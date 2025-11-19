7 fragranze ispirate alla luna e alle stelle

Quando si guarda il cielo stellato, la mente fluttua riflettendo sulla vastità dell’universo. Di solito, da simili osservazioni scaturiscono romanzi e poesie, ora, invece, l’arco celeste ispira eau de toilette one of a kind, perfette per chi desidera sperimentare accostamenti decisamente insoliti. Sempre in cerca di combinazioni sorprendenti, i nasi mescolano corolle, resine e legni ad accordi che sanno di galassie lontane. L’olfatto, d’altro canto, è come una navicella in grado di condurci in luoghi impossibili. Per ritrovarsi sulla Luna, per esempio, basta vaporizzare poche gocce di profumo e chiudere gli occhi.
Fragranze fiorite
«Mio padre è sempre stato appassionato di astronomia: quando la stagione era quella giusta, osservavamo insieme le costellazioni con il telescopio. Lo facevamo di solito dal prato vicino a casa, un luogo isolato privo di inquinamento luminoso. Mi ricordo la brezza estiva che faceva muovere l’erba alta e il profumo delle tuberose fiorite che arrivava da un giardino poco distante» racconta per esempio Thibaud Crivelli, direttore artistico di Maison Crivelli, che, partendo da queste suggestioni ha creato proprio Tubéreuse Astrale, una fragranza che mescola note di corteccia di cannella polverosa, muschio e tuberosa.
Maison Crivelli, Tubereuse Astrale - Credits: Courtesy Press Office
Note misteriose
Luminous Darkness di Abaton, invece, racconta una "luna" che non si svela del tutto, ma rimane velata da un’ombra che ne addolcisce i contorni, invitando a guardare oltre e a perdersi nella sottile danza tra luce e mistero, grazie a note di chinotto, ginepro, incenso, miele e ambra. Si ispira invece a una stella cadente Above Us, Steorra di Aesop che trasforma in eau de parfum la sensazione di un luminoso cielo stellato, grazie alle note di laudano, franchincenso, cardamomo e vaniglia.
A una cometa si ispira anche Comète di Chanel che, grazie mélange di iris poudré, eliotropio e fiori di ciliegio, lascia dietro di sé una scia luminosa come polvere di stelle.
Ricrea invece il ricordo di una notte trascorsa sotto l’arco celeste Under The Stars di Maison Margiela Replica che grazie al mix di resine, oud, cuoio regala la sensazione di trovarsi avvolti da una notte oscura e mistica.
Chanel, Comète; Maison Margiela Replica, Under The Stars - Credits: Courtesy Press Office
Riflessi di luna
A ricreare a casa l’atmosfera sospesa e romantica della luce lunare che si riflette sulla Senna ci pensa invece la candela Pleine Lune di BDK grazie a note minerali e legnose mentre Maison La Bugie, che vanta un’intera collezione di home scents ispirate alle costellazioni, traduce i segni in fragranze d’ambiente.
Sagittarius, in particolare, mescola oud a patchouli, zafferano, rosa e legno di guaiaco ed è racchiusa in un flacone dipinto a mano con i simboli dello zodiaco.
BDK, Pleine Lune Candela; Maison la Bugie, Sagittarius - Credits: Courtesy Press Office