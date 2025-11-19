7 fragranze ispirate alla luna e alle stelle

Chanel SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando si guarda il cielo stellato, la mente fluttua riflettendo sulla vastità dell’universo. Di solito, da simili osservazioni scaturiscono romanzi e poesie, ora, invece, l’arco celeste ispira eau de toilette one of a kind, perfette per chi desidera sperimentare accostamenti decisamente insoliti. Sempre in cerca di combinazioni sorprendenti, i nasi mescolano corolle, resine e legni ad accordi che sanno di galassie lontane. L’olfatto, d’altro canto, è come una navicella in grado di condurci in luoghi impossibili. Per ritrovarsi sulla Luna, per esempio, basta vaporizzare poche gocce di profumo e chiudere gli occhi.

Fragranze fiorite

«Mio padre è sempre stato appassionato di astronomia: quando la stagione era quella giusta, osservavamo insieme le costellazioni con il telescopio. Lo facevamo di solito dal prato vicino a casa, un luogo isolato privo di inquinamento luminoso. Mi ricordo la brezza estiva che faceva muovere l’erba alta e il profumo delle tuberose fiorite che arrivava da un giardino poco distante» racconta per esempio Thibaud Crivelli, direttore artistico di Maison Crivelli, che, partendo da queste suggestioni ha creato proprio Tubéreuse Astrale, una fragranza che mescola note di corteccia di cannella polverosa, muschio e tuberosa.