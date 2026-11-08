Ponte dell'Immacolata: 3 città francesi di cui innamorarsi tra brocante e gusto

Il ponte dell’Immacolata è l'occasione ideale per varcare il confine e regalarsi una fuga in Francia guidata dalla passione per l'antiquariato e il collezionismo d'epoca. Per passeggiare tra banchetti che profumano di storia e di storie, in cui scovare piccoli tesori da portare con sé o anche solo per immergersi in un'atmosfera diversa. Le brocante d'Oltralpe, d'altronde, hanno quel je ne sais quoi che li rende incredibilmente affascinanti e che possono essere un'ottima scusa per un viaggio diverso, attraverso grandi architetture, mostre, luoghi insoliti e locali nascosti. Quattro giorni per passeggiare nei centri storici, magari dopo aver sorseggiato un calice di vino e acquistato un servizio da tè.

Abbiamo scelto tre città francesi che in questo periodo, a cavallo tra l'autunno e l'inverno, sprigionano una luce diversa, ideali da girare a piedi, ma che offrono anche percorsi speciali allontanandosi dal centro. Per un ponte dell'Immacolata fatto di cultura, storia e gusto.

Dalla Brocante de Bordeaux ai grandi vigneti della Gironda

Place des Quinconces è una delle piazze più grandi d’Europa, affacciata sulla Garonna, e dal 20 novembre al 6 dicembre si riempie di mobili, libri, manifesti e curiosità che qualcuno ha deciso di cedere e che aspettano solo qualcun altro che voglia dare loro una nuova vita.

La Brocante de Bordeaux si vive come una lunga passeggiata. Non si tratta di un semplice mercato delle pulci, ma di un grande evento urbano che unisce l'antiquariato e il modernariato all'universo botanico degli orticoltori e agli spazi di ristorazione all'aperto. Tra gli stand disposti lungo i viali della piazza si trovano arredi del Settecento, stampe antiche, porcellane d'epoca, curiosità da collezione e piante rare, in un'atmosfera conviviale che permette di alternare l'esplorazione a una pausa pranzo direttamente sul posto.