Dal colbacco al pillbox hat, guida ai cappelli di tendenza dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027

Accessori à gogo! Questa è sempre la stagione giusta per allargare l’orizzonte oltre il perimetro di borse e scarpe per sbizzarrirsi con dettagli a prova di freddo. A cominciare dalle sciarpe, ma non solo! Il fashion diktat dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027 è lapalissiano: i cappelli sono il must-have dei look invernali. Ma per questa stagione le vie dello stile sono davvero infinite e si aprono a nuove tendenze e proposte.

Non più (o non solo) i classici cappucci di lana - che certo non mancano - e cappelli con visiera che tanto hanno spopolato nelle scorse stagioni, con la complicità dell’estetica preppy. Quest’anno l’ode al cappello passa per interpretazioni super ricercate e meno convenzionali, che spaziano dai copricapo in stile rétro ai modelli più eccentrici e scenografici, come quelli visti sulla passerella di Louis Vuitton.