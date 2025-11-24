Omaggio a Joe Colombo: la nuova lampada da tavolo KD28 di Kartell - Courtesy Kartell

Quest’anno il Natale non si limita a illuminare gli alberi: illumina anche la coscienza. Non stiamo parlando di slogan, ma di design che fa sul serio: Le Corbusier è green, Joe Colombo lo è. Charles e Ray Eames? Pure loro. E non è un’illusione: le nuove finiture, i materiali riciclati, le imbottiture sostenibili non sono più una promessa, sono realtà concreta. E allora perché non far diventare i regali di Natale un’occasione per giocare con il bello e la sostenibilità insieme?

Nella nostra selezione troverete oggetti pensati per tutti: piccoli, preziosi, dal prezzo accessibile, ma capaci di raccontare una storia. Dall’accessorio iconico reinterpretato al pezzo artigianale fatto con materiali di scarto, ogni dono diventa un gesto leggero, concreto e stiloso. Non serve svuotare il portafoglio per fare la differenza. Basta scegliere con attenzione, dare valore alla creatività sostenibile e pensare a chi riceverà il regalo come a qualcuno che merita bellezza senza compromessi. Quest’anno il Natale è green, pop, divertente e alla portata di tutti: dal piccolo pensiero al regalo che lascia il segno.

Sedute iconiche e sostenibili

Se a Natale vogliamo sorprendere con stile senza rinunciare alla gentilezza verso il Pianeta, le sedute sono il primo regalo da considerare. L’Original Slim Cord Poltrona a Sacco di Fatboy è l’icona dei bean-bag, resa ancora più speciale da un rivestimento in PET riciclato e da un’imbottitura di piccole sfere di EPS riciclato. Morbida, elastica e disponibile in tre colori, è perfetta per ogni interno.

Se cercate un design più scultoreo, la Ghoda Chair di Satyendra Pakhalè per Qeeboo trasforma la seduta in arte: la schiena ricorda un cavallo e il polietilene riciclato la rende resistente e versatile, perfetta anche all’aperto. E per gli amanti delle icone senza tempo, lo sgabello Elephant RE di Vitra porta a casa la reinterpretazione sostenibile dell’elefante firmato Charles e Ray Eames, funzionale come seduta, tavolino o semplice elemento d’arredo.