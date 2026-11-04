Le 4 grandi tendenze per indossare i pantaloni in velluto in arrivo dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027

fashion 04 novembre 2026

Eleganti o casual, a coste o super lisci? Tutte le idee più cool dalle sfilate per scaldare i look autunnali con un paio di velvet pants

Di Valeria Boraldi

Tory Burch, sfilata FW26 - Credits: Getty Images

Elegante, opulento, sofisticato, ma anche rustico, caldo, funzionale e molto pratico. Da quando divenne protagonista dei commerci lungo la Via della Seta, il velluto ne ha fatta di strada. Un tessuto dall’aura regale, che dalla regione del Kashmir è giunto fino in Europa. Dal XIII secolo, nel vecchio continente, l’Italia fu un punto saldo per la produzione e l’esportazione di questo materiale, che può essere realizzato in seta, lino o lana. Anche nella moda Autunno/Inverno 2026-2027 i pantaloni di velluto tornano protagonisti sulle passerelle e si declinano in un’ampia varietà di silhouette e modelli, tra velluto liscio e velluto a coste (come quelli firmati Tory Burch, già un feticcio di stagione). Quali scegliere? Abbiamo selezionato 4 maxi trend dalle sfilate per indossarli questa stagione. Morbidi e fluidi, i pantaloni in velluto wide leg

Sfilate FW26: da sinistra Uma Wang, Ulla Johnson, Zimmermann - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come enfatizzare al massimo le caratteristiche del velluto? Indossando pantaloni larghi, morbidi e fluidi: la lucentezza spicca da ogni piega e movimento donando alla figura un’estetica super soft. Uma Wang li sceglie color tabacco e molto ampi, perfetti da portare sotto bluse khaki per un’eleganza chic e rilassata. Da giorno a sera, semplicemente perfetti. Per Ulla Johnson, invece, il pantalone in velluto liscio verde scuro duetta con la sua giacca gemella, per un tailleur che strizza già l’occhio all’holiday season, completato da una camicia celeste indossata con styling french tuck. Per brillare in serate glamour l’ispirazione arriva da Zimmermann con il pantalone di velluto canna di fucile abbinato a piume e pelliccia, dando vita a contrasti materici e di volumi che richiamano gli Anni ’20. Da red carpet! I pantaloni di velluto a coste

Sfilate FW26: da sinistra Loewe, Akris, Daniela Gregis - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Due parole, velluto courduroy. La lavorazione a coste regala al tessuto un aspetto casual e “rustico”, rendendolo adatto in contesti workwear, country e quotidiani. Color ocra il pantalone a costine di Loewe, perfetto sotto camicette strette che ne enfatizzano la silhouette dritta e la vita bassa. Super glamour e dal taglio sartoriale il pantalone in courduroy verde prato Akris, ideale in completo, ma anche sotto magliette chiare dal mood sporty. Tirati su con risvolti, a ricordare i modelli alla zuava, i pantaloni con maxi coste in velluto color cognac firmati Daniela Gregis. Sopra a Chelsea boot sono la scelta giusta per una gita in campagna. I pantaloni di velluto a fiammifero

Sfilate FW26: da sinistra Area, Giorgio Armani, Burberry - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sui fianchi sono morbidi e favoriscono il movimento con qualche centimetro di tessuto in più, lasciandosi andare in delicati drappeggi, mentre in basso si restringono leggermente per un delicato effetto a fiammifero. Ideali per mise eleganti e contemporanee, questi pantaloni in velluto sono perfetti sia di giorno che di sera, da scegliere per accompagnare stivaletti in velvet, décolletées e sandali. Per Area sono neri e froissé, per un leggero effetto increspato. Da Giorgio Armani, invece, i velvet pants burgundy dal sapore sartoriale sono perfetti per le serate più raffinate, in combo con scarpe di raso in palette. Burberry punta sulle tonalità deep blu per pantaloni di velluto a vita bassa, pronti a catalizzare l’attenzione con uno styling casual e rilassato, tra cinture con dettagli western e blouson in stile trench. Se volete sfoggiare uno stile urban, ma ricercato anche al lavoro, sono azzeccatissimi! I pantaloni in velluto stile Anni ‘70

Sfilate FW26: da sinistra Ottolinger, Luisa Beccaria, Christian Siriano - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight