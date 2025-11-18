Perché le scarpe metalliche saranno ovunque questo inverno (e come indossarle a seconda delle occasioni)

Street Style - Credits: Getty Images

Le scarpe metalliche rappresentano uno dei ritorni più forti dell’autunno/inverno 26-26. Non più relegate alle sole occasioni festive, oggi attraversano ogni momento della giornata grazie a silhouette raffinate, materiali specchiati e nuances che vanno dall’argento più freddo all’oro tenue (e alle sue sfumature, in continuità con la tendenza estiva) fino alle cromature più decise. È un trend che affonda le radici nell’immaginario del futurismo Anni ’60 e nelle estetiche space-age, ma che trova nuova linfa nelle interpretazioni contemporanee.

Il metal, oggi, non è un eccesso ma un nuovo modo di intendere la neutralità. La finitura lucida diventa un accento elegante, un dettaglio che illumina senza stravolgere, un’alternativa sofisticata ai classici nero, nude o cuoio. La stagione fredda lo conferma: le scarpe metalliche sono un vero must-have, da scegliere con consapevolezza e da indossare oltre il periodo delle feste.

I modelli più cool: dalle Mary Jane agli stivali cromati

La varietà dei modelli racconta la versatilità del trend. Le Mary Jane in oro o argento guidano il ritorno del metal: linee essenziali, cinturino sottile, silhouette leggermente rétro che si rinnova grazie a finiture luminose. Sono tra le proposte più apprezzate perché riescono a unire femminilità e rigore, funzionando sia con look minimal sia con outfit più strutturati.

Uno dei grandi protagonisti della stagione è anche il mocassino metallico, che trasforma un classico del daywear in un accessorio di carattere. La brillantezza amplifica l’impatto della forma maschile, rendendola sorprendentemente contemporanea. Le ballerine metallizzate seguono la stessa logica: leggere, versatili, ideali dalla mattina alla sera, perfette per chi cerca un effetto luminoso senza rinunciare al comfort.

Sul fronte dei modelli da sera, i kitten heel argentati o dorati sono tra le scelte più ricorrenti: tacchi discreti, forme affusolate e una luce che accompagna l’outfit senza dominarlo. Chiude la selezione uno dei modelli più spettacolari dell’inverno: lo stivale alto cromato, rigorosamente sopra il ginocchio (come impone la tendenza di stagione). Qui la brillantezza diventa protagonista assoluta e la scarpa assume un ruolo quasi architettonico nell’outfit.