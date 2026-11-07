Guida di viaggio alla migliore New York da scoprire nel 2027

A New York c'è sempre un motivo per tornare, anche quando si pensa di aver già visto tutto. Nel 2027 si potrà dormire dentro il Rockefeller Center, ascoltare le canzoni di Prince a Broadway e scoprire un museo dedicato all'hip-hop nel Bronx, dove questa cultura è nata. E per guardare Manhattan dall'alto, stavolta, non servirà nemmeno comprare un biglietto. La città continua a cambiare, tra nuovi spazi culturali, ristoranti appena inaugurati e grandi progetti architettonici. Anche grazie alle informazioni condivise da New York City Tourism + Conventions, abbiamo selezionato dieci novità, appuntamenti e luoghi da riscoprire per organizzare il prossimo viaggio a New York.

Dormire dentro il Rockefeller Center, dove non c'era mai stato un hotel

Milioni di persone visitano ogni anno il Rockefeller Center per la pista di pattinaggio, l'albero di Natale, gli studi televisivi e la vista dal Top of the Rock. Eppure, fino a oggi, all'interno del celebre complesso Art Déco non c'era mai stato un hotel. Questo cambierà nell'autunno 2027, quando è prevista l'apertura di The Nell New York, al numero 10 di Rockefeller Plaza. L'albergo avrà 134 camere e suite, progettate dallo studio Pierre & Co., mentre gli spazi comuni porteranno la firma di Rockwell Group.

Il progetto, che nasce dall'esperienza di The Little Nell, storico albergo di Aspen in Colorado, oltre a essere il primo hotel del Rockefeller Center, sarà il primo indirizzo newyorkese di Nell Hotels. Secondo quanto annunciato dal gruppo, diventerà anche l'unica struttura Relais & Châteaux della città. La posizione racconta già molto: Fifth Avenue, Radio City Music Hall, MoMA e teatri di Broadway sono tutti raggiungibili a piedi. Per chi ama Midtown e vuole svegliarsi nel cuore della New York più cinematografica, è uno degli indirizzi da tenere d'occhio per il 2027.