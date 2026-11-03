Il nuovo lusso urbano? Giocare a golf o scalare una montagna indoor

Scalare una montagna a due passi da piazza Duomo; tirare in buca in pantaloni corti e polo in pieno dicembre. Certo, niente è paragonabile a una sciata sotto un cielo azzurro con le vette a far da contorno, ma è anche vero che pochi fortunati abitano in prossimità dei ghiacciai e delle cime perennemente innevate. Allo stesso modo, giocare a golf in mezzo al verde è un piacere, ma farlo in pieno inverno può diventare una sofferenza. È per questo che l'allenamento indoor prende in considerazione tutti questi aspetti, abbattendo le barriere logistiche e climatiche che spesso tengono lontani appassionati e neofiti da alcuni sport.

Non è soltanto un modo per sfuggire alla pioggia o al freddo, perché gli sport indoor stanno vivendo una nuova fase, spinti dalla tecnologia, dalla mancanza di tempo e dal desiderio di praticare attività fisica di un certo tipo senza allontanarsi dalla città. C'è anche un tema legato alla mente: fare sport vicino a casa e in un ambiente votato al comfort funziona per chi sta recuperando da un infortunio o per chi prova ansia ad affrontare una nuova disciplina. E poi c'è l'aspetto esperienziale: i nuovi club non sono soltanto luoghi dove fare sport, ma spazi di incontro, networking e intrattenimento, dove si creano community, si organizzano eventi e sfide tra giocatori, mescolando competizione virtuale e gare sui campi reali.

Golf in città

In Italia, a Milano fa da apripista per il golf Tee Up Urban Golf Hub, il primo Golf club indoor in città, pensato per chi vuole imparare a giocare, allenarsi o migliorare il proprio swing in un ambiente tecnologico. Grazie ai simulatori Trackman - tra i sistemi più avanzati al mondo per il gioco e l'allenamento basati su dati di livello professionale – si può giocare tutto l'anno, con la possibilità di ricreare virtualmente alcuni dei campi più celebri del mondo senza uscire dalla città. Così, una disciplina tradizionalmente legata agli spazi aperti diventa un'esperienze urbana, realistica e tecnologica.

I simulatori utilizzati consentono infatti di analizzare traiettorie, velocità e precisione dei colpi, offrendo dati utili per migliorare le prestazioni e rendendo l'allenamento quasi un videogioco ad alta definizione. A Parigi, invece, ha aperto il primo golf bar al coperto della città, Chill & Golf, nel 17° arrondissement. Il menu? Simulatori all'avanguardia e finger food di stagione, accompagnati da cocktail shakerati, il tutto distribuito su due piani con terrazza. Un nuovo locale ibrido, dove si va per fare swing, ma anche per rilassarsi dopo il lavoro o nel weekend.