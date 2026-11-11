Natale vintage, i regali dal passato che vorremmo trovare sotto l'albero

lifestyle 11 novembre 2026

Dalla lampada Nesso al Radio.cubo Brionvega, passando per la Polaroid, il Walkman e la macchina da scrivere Olivetti. Sette oggetti che hanno fatto la storia del design e del costume, o ne raccolgono lo spirito, e che oggi possono trasformarsi in regali di Natale davvero speciali

Di Giuditta Avellina

Prima delle playlist c'erano le musicassette, prima delle fotocamere degli smartphone le Polaroid. E sotto l'albero si potevano trovare una macchina da scrivere, un orsacchiotto o le figurine dei propri calciatori preferiti. Oggi molti di quegli oggetti sono diventati pezzi da collezione, ricercati nei mercatini, nei negozi di seconda mano e nelle aste specializzate. Il loro fascino non dipende soltanto dalla nostalgia: alcuni hanno rivoluzionato il modo di vestire, ascoltare musica, fotografare o arredare casa. Altri hanno semplicemente reso felici intere generazioni. Per questo, a Natale, scegliere un originale vintage, o riscoprire un grande classico ancora in produzione, può essere molto più interessante che acquistare l'ennesima novità. Artemide Nesso - 1967. Un'idea luminosa da mettere sotto l'albero Sembra un fungo, una medusa o un piccolo oggetto arrivato dal futuro. La Nesso, progettata da Giancarlo Mattioli con il Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova e messa in produzione da Artemide nel 1967, è una delle lampade più riconoscibili del design italiano. Con la sua silhouette arrotondata e la luce diffusa sotto l'ampio paralume, porta in casa tutta la fantasia degli Anni '70, quando anche gli oggetti più comuni potevano diventare sorprendenti. Entrata nella collezione del MoMA di New York, è ancora oggi prodotta da Artemide nelle celebri versioni arancione e bianca. Un originale d'epoca può essere un piccolo tesoro per i collezionisti, mentre la versione contemporanea è un regalo speciale per chi ama il design. Da accendere sul comodino o in soggiorno, magari proprio durante le feste.

Brionvega Radio.cubo TS 502 - 1964. Il Natale si accende sulle frequenze del design Due piccoli cubi colorati che si aprono come una conchiglia. Quando Marco Zanuso e Richard Sapper progettano la radio TS 502 per Brionvega, nel 1964, trasformano un apparecchio domestico in un oggetto pop, destinato a diventare uno dei simboli del design italiano. Compatta, portatile e disponibile in colori vivaci, la Radio.cubo conquista anche per la sua forma insolita: da chiusa sembra quasi una piccola scultura, da aperta rivela altoparlante e comandi. Oggi gli esemplari originali sono ricercati dai collezionisti, ma esiste anche una riedizione aggiornata con radio digitale e connessione Bluetooth. Un regalo per gli appassionati di musica e di arredamento vintage, perfetto per chi vuole riscoprire il piacere di accendere la radio e lasciarsi sorprendere da una canzone.

Danese Milano Timor - 1967. Un Natale senza tempo, giorno dopo giorno C'è un calendario che non scade mai. È Timor, progettato da Enzo Mari per Danese Milano, uno di quegli oggetti capaci di trasformare un gesto quotidiano in un piccolo rituale. Al posto dei fogli da strappare o degli schermi digitali, una serie di fascette in plastica che si aprono a ventaglio e permettono di comporre giorno, mese e data. Le linee essenziali e la grafica rigorosa ne hanno fatto un classico del design italiano, ancora oggi in produzione. Un calendario perenne da sistemare sulla scrivania, su una libreria o all'ingresso di casa, un regalo per chi ama gli oggetti belli ma anche utili. E soprattutto per chi, almeno una volta al giorno, vuole concedersi il tempo di fermarsi e ricordarsi che giorno è.

Polaroid SLR 680 - 1982. Per un Natale da immortalare, senza filtri Nel 1982 arriva la Polaroid SLR 680, evoluzione della celebre SX-70. Pieghevole, dotata di autofocus a ultrasuoni e flash integrato, permette di ottenere fotografie istantanee utilizzando le pellicole della serie 600, ancora disponibili oggi. È un oggetto di culto per gli appassionati di fotografia analogica, ma anche un regalo romantico per chi è cresciuto scattando centinaia di immagini con il telefono. Perché con una Polaroid ogni fotografia torna a essere qualcosa di fisico, da conservare in un album o appendere al frigorifero. Un regalo ancora più bello se accompagnato da una confezione di pellicole compatibili.

Sony Walkman WM-2 - 1981. La colonna sonora delle feste? Una musicassetta Quando Sony presenta il primo Walkman nel 1979, ascoltare musica diventa un'esperienza personale e portatile. Due anni dopo arriva il WM-2, più compatto e dal design destinato a diventare un simbolo degli Anni '80. I comandi sulla parte frontale, le cuffie e le cassette da girare a metà ascolto raccontano un'epoca lontanissima dallo streaming. Trovarne uno originale e funzionante significa regalare un pezzo di storia della tecnologia. Il tocco in più? Una musicassetta dell'artista preferito, magari accompagnata da una dedica scritta a mano.

Figurine Panini - 1961-62. I sogni di Natale, in formato figurina La prima raccolta Calciatori Panini risale alla stagione 1961-62. A lanciarla è Giuseppe Panini, che da Modena contribuisce a trasformare le figurine dei calciatori in un fenomeno nazionale. All'epoca non erano nemmeno autoadesive: per completare l'album serviva la colla. Oggi le prime edizioni, gli album completi e le figurine meglio conservate sono oggetti ricercati dagli appassionati. Regalare una figurina storica della squadra del cuore, magari risalente all'anno di nascita del destinatario, oppure un album d'epoca è un modo originale per far rivivere i pomeriggi trascorsi tra doppioni, scambi e pagine da completare.