Splendere in autunno? Basta copiare il trucco rosa di Hailey Bieber

Hailey Bieber - Credits: Getty Images
Se è diventato virale, un motivo c'è.
Prima, il beauty look sfoggiato da Hailey Bieber a Parigi in occasione dell’intervista al talk show Quotidien, non a caso ribattezzato "lo show francese con la buona illuminazione", grazie alle speciali luci a LED che eliminano le ombre dal viso degli ospiti. Poi, l'Academy Museum Gala a Los Angeles, dove la star ha fatto di nuovo impazzire i fan con un trucco rosa in pendant con l'abito Chanel, realizzato appositamente per lei da Mathieu Blazy. Per entrambi gli eventi, Hailey Bieber ha puntato su romantiche tonalità confetto: in Francia, la truccatrice Diane Buzzetta, ha applicato sulle gote della star una tonalità ottenuta mixando una sfumatura ancora inedita di Pocket Blush a una polvere color zucchero filato che richiamava anche la shade scelta per le labbra.
Hailey Bieber - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di @dianebuzzetta
A Los Angeles Mary Phillips, una delle sue make-up artist di fiducia, ha raccontato su Instagram di aver usato due nuovi prodotti firmati Rhode che al momento sono ancora top secret. Complice una certa dose di mistero, la particolare nuance fenicottero ha attirato l'attenzione, anche perché la star, fino a quel momento, aveva abituato i fan a maquillage nei toni biscotto e caramello, decisamente più soft e neutri. Ma a colpire è stato soprattutto l'effetto illuminante che il rosa ha immediatamente donato al viso della celeb. Un particolare non da poco ora che, con meno ore di sole, si è destinati a impallidire un po'. L'antidoto all'inevitabile grigiore può essere quindi per tutte un'abbondante pennellata di pigmento candy da sfumare su gote e labbra per un istantaneo effetto bonne mine.
Per le guance, il trick sta nel sovrapporre texture diverse
Dal red carpet ai social, passando per la TV, Hailey Bieber non sbaglia un beauty look. Che viene puntualmente copiato dai fan, ma non solo. Fino ad ora, ha abituato chi la segue a toni biscotto ma, in attesa di scoprire quale sarà la nuova tonalità di blush destinata a debuttare a breve (accompagnata, stando al buzz on-line, da una novità per le labbra sempre in nuance) non resta che sperimentare i prodotti già disponibili sugli scaffali dei beauty store. Il segreto per ottenere un colore vibrante e acceso al punto giusto è quello di stratificare blush in crema e polvere, dettaglio che non solo permette di prolungare la tenuta del pigmento, ma ne amplifica anche l'intensità.
In crema. Pocket Blush Piggy di Rhode ha una formula leggera e fondente che si sfuma facilmente e dura tutto il tutto il giorno: si può usare su guance e labbra e dona un finish luminoso, effetto acquerello. Blush Filter Bubble Gum di Huda Beauty ha una formula liquida facile da sfumare sia con il pennello che con le dita che racchiude pigmenti soft focus in grado di donare un tocco di colore diffuso e radioso.
Rhode, Pocket Blush Piggy; Huda Beauty, Blush Filter Bubble Gum - Credits: Courtesy Press Office
In polvere. Blush De Beauté True Pink di Gucci è l'esatta tonalità che Hailey Bieber ha sfoggiato in occasione dello show parigino: è una polvere setosa e impalpabile con acido ialuronico e olio di rosa nera. Prisme Libre Blush Rose di Givenchy racchiude quattro tonalità di rosa che, una volta mixate e applicate sulle guance, donano un tocco di colore fresco e naturale.
Gucci, Blush De Beauté True Pink; Givenchy, Prisme Libre Blush Rose - Credits: Courtesy Press Office
Per le labbra, un tocco soft
Se sulle guance il colore è acceso e deciso, decisamente pop, sulla bocca assume una sfumatura più decisamente più delicata. Ottenuta delineando la bocca con una matita in nuance oppure più neutra, tendente al beige, abbinata a un rossetto dall'effetto satinato oppure più emolliente. Sia a Parigi che a Los Angeles, infatti, Hailey ha puntato su texture intermedie, che non risultano vistosamente glossy né completamente opache. Per replicare lo stesso effetto, basta tamponare delicatamente il pigmento con una velina o diffonderlo con le dita, desaturandone colore e finish.
Lip Oil Balm Pale Pink di Clarins unisce colore, protezione e comfort grazie alla texture cremosa arricchita da olio di rosa mosqueta, jojoba e nocciola dalle proprietà addolcenti. Forever Matte Lipstick Rosa di Naj Oleari ha un finish satinato e a lunga tenuta, che non secca grazie all'estratto di mango nutriente.
Clarins, Lip Oil Balm Pale Pink; Naj Oleari, Lipstick Rosa - Credits: Courtesy Press Office
La cipria in nuance, il finishing touch che fa la differenza
Per fissare il trucco in entrambe le occasioni, le make-up artist hanno utilizzato una poudre dalla sfumatura rosata che sul viso ha un immediato effetto illuminante, quanto discreto: la polvere finissima, infatti, non colora ma rinfresca l'incarnato, in particolare nell'area del contorno occhi. L'importante è stenderla con l'aiuto di un pennello dalle setole morbide, lunghe e flessibili, perfette per sfumare il prodotto sull'intero perimetro dell'ovale.
Airbrush Flawless Blur Loose Powder Brightening Pink di Charlotte Tilbury è una cipria fissante in polvere libera microfine dall'effetto levigante e uniformante. Ultimate Blurring Ultra Pink di One/Size opacizza, fissa lil trucco e illumina istantaneamente l'incarnato.
Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Blur Loose Powder Brightening Pink; One/Size, Ultimate Blurring Ultra Pink - Credits: Courtesy Press Office