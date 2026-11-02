Splendere in autunno? Basta copiare il trucco rosa di Hailey Bieber

Prima, il beauty look sfoggiato da Hailey Bieber a Parigi in occasione dell’intervista al talk show Quotidien, non a caso ribattezzato "lo show francese con la buona illuminazione", grazie alle speciali luci a LED che eliminano le ombre dal viso degli ospiti. Poi, l'Academy Museum Gala a Los Angeles, dove la star ha fatto di nuovo impazzire i fan con un trucco rosa in pendant con l'abito Chanel, realizzato appositamente per lei da Mathieu Blazy . Per entrambi gli eventi, Hailey Bieber ha puntato su romantiche tonalità confetto: in Francia, la truccatrice Diane Buzzetta, ha applicato sulle gote della star una tonalità ottenuta mixando una sfumatura ancora inedita di Pocket Blush a una polvere color zucchero filato che richiamava anche la shade scelta per le labbra.

A Los Angeles Mary Phillips, una delle sue make-up artist di fiducia, ha raccontato su Instagram di aver usato due nuovi prodotti firmati Rhode che al momento sono ancora top secret. Complice una certa dose di mistero, la particolare nuance fenicottero ha attirato l'attenzione, anche perché la star, fino a quel momento, aveva abituato i fan a maquillage nei toni biscotto e caramello, decisamente più soft e neutri. Ma a colpire è stato soprattutto l'effetto illuminante che il rosa ha immediatamente donato al viso della celeb. Un particolare non da poco ora che, con meno ore di sole, si è destinati a impallidire un po'. L'antidoto all'inevitabile grigiore può essere quindi per tutte un'abbondante pennellata di pigmento candy da sfumare su gote e labbra per un istantaneo effetto bonne mine.

Per le guance, il trick sta nel sovrapporre texture diverse

Dal red carpet ai social, passando per la TV, Hailey Bieber non sbaglia un beauty look. Che viene puntualmente copiato dai fan, ma non solo. Fino ad ora, ha abituato chi la segue a toni biscotto ma, in attesa di scoprire quale sarà la nuova tonalità di blush destinata a debuttare a breve (accompagnata, stando al buzz on-line, da una novità per le labbra sempre in nuance) non resta che sperimentare i prodotti già disponibili sugli scaffali dei beauty store. Il segreto per ottenere un colore vibrante e acceso al punto giusto è quello di stratificare blush in crema e polvere, dettaglio che non solo permette di prolungare la tenuta del pigmento, ma ne amplifica anche l'intensità.

In crema. Pocket Blush Piggy di Rhode ha una formula leggera e fondente che si sfuma facilmente e dura tutto il tutto il giorno: si può usare su guance e labbra e dona un finish luminoso, effetto acquerello. Blush Filter Bubble Gum di Huda Beauty ha una formula liquida facile da sfumare sia con il pennello che con le dita che racchiude pigmenti soft focus in grado di donare un tocco di colore diffuso e radioso.