È il momento degli stivaletti, guida alle tendenze e ai modelli must-have moda Autunno 2026

fashion 07 ottobre 2026

Alti o bassi, in pelle o scamosciati, versatili e chic, sono il passepartout di stagione e quest’anno si portano così

Di Valeria Boraldi

Isabel Marant, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono comodi da indossare e facili da abbinare, garantendo sempre mise ricche di charme e stile. Alla caviglia o fino a metà polpaccio, con tacco alto o super flat, gli stivaletti sono tornati e anche per l’Autunno 2026 si confermano tra gli accessori sovrani dei guardaroba più chic. Tra ispirazioni Far West, versioni seconda pelle e passepartout iper versatili, ecco la nostra guida agli stivaletti più trendy visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 e ai modelli must-have da comprare sin da ora. Questo è il momento giusto per sfoggiarli. Dallas mood

Sfilate FW26: da sinistra Gabriela Hearst; Louis Vuitton; Polo Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono ormai un grande classico e stanno agli stivaletti come il tubino nero sta ai vestiti: i texani alla caviglia sono il passepartout di tutte le fashion girl, che stagione dopo stagione continuano a sfoggiarli con stile e nonchalance. Li abbiamo visti in passerella nella versione nera con decori floreali colorati di Gabriela Hearst; sono aderenti al polpaccio e giocano con accostamenti bicolor che ne enfatizzano le linee gli stivaletti Louis Vuitton; mentre Ralph Lauren propone camperos chiari e lisci per definire i suoi look casual.

Da sinistra: Pinko; Paris Texas; Isabel Marant

Dalle passerelle allo shopping il passo è breve. Per chi ama il mood western rock saranno perfetti gli ankle boots scamosciati di Pinko con fibbia e tacco texano, mentre il modello in pelle color cuoio di Paris Texas è la versione ultra glam del cowboy boot. Sono un vero feticcio, invece, gli stivaletti Dewina in camoscio firmati Isabel Marant. Neri passepartout

Sfilate FW26: da sinistra Stella McCartney; Tod’s; Celine - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Pelle nera e linee essenziali. Gli stivaletti da indossare sempre hanno quel quid in più che rassicura. Da Stella McCartney sono ankle boot con gambale ampio perfetti anche sotto gonne corte e miniabiti, per look ideali sia di giorno che di sera. Per il daily wear il modello Tod’s con tacco basso e cinturino dall’iconica T è lo statement discreto da abbinare con tutto. E chi ama la vernice può scegliere il modello a punta di Celine: adatto ad accompagnare capispalla nelle tonalità dell’anno come il viola perfetti per la sera.

Da sinistra: Sézane; Liu Jo; Le Silla

Neri in pelle lucida gli stivaletti Sézane sono ideali day&night sotto tailleur classici, ma anche sotto outfit tra bluse e jeans. Per Liu Jo il tacco è basso e largo e lo stivale si arricchisce di un cinturino con fibbia. Nelle serate glamour si opta per l’ankle boot Le Silla in vernice nera, la scelta perfetta per accompagnare abiti lunghi o corti e completi. Stivaletti effetto calza

Sfilate FW26: da sinistra Issey Miyake; Giorgio Armani; Sarawong - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Si infilano e vestono (quasi) come un calzino. Gli stivaletti di Issey Miyake neri sono una seconda pelle: ideali per chi ama look che scansano l’ovvio, ma cercano la comodità. Dall’eleganza senza tempo il modello flat Giorgio Armani in velluto burgundy: decorato in punta, completa mise raffinate. In pelle e total white quelli firmati Sarawong.

Da sinistra: The Row; Aquazzura; Zara

Alcuni modelli simili? Lo stivaletto pull-on scamosciato The Row per look minimalisti e dalle vibe newyorkesi in perfetto stile Gemelle Olsen, che riserva anche una sorpresa: la zeppa interna. Più alta la versione burgundy di Aquazzura con cerniera sul retro. Per mise Sixties e dal sapore Space Age lo stivaletto bianco super flat di Zara con zip laterale. Morbidi ed ampi

Sfilate FW26: da sinistra Simon Cracker; Christian Dior; Agnès b. - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La pianta è larga, la texture morbida e la gamba più o meno alta. Sono gli stivaletti che coniugano lo stile biker all’idea di comodità. Per Simon Cracker sono bassi e con bordo impunturato, in un verde oliva che fa subito autunno. Christian Dior, invece, logo lettering dorato e nuance nocciola sono i trademark di uno stivaletto con punta bombata che incarna uno dei trend più hot di stagione. Da Agnès b. va in passerella un modello avorio che sale fino a metà polpaccio: chic, ma con il giusto carattere per farsi notare.

Da sinistra: Blauer; Geox; Santoni - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight