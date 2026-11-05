La GenZ si è inventata un nuovo lavoro con il reselling (e frutta moltissimo)

Vendere online è diventato un business. Soprattutto per i giovanissimi. Non parliamo di e-commerce che soppiantano il retail, ma di Vinted, Depop e di tutte quelle piattaforme di reselling che negli anni hanno visto crescere vertiginosamente i loro numeri e che – oggi – rappresentano per la GenZ un vero e proprio lavoro.

Attualmente, la dimensione del mercato del resale è stimata tra i 210 e i 220 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 360 miliardi di dollari entro il 2030 (fonte: BCG). I dati mostrano che sta crescendo tre volte più velocemente rispetto al settore della moda di prima mano, con categorie di alto valore come borse e gioielli che alimentano la crescita. Tutti conosciamo questi siti: si scatta qualche foto a dei capi o oggetti che non si usano più, si stabilisce un prezzo e si caricano online gli annunci.

Evan, giovane ventenne britannico intervistato dalla CNN, ha svelato di essere arrivato a guadagnare, già quando aveva 16 anni, più di 10mila euro al mese. Quando ha iniziato – a 15 anni – i suoi stessi coetanei lo prendevano in giro: "ma vendi vestiti vecchi e sudati?". Oggi è uno dei più grandi rivenditori professionisti a tempo pieno su Vinted nel Regno Unito.

Per farlo, però, non bastano gli abiti che non si usano più. Ed è qui che salta fuori un mondo, fatto di merce acquistata in stock, corsi e vere e proprie strategie di vendita.