Franchi, Max Mara Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Da grande soirée. Teatrali, sensualissimi e iperfemminili soprattutto se indossati in combo con minidress e abiti da ballo. Rigorosamente lunghi oltre il gomito, in pelle, in tessuti aderenti o in luminosi velluti di seta, gli opera gloves neri Hanno il fascino delle grandi dive del cinema, ma nelle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 gli opera gloves neri spopolano sulle passerelle accompagnando il lingerie dress di Ermanno Scervino, il micro abito bustier di Elisabetta Franchi, il sontuoso red gown di Richard Quinn e le silhouette minimal e aderenti di Sportmax e Max Mara. Un accessorio ricco di charme ed eleganza che è perfetto per l’holiday season alle porte. Opera gloves in pelle colorata, tra grinta e sensualità

Da sinistra: Lanvin, Mugler, Michael Kors, Paul Costelloe Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Se il nero rimane un classico, gli opera gloves in pelle colorata hanno tutto un altro temperamento, coniugando grinta e sensualità. Da Lanvin si bordano di lunghe frange, sulla passerella di Mugler sono il dettaglio che crea un perfetto look color block e si impreziosiscono con il maxi bangle super scenografici, da Michael Kors sono in morbida nappa rosso lacca dando vita a una mise monochrome perfetta anche per le feste. Da Paul Costelloe sono essenziali e in una tonalità tortora: l’accessorio neutro che sta bene su tutto. I driving gloves in stile vintage

Da sinistra: Uma Wang, Vivetta, Private Policy, Elie Saab Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Nostalgici, rétro, in un perfetto mix tra attitudine sportiva ed eleganza d’altri tempi, i guantini in nappa aderente, dal taglio cortissimo o con cut out centrale sul dorso della mano strizzano l’occhio al mondo delle auto d’epoca. Quest’anno tornano in passerella in varianti super girlish con fiocco come il guanto rosso di Vivetta, in delicate tonalità burro da Private Policy o nelle versioni più essenziali in pelle verde oliva da Uma Wang o rigorosamente black da Elie Saab. Guanti pizzo e tulle

Da sinistra: Pauline Dujancourt, Edeline Lee, Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Leggeri, trasparenti, impalpabili e super sensuali. I guanti in pizzo e tulle conservano tutto il fascino della lingerie e degli accessori da sera. Da Pauline Dujancourt il guanto in voile nero si arricchisce di applicazioni crochet, mentre da Edeline Lee il guanto in tulle bianco e liscio è perfetto per un look girlish e innocente. Infine per una nota misteriosa e notturna il guanto in pizzo chantilly nero di Roberto Cavalli: un’ode alla sensualità e al sex appeal . Guanti bianchi, la novità di stagione

Da sinistra: Bora Aksu, Maison Margiela, J. Salinas Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight