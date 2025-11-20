I jeans a vita bassa rimangono la tendenza del 2026. Quali modelli scegliere

fashion 20 novembre 2025

I pants in stile anni Duemila visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 si confermano i più amati dalla Gen Z. Ma solo se rivisitati in stile comfy e con qualche dettaglio prezioso

A qualcuno sembreranno lontani i tempi in cui le pance venivano scoperte, mostrate e persino esibite, sfidando il freddo e le critiche dei più intransigenti. E invece adesso, quei jeans a vita bassa – anzi, bassissima – sono tornati, evocando lo stile provocatorio degli anni a cavallo tra i 90 e i Duemila. Ma lo hanno fatto senza fare rumore, con garbo, in sintonia con il mood delle ragazze contemporanee, quelle della Gen Z che amano essere alla moda, ma sempre con disinvoltura. Così la vita del denim si abbassa, ma su volumi morbidi, rilassati, interpretando uno genere comfy che segna la differenza tra i modelli di oggi e quelli di allora - strettissimi, come quelli indossati da pop star e modelle dell’epoca, da Britney Spears a Kate Moss.

Britney Spears; Kate Moss - Credits: Getty Images

Basso è comfy E così il jeans che fissa sempre più sotto l’ombelico il suo confine è diventato il must-have della stagione fredda, con silhouette rivisitate in versioni più portabili, perfino baggy. Oversize, destrutturati e con quel fit morbido che sfiora il corpo senza mai costringerlo, questi modelli sono la risposta al bisogno di libertà sartoriale. Ogni brand lo ha rivisitato con un tocco diverso: lavaggi creativi da Rxquette, tasconi in in stile militare da Markgong, inserti in pizzo bianco da Juan vg.

Rxquette SS26; Markgong SS26; Juan VG SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Vita bassa, anzi bassissima In passerella la vita bassa viene portata anche all’estremo, per marcare quella citazione dello stile Y2K. Come fa Dsquared2, che reinterpreta quegli anni mettendo in mostra l’elastico griffato dello slip sopra la cintura, oppure abbinando il pantalone a corpetti striminziti che esaltano la silhouette nuda, e poi ancora facendo scendere il cavallo fin sotto l’intimo; l’evoluzione del bumster inventato negli Anni 90 da Alexander McQueen.

DSquared2 FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Jeans a vita bassa, anche a zampa di elefante Vita bassa, sì, ma anche zampa di elefante. L'evoluzione elegante del jeans a vita bassa confortevole è quello che si stringe leggermente sui fianchi e sulle gambe, per mostrare appena le forme, per poi allargarsi dalla caviglia in giù, con un effetto “sirena” molto femminile. Succede da Barbara Bui e Zimmermann, dove la zampa copre praticamente tutta la scarpa, facendo fare capolino solo alla punta, e da Elie Saab, dove la morbidezza del denim dona un tocco di sofisticatezza.

Barbara Bui SS26; Zimmerman SS26; Elie Saab SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Jeans a vita bassa e strass Basta poi un dettaglio brillante per rendere un jeans a vita bassa speciale: il denim diventa una tela bianca su cui sbizzarrirsi con ricami, cristalli, applicazioni metalliche o brillanti. Da Victoria Secret il lurex disegna una cintura scintillante e tasche in espansione, da Blumarine un cinturone con inserti in metallo cattura l’attenzione, e da Casablanca gli strass disegnano delle maioliche lucenti.

Victoria’s Secret SS26; Blumarine FW25; Casablanca SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come abbinare i jeans a vita bassa Il jeans a vita bassa, insomma, gioca con i volumi e sdrammatizza con i dettagli, e per questo è camaleontico e versatile. Da scegliere per i look da giorno più casual in combo con la classica t-shirt bianca e il maglione, oppure per le occasioni speciali, se abbinato a camicie eleganti e giacche classiche, che sia in versione comfy o a zampa. La chiave per sfoggiare i jeans baggy a vita bassa è l’equilibrio - volume sotto e linee definite sopra - così sta bene con un crop top o una maglietta che aderisce alla pelle; mentre quello a zampa con un bustier in raso sotto un blazer destrutturato. Ai piedi sneakers rétro con inserti colorati di giorno oppure décolleté a punta finissima la sera. Una mini bag a mano o una tote morbida renderanno l’ensemble ancora più sofisticato.

Gvlux SS26; Versace FW25; Custo Barcelona SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight