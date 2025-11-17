Cuffie o auricolari? La guida definitiva per scegliere il modello giusto in base all’uso

lifestyle 17 novembre 2025

Ecco come capire cosa scegliere tra cuffie o auricolare partendo da quale utilizzo se ne fa e a cosa servono

Huawei FreeClip

Capire se scegliere cuffie o auricolari non è più una questione estetica: è decidere quale tecnologia accompagna davvero la giornata. Ogni modello risponde a un’esigenza precisa, e sbagliare categoria significa ritrovarsi con un prodotto che non segue il proprio ritmo. C’è chi ascolta per isolarsi, chi vuole restare connesso al mondo, chi usa la musica per dare ritmo alla corsa o per rendere sopportabile qualsiasi spostamento ricorrente. La scelta tra cuffie (Headphones) e auricolari (Earbuds) non è poi così banale considerata l’enorme offerta, ma diventa immediatamente più sensata quando si parte dalle esigenze quotidiane. Prima di entrare nel vivo, serve però fissare alcuni concetti che valgono per tutto il panorama attuale. Oggi quasi tutti i modelli più diffusi di cuffie o auricolari sono wireless cioè senza fili. Questo è merito della stabilità del Bluetooth di ultima generazione. Fanno eccezione, nel nostro articolo, solo prodotti estremi come le cuffie Dan Clark Audio Corina. Queste, infatti, richiedono un amplificatore dedicato perché sono state pensate per un ascolto ad altissima fedeltà: parliamo di un livello sonoro impossibile da ottenere tramite collegamento senza fili, ideale per vinili su impianti importanti o piattaforme di streaming come Qobuz, Tidal, Apple Music e Amazon Music HD che utilizzano formati in alta risoluzione. Non è una scelta nostalgica: è la ricerca della massima purezza possibile.

Da sinistra cuffie on-ear, in alto cuffie over-ear, in basso auricolari in-ear nella custodia e a lato la nuova tipologia di auricolari open-ear

Anche la forma determina l’esperienza d’ascolto. Le cuffie incluse in questo articolo sono tutte over-ear, cioè modelli che circondano completamente il padiglione auricolare creando una camera acustica naturale, più ampia e rilassata. Le on-ear, invece, si appoggiano sopra l’orecchio e sono più compatte, ma meno isolanti, sono tendenzialmente anche prodotti di bassa qualità. Allo stesso modo, gli auricolari si dividono tra in-ear, che sigillano il condotto uditivo (con o senza gommino), e gli innovativi open-ear, che lo lasciano libero e permettono di sentire ciò che accade intorno. Altre sigle ricorrenti completano il quadro: l’ANC (Cancellazione Attiva del Rumore) identifica la cancellazione attiva del rumore; TWS (True Wireless Stereo) indica gli auricolari completamente senza fili; le certificazioni IPX (protezioni ai liquidi) misurano la resistenza a sudore e schizzi.

Huawei FreeClip; Motorola Buds Loop; Shokz OpenSwim Pro; Apple AirPods Pro 3

Quali auricolari scegliere per sport, mobilità e lavoro Capite le basi tecniche, la scelta diventa una questione di stile di vita. Chi fa sport trova nei modelli open-ear un alleato naturale. Gli Huawei FreeClip rappresentano la forma più raffinata del concetto, leggeri e invisibili a chi li indossa, perfetti per chi vuole ascoltare musica senza perdere contatto con ciò che lo circonda. I Motorola Buds Loop aggiungono una forte componente estetica grazie all’edizione impreziosita da cristalli Swarovski, mentre le Shokz OpenSwim Pro si rivolgono agli sportivi puri: conduzione ossea, impermeabilità totale, autonomia elevata e possibilità di caricare playlist interne per nuotare -sì, si possono portare in vasca- o pedalare senza telefono. Chi preferisce un ascolto più avvolgente durante gli allenamenti sceglie gli Apple AirPods Pro 3, forti di un ANC di livello superiore e di un comfort studiato per restare stabile anche durante la corsa.

Cellularline Lite; Sony WF-C710N; Vivo TWS 3e; Google Pixel Buds 2°

La vita da pendolare richiede un audio diverso. I Cellularline Lite risolvono il tema della semplicità, mentre i Sony WF-C710N aggiungono una cancellazione del rumore sorprendente per la fascia di prezzo, un dettaglio che cambia radicalmente la percezione del tragitto in metro. I Vivo TWS 3e risultano ideali per chi si muove molto all’aperto grazie alla loro resistenza al vento, mentre i Google Pixel Buds 2a offrono un’ottima combinazione di ANC, design compatto e funzioni smart.

Celly Soundled; Oppo Enco X3S; OnePlus Buds 4; Cellularline MAXI3; Nilox Movetouch

Lo smart working e gli ambienti ibridi hanno un linguaggio tutto loro. I Celly Soundled puntano sulla qualità delle chiamate con funzioni ENC dedicate, gli Oppo Enco X3S utilizzano il tuning acustico di Dynaudio per un suono equilibrato anche dopo ore di utilizzo e gli OnePlus Buds 4 alzano l’asticella con una doppia architettura dei driver e una riduzione del rumore che soddisfa anche chi cerca un prodotto da lavoro impegnativo. Chi preferisce una soluzione più avvolgente sceglie le Cellularline MAXI3, comode e intuitive, mentre le Nilox Movetouch introducono una novità rara nel settore: un display removibile da polso che semplifica i controlli senza dover toccare lo smartphone.

Sony WH-1000XM6; Apple AirPods Max; Dyson OnTrac; Final Audio UX3000

Quando le cuffie fanno la differenza: viaggio e ascolto domestico Il viaggio merita un capitolo dedicato. Le Sony WH-1000XM6 sono ormai un riferimento per chi vuole silenzio e comfort, e trasformano un volo affollato (su un turboelica) in un momento di distacco totale. Le Apple AirPods Max offrono un’esperienza ancora più cinematografica grazie all’audio spaziale e, da oggi, anche al supporto lossless via cavo USB-C. Dyson interpreta lo stesso segmento in chiave tecnologica con le OnTrac, che arrivano con una cancellazione precisa e un’estetica da oggetto di design. Final Audio UX3000 completa la fascia media con una resa naturale che funziona bene tanto durante i viaggi quanto davanti a un film.

Dan Clark Audio Corina