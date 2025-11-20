Guida all’arte digitale: dall’AI agli NFT, cosa vale davvero

Le immagini NFT di Bored Ape Yacht Club (BAYC) sui videowall di Times Square a New York durante il la quarta edizione annuale degli NFT - Crediti: Noam Galai/Getty Images

L’arte digitale è diventata uno spazio dove creatività, tecnologia e mercato si intrecciano senza più confini rigidi. Il passaggio da semplice file a bene collezionabile ha cambiato il modo in cui guardiamo alle opere nate sullo schermo. Se per anni l’arte digitale è rimasta confinata nel regno dei “salvataggi da tasto destro”, la blockchain ha introdotto un elemento nuovo: la possibilità di certificare l’origine e la proprietà di un’immagine con la stessa autorevolezza di un archivio museale. Questo ha aperto due strade principali. Da una parte, l’universo degli NFT, dove l’opera diventa un asset digitale registrato su blockchain; dall’altra, l’arte generata dall’intelligenza artificiale, che pone domande sull’autorialità e sulla creatività umana. Due fenomeni diversi, ma con una radice comune: la ricerca di un valore autentico dentro il mare infinito delle immagini digitali.

NFT: il certificato che dà valore al digitale

NFT significa Non-Fungible Token, una sigla che identifica un certificato digitale unico registrato su blockchain. L’idea è intuitiva: un file può essere copiato all’infinito, ma la sua “firma” no. L’NFT è quella firma. Dentro il token vengono memorizzati i dati dell’opera, dell’autore e di ogni passaggio di proprietà, creando una sorta di carta d’identità verificabile pubblicamente. Chi acquista un NFT si porta a casa la proprietà del token, non necessariamente tutti i diritti d’autore dell’immagine. È un punto spesso frainteso: il collezionista possiede l’opera digitale, ma la licenza d’uso varia da progetto a progetto. Alcune collezioni concedono grande libertà; altre si limitano al diritto di possesso. È uno degli aspetti che richiedono maggiore attenzione, perché il valore del token dipende anche da ciò che si può fare legalmente con l’opera.

Il mercato ha mostrato subito un entusiasmo travolgente. Avatar, gif, animazioni e opere nate in rete hanno raggiunto valutazioni fuori scala, alimentate da collezionisti, speculatori e celebrità. È stato il momento in cui l’arte digitale ha incontrato la cultura pop e il linguaggio dei meme, producendo un cortocircuito che ha attirato milioni di persone verso un mercato completamente nuovo.