Daniel Grassl, il fenomeno italiano che ha insidiato Ilia Malinin a Skate America 2026

entertainment 16 novembre 2026

Ilia Malinin vince il suo quarto Skate America. Daniel Grassl conquista l’argento e firma il miglior programma libero per 68 centesimi. Dai tre quadrupli sulle note dello Stabat Mater alla capriola del samurai vestito da Reem Acra, due modi di stare in scena sul ghiaccio

Di Giuditta Avellina

Daniel Grassi, rappresentante dell’Italia, si esibisce con il suo programma durante il Gala di esibizione di pattinaggio artistico, nel quindicesimo giorno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, presso la Milano Ice Skating Arena, il 21 febbraio 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

Quando Ilia Malinin entra in pista a Everett, il punteggio da battere nel libero è 188,25. Lo ha fatto segnare Daniel Grassl, che sulle note dello Stabat Mater ha aperto il suo programma con tre quadrupli di fila. Malinin si presenta in nero e blu, sulle musiche di Blue Eye Samurai. Con una capriola all’indietro fa alzare il pubblico. Si ferma a 187,57. È il 14 novembre e a Everett, nello Stato di Washington, si disputa Skate America, la quarta delle sei tappe del Grand Prix internazionale di pattinaggio di figura. Nel singolo maschile ogni atleta pattina da solo, a tempo di musica, eseguendo salti, trottole e sequenze di passi. Le esibizioni sono due: prima il programma corto, con elementi prescritti, poi il libero, più lungo. Per la classifica finale si sommano i due punteggi. È così che Malinin, statunitense e tre volte campione del mondo, conquista il suo quarto Skate America grazie al vantaggio del corto. Grassl, meranese e bronzo olimpico a squadre a Milano Cortina, parte dal quarto posto e risale fino all’argento. Nel libero li separano appena 68 centesimi. A rivederli, l’occhio va anche a quello che sul tabellone non compare: un drappeggio, la trasparenza di una manica, una mano guantata che si ferma davanti al viso.

Ilia Malinin, rappresentante degli Stati Uniti, festeggia al termine del programma libero maschile durante i Campionati mondiali ISU di pattinaggio artistico, presso la O2 Arena, il 28 marzo 2026 a Praga, nella Repubblica Ceca - Credits: Getty Images

Daniel Grassl, tre quadrupli in maniche trasparenti Un drappeggio azzurro al collo, le maniche trasparenti, qualche punto luce sulle spalle. Il costume di Grassl per Stabat Mater - The Ice Suite di Stefano Lentini ha la leggerezza di un abito da danza. L’attacco è secco: Lutz, flip e loop, tre salti da quattro rotazioni ciascuno. Nella coreografia di Edoardo De Bernardis la sequenza di passi arriva subito dopo. È lì che si può tornare a guardare le braccia, dopo aver seguito le lame per tre salti. Ai Giochi di Milano Cortina il costume aveva un compito diverso. Nel libero sulle musiche di Conclave, vestito da Dolce&Gabbana, Grassl apriva la casacca scura e lasciava apparire il bianco e l’oro. Come aveva spiegato al Venerdì di Repubblica, quel cambio d’abito metteva in scena l’elezione a papa. Il cinema, che ha studiato, gli presta spesso le sue storie. La stagione precedente aveva pattinato sulle musiche di Billy Elliot, il film sul ragazzino che vuole ballare.

Daniel Grassl - Credits: Getty Images

Ilia Malinin, il samurai di Reem Acra e la trottola di famiglia Sul nero del costume firmato da Reem Acra, il blu torna ai polsi, in vita e lungo una gamba. Malinin raccoglie una mano guantata vicino al viso e distende l’altro braccio. Sembra un fotogramma di Blue Eye Samurai, la serie animata ambientata nel Giappone del periodo Edo. Da lì vengono le musiche di Amie Doherty su cui Shae-Lynn Bourne ha costruito la coreografia. Nel libero c’è anche una trottola ispirata a Tatiana Malinina, sua madre. Nel 1999 ha vinto la Finale del Grand Prix. Oggi è una delle sue allenatrici. Ilia ha cominciato a pattinare a sette anni, dopo aver passato tanto tempo in pista con i genitori.

Ilia Malinin - Credits: Getty Images