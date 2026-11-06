Dal Rinascimento psichedelico di Pontormo ai pois di Kusama: 5 mostre sul colore da vedere tra il 2026 e il 2027

Il rosa (quasi) shocking esisteva già nel Cinquecento, almeno nei dipinti di Pontormo. Verner Panton immaginava stanze interamente viola e arancioni quando il minimalismo non era ancora diventato un'ossessione. Yayoi Kusama, invece, ha trasformato i pois in uno dei segni più riconoscibili dell'arte contemporanea. Il colore può cambiare l'aspetto di un quadro, la percezione di una stanza e persino il modo in cui gli animali comunicano tra loro. Tra l'autunno 2026 e il 2027, cinque mostre ne esplorano le possibilità attraverso pittura, installazioni, tessuti, arredamento ed esperimenti scientifici. Da Roma a Tokyo, passando per Milano, Berlino e New York.

Pontormo a Roma: il rosa elettrico nel Cinquecento

Pontormo - Scuderie del Quirinale, Roma | 9 ottobre 2026 - 7 febbraio 2027

Rosa confetto, verdi acidi, azzurri chiarissimi. Jacopo Carucci, detto Pontormo, utilizzava combinazioni cromatiche che ancora oggi sembrano sorprendentemente contemporanee. Basta osservare la sua celebre Visitazione di Carmignano, con quattro figure femminili avvolte in panneggi dai colori quasi irreali, per capire quanto fosse distante dalle regole della pittura rinascimentale più tradizionale. Il dipinto è anche uno dei protagonisti di Pontormo, la mostrache le Scuderie del Quirinale dedicano all'artista, la prima grande monografica interamente dedicata al pittore, realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Cristina Acidini.

Accanto ai capolavori più conosciuti, una selezione di dipinti e disegni provenienti da importanti musei e collezioni internazionali, dal Louvre al Metropolitan Museum of Art di New York, permette di seguire l'evoluzione di un artista che ha trasformato proporzioni, movimenti e colori in qualcosa di profondamente personale. La particolarità di Pontormo sta proprio nella sua capacità di rendere stranianti anche i soggetti più familiari. Le figure si allungano, le pose diventano teatrali e i colori smettono di descrivere fedelmente la realtà. Una libertà espressiva che avrebbe affascinato, secoli dopo, anche Pier Paolo Pasolini e Bill Viola.