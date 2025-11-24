Street Art nel mondo: origini, città simbolo e luoghi che hanno fatto la storia dei graffiti

Cornbread alla serata inaugurale di Beyond the Streets a 25 Kent, New York, 19 giugno 2019, evento ospitato da Roger Gastman e LL COOL J. - Credits Getty Images

La street art, oggi tra le forme urbane più studiate e fotografate, nasce molto prima del turismo dei murales. Il muro è il primo archivio dell’umanità : una superficie ruvida su cui l’uomo ha inciso la propria presenza quando non esistevano ancora carta, musei o istituzioni. Non è un passatempo per city break né un fenomeno da Instagram; è la continuazione moderna di un impulso antico, il bisogno di affermare identità nello spazio pubblico. Cercare i graffiti nelle città che li hanno generati significa leggere una storia collettiva scritta senza permesso, ma con estrema lucidità. E per capire davvero come questo linguaggio si è evoluto, bisogna partire dai luoghi che ne hanno custodito le origini e ne raccontano ancora oggi la trasformazione.

Lucas Wallick posa davanti al murale dedicato a Matisse Thybulle, realizzato dall’artista Gloss Black nel quartiere di Fishtown e presentato il 5 marzo 2021 grazie a una collaborazione tra il giocatore, i 76ers e Red Bull - Credits Getty Images

Tutto comincia qui, molto prima che New York se ne prenda il merito. Prima della corsa agli stili, prima delle crew, prima delle metropolitane trasformate in gallerie mobili. A Philadelphia, un ragazzo di nome Darryl McCray – futuro Cornbread – inizia a scrivere il suo nome sui muri semplicemente per attirare l’attenzione di una ragazza. Il romanticismo inconsapevole di quel gesto accende la miccia. Per un viaggiatore curioso, il punto di partenza è oggi il Mural Arts Program , esempio virtuoso di come un movimento nato ai margini sia diventato strumento di rigenerazione. Pareti monumentali firmate da artisti coinvolti in programmi sociali raccontano una città che ha trasformato la ribellione in patrimonio culturale.

Una visitatrice osserva le opere di Taki 183 alla mostra “The Birth of Pressionism”, allestita al Grimaldi Forum di Monaco il 1° agosto 2011, in occasione del 40° anniversario del Graffiti Movement - Credits Getty Images

Poi c’è Camden. Qui, lungo il Regent’s Canal , si è consumata la leggendaria faida tra Banksy e King Robbo . Un duello artistico che racconta meglio di qualsiasi manuale la differenza tra ribellione spontanea e strategia concettuale. Chi vuole vedere i lavori “prottetti” del più celebre artista britannico può cercare opere come il Falling Shopper o il Graffiti Painter , sparse come reliquie in quartieri residenziali e zone meno battute.

Nel Regno Unito, la street art dialoga direttamente con la cultura pop e con una certa attitudine punk. A Londra bisogna andare a Shoreditch e Brick Lane , dove murales, stencil e poster invadono le facciate con naturalezza. È il quartiere ideale per capire la stratificazione del linguaggio: dai primi writer britannici alla nuova generazione internazionale.

A East Harlem c’è il Graffiti Hall of Fame , fondato nel 1980: un sacrario del writing classico, con stili che oscillano dalle bubble letters al wild style . A Brooklyn , il Bushwick Collective ha trasformato capannoni industriali in tele a cielo aperto: per chi ama fotografare, è una delle zone più spettacolari al mondo. Nel Lower East Side , Freeman Alley è un laboratorio in continuo mutamento, un vicolo che cambia volto ogni settimana senza perdere credibilità.

New York non è la culla, ma resta la capitale simbolica. Il mito di TAKI 183 , fattorino instancabile che firma ogni angolo dei cinque distretti, è il primo caso di celebrità involontaria nella storia del writing. Oggi i treni non sono più dipinti, ma la città conserva luoghi dove respirare la vera atmosfera del movimento .

Graffiti nel quartiere di Stokes Croft, a Bristol, nei pressi del murale “Breakdancing Jesus” di Cosmo Sarson, inaugurato l’11 giugno 2012 di fronte al celebre “Mild Mild West” di Banksy - Credits Getty Images

A Berlino, la street art non è ornamento: è memoria. La East Side Gallery , 1,3 km di superficie dipinta dopo la caduta del Muro nel 1989, è uno dei musei all’aperto più significativi al mondo. Il celebre “ Bacio fraterno ” sintetizza il passaggio dall’oppressione alla libertà come pochi altri simboli europei. Per chi vuole vedere cosa significa davvero street art contemporanea, la tappa obbligata è lo Urban Nation Museum a Schöneberg: facciata modulare, mostre in continuo rinnovamento e un archivio fotografico dedicato al movimento. È il punto più avanzato della musealizzazione dell’arte urbana in Europa.

Se Londra è spettacolo, Bristol è sostanza. La città del Trip Hop – Massive Attack, Portishead – offre la chiave culturale per capire la poetica di Banksy ben più della capitale. Qui tutto nasce da una scena underground che usa il muro come spazio politico. Il quartiere di Stokes Croft è il cuore pulsante, con il murale “ The Mild Mild West ” come manifesto estetico della città. Passeggiare tra locali indipendenti e vecchi magazzini significa immergersi in un ambiente creativo ancora sorprendentemente autentico.

Un visitatore osserva le opere di Blek le Rat durante la press preview di Art Paris Art Fair 2018 al Grand Palais, il 4 aprile 2018. L’edizione riuniva 142 gallerie da 23 Paesi - Credits Getty Images

Parigi – Stencil, eleganza e gioco

Parigi ha una storia diversa. Qui lo stencil è il linguaggio che domina: rapido, incisivo, elegante. Blek le Rat è il padre etico e tecnico di una scuola che ha influenzato anche Banksy. Ma il vero colpo di genio parigino è Invader. I suoi mosaici ispirati agli Space Invaders punteggiano la città come tracce di un gioco segreto. Con l’app “FlashInvaders” si possono “catturare” le opere e accumulare punti: un modo nuovo di vivere la città, tra arte e caccia al tesoro. Nel 13° Arrondissement, enormi murales monumentali segnano la trasformazione delle periferie in musei urbani.

Italia – Dove la street art diventa narrazione civile

L’Italia ha costruito un modello tutto suo: non esporta gli stilemi americani, li fonde con storia, politica e identità locale. È un laboratorio di comunità: borghi che rinascono, periferie che si riconoscono, quartieri che scoprono nuove forme di orgoglio. Nel 1984 Bologna ospita “Arte di Frontiera”, la mostra che porta in Italia i writer di New York quando altrove erano ancora visti come vandali. La città diventa subito il centro intellettuale della street art italiana. Ma è anche il luogo del gesto più radicale della sua storia recente: Blu, artista tra i più influenti al mondo, cancella tutti i suoi murales per protesta contro una mostra che voleva musealizzarli. È un episodio che continua a interrogare: chi possiede davvero l’arte pubblica?