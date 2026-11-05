Fuori si gela, dentro è il paradiso: gli 8 bagni caldi più spettacolari del mondo

lifestyle 05 novembre 2026

Dalla piscina sospesa sulle Dolomiti alle antiche grotte termali di Bormio, dalle vasche futuristiche sulle Alpi austriache agli onsen nella neve giapponese. Otto indirizzi dove immergersi nell'acqua calda, tra paesaggi straordinari e architetture sorprendenti

Di Giuditta Avellina

Bürgenstock Resort, Svizzera

Il vero lusso dell'inverno? Restare immersi nell'acqua calda mentre fuori il termometro scende sottozero. Meglio ancora se davanti agli occhi si aprono le Dolomiti innevate, una distesa di lava islandese o i boschi dell'Hokkaido durante una nevicata. Ci sono luoghi in cui il bagno è ben più che un momento di relax, bensì rappresenta da solo una ragione sufficiente per organizzare un viaggio. Dalle piscine sospese nel vuoto alle antiche terme ricavate nella montagna, fino agli idromassaggi affacciati su un fiume ghiacciato della Lapponia. Otto indirizzi dove il paesaggio conta almeno quanto l'acqua, tra architetture sorprendenti, sorgenti naturali e panorami che d'inverno acquistano un fascino particolare. In alcuni bisogna prenotare una suite, in altri basta un ingresso giornaliero. Il privilegio, in fondo, è sempre lo stesso: godersi il freddo senza sentirlo. Alpin Panorama Hotel Hubertus, Dolomiti: nuotare a dodici metri da terra Il dettaglio più sorprendente si scopre guardando verso il basso. La Sky Pool dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus ha una finestra trasparente sul fondo, attraverso la quale si vede il vuoto sotto la piscina. Progettata dallo studio altoatesino NOA, è lunga 25 metri e si spinge per oltre 17 metri fuori dalla struttura che la sostiene, raggiungendo un'altezza di dodici metri dal terreno. L'acqua, mantenuta a 33 gradi tutto l'anno, permette di nuotare all'aperto anche quando le montagne intorno a Valdaora sono coperte di neve. Sullo sfondo ci sono le Dolomiti e il comprensorio di Plan de Corones. Un'esperienza da vivere durante un soggiorno nell'hotel, dove il panorama è spettacolare, ma guardare sotto i propri piedi lo è forse ancora di più.

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Dolomiti

The Retreat at Blue Lagoon, Islanda: una laguna privata tra le colate laviche Rocce nere, vapori geotermici e acqua azzurro lattiginoso: alla Blue Lagoon il paesaggio sembra appartenere a un altro pianeta. The Retreat occupa un'area più riservata del celebre complesso termale islandese, dove alcune suite permettono di immergersi nell'acqua geotermica senza allontanarsi dalla propria camera. Le Lagoon Suite dispongono infatti di una laguna privata accessibile direttamente dalla terrazza, mentre la più esclusiva Blue Lagoon Suite offre anche una spa personale con sauna e bagno di vapore. Un dettaglio importante al momento della prenotazione: non tutte le sistemazioni affacciate sull'acqua consentono di entrarvi direttamente. E prima di partire è indispensabile consultare gli aggiornamenti ufficiali sull'attività vulcanica della penisola di Reykjanes, che può comportare limitazioni o interruzioni degli accessi.

The Retreat at Blue Lagoon, Islanda

QC Bagni Vecchi di Bormio, duemila anni di terme e una piscina sospesa sulla valle Una piscina panoramica affacciata sulla conca di Bormio sarebbe già una buona ragione per salire fin qui. Ma ai Bagni Vecchi, sul versante del Monte Reit, il percorso termale attraversa anche oltre duemila anni di storia. Ci sono gli ambienti degli antichi bagni romani, le vasche ricavate nella roccia e la Grotta Sudatoria di San Martino, dove un percorso scavato nella montagna conduce a una sorgente naturale. All'esterno, la piscina panoramica a sfioro sembra sospesa sopra la valle, con le cime alpine davanti e, quando arriva la neve, un paesaggio completamente bianco. A differenza di molte spa d'hotel, il complesso è accessibile anche senza pernottamento, prenotando un ingresso giornaliero. Un'esperienza che unisce il fascino delle terme storiche a uno dei panorami più suggestivi dell'Alta Valtellina.

QC Bagni Vecchi di Bormio

Zaborin Ryokan, Giappone, l'onsen privato mentre nevica nel bosco Nell'Hokkaido la neve può accumularsi per metri e trasformare i boschi in distese bianche. A Zaborin, nella zona di Hanazono, ogni villa dispone di due onsen privati alimentati da una sorgente naturale: uno interno e uno all'aperto, protetto da una copertura. Basta raggiungere la propria vasca esterna e immergersi nell'acqua termale, con gli alberi innevati davanti. Nessuna piscina monumentale, né effetti scenografici: qui lo spettacolo è una nevicata osservata dall'acqua calda, nel silenzio del bosco. Il soggiorno segue anche la tradizione gastronomica del ryokan, con una cucina kita kaiseki che valorizza gli ingredienti stagionali dell'Hokkaido. Un lusso discreto, fatto di privacy, natura e piccoli rituali.

Zaborin Ryokan, Giappone

Aqua Dome, Austria, tre vasche futuristiche tra le cime delle Alpi Sembrano tre giganteschi dischi volanti atterrati nella valle dell'Ötztal. Sono le piscine termali esterne di Aqua Dome, sopraelevate e collegate da passerelle, con le montagne tirolesi a fare da sfondo. Ognuna offre un'esperienza diversa: una vasca con sedute idromassaggio, una arricchita con acqua sulfurea e una salina, dove la concentrazione di sale del cinque per cento permette di galleggiare con maggiore facilità, accompagnati da musica subacquea e giochi di luce. L'acqua delle vasche è mantenuta tra i 34 e i 36 gradi, mentre intorno si alzano le cime delle Alpi austriache. Il complesso dispone complessivamente di dodici piscine interne ed esterne ed è accessibile anche con biglietto giornaliero. Da vedere soprattutto dopo il tramonto, quando le grandi vasche illuminate risaltano contro il buio della valle.

Aqua Dome, Austria

Arctic Bath, Lapponia svedese, l'idromassaggio sul fiume ghiacciato In estate galleggia sul fiume Lule, in inverno rimane circondato dal ghiaccio. Arctic Bath è un piccolo hotel con spa costruito intorno a un edificio circolare di legno, ispirato all'antica tradizione del trasporto dei tronchi lungo i fiumi svedesi. Al centro si trova una vasca fredda collegata direttamente al fiume, mentre gli spazi dedicati al benessere comprendono saune e Jacuzzi esterne riscaldate. Il contrasto tra le temperature è parte della tradizione nordica, ma qui anche il paesaggio fa la sua parte: foreste innevate, il fiume gelato e, nelle notti limpide e con condizioni geomagnetiche favorevoli, la possibilità di osservare l'aurora boreale. La spa è accessibile anche senza pernottamento attraverso pacchetti Day Spa di durata limitata, disponibili su prenotazione e in base all'occupazione dell'hotel.

Arctic Bath, Lapponia svedese

7132 Therme, Svizzera, fare il bagno in un capolavoro di architettura A Vals non si entra semplicemente in una piscina: si attraversa un edificio che sembra scavato nella montagna. Le terme progettate da Peter Zumthor, inaugurate nel 1996, sono costruite con quarzite locale, la pietra grigia che riveste pareti, pavimenti e vasche. Il percorso si snoda tra ambienti raccolti, acqua a temperature differenti e aperture che lasciano filtrare la luce naturale. All'esterno, una piscina termale guarda le montagne dei Grigioni, particolarmente suggestive quando sono innevate. L'architettura è parte integrante dell'esperienza, tanto che nell'area termale non sono ammessi dispositivi elettronici dotati di fotocamera, come smartphone e tablet. Le terme accolgono anche visitatori esterni, ma i posti sono limitati e l'ingresso deve essere prenotato online in anticipo.

7132 Therme, Svizzera

Aman Le Mélézin, Francia: il bagno caldo privato sulle piste di Courchevel A Courchevel l'après-ski può cominciare senza nemmeno lasciare la propria suite. All'Aman Le Mélézin, affacciato sulla pista Bellecôte, alcune sistemazioni dispongono di vasche norvegesi private all'aperto. La Suite Ski Piste with Hot Tub, per esempio, ha una terrazza esposta a sud con vista sulla pista e sulle montagne, mentre la stessa esperienza è disponibile anche in alcune camere della categoria Chambre Ski Piste with Hot Tub. Dopo una giornata sulla neve basta aprire la porta per ritrovarsi nell'acqua calda, lontano dagli spazi comuni della spa. Una versione particolarmente riservata della villeggiatura alpina, nel cuore di Courchevel 1850, una delle località più esclusive delle Trois Vallées.