Jannik Sinner sul podio, il cane di Laila, Snoopy, in campo: la foto che apre la festa finale di una stagione perfetta
Un cane sul campo a fine match, l’abbraccio con Laila Hasanovic e una finale dominata: così Jannik Sinner ha chiuso le ATP Finals con un’immagine che racconta più di mille parole
Il vincitore Jannik Sinner dell’Italia reagisce insieme alla partner Laila Hasanovic dopo la finale del singolare maschile contro Carlos Alcaraz di Spagna nell’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images
La foto che ha fatto il giro dei social è arrivata quando tutto era già scritto: Jannik Sinner campione delle ATP Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Eppure, a rubare la scena, nella confusione felice della premiazione, è stato Snoopy, il cane della fidanzata Laila Hasanovic, che si è ritrovato sul campo a fianco del numero uno d’Italia, scodinzolante e completamente inconsapevole del peso del momento.
Un’immagine leggera, spontanea, quasi domestica, che ha aggiunto un tono diverso alla serata più importante della stagione di Sinner. E ha dato il via al racconto della sua vittoria nel modo più semplice possibile: un campione raggiante, la sua compagna accanto (come avvenuto per tutto il torneo), e un cane che entra nella foto come se fosse sempre appartenuto a quella scena.
Sinner batte Alcaraz agli ATP Finals 2025
La finale contro Carlos Alcaraz è stata una delle più solide della stagione di Sinner. Un match gestito con lucidità: servizio pesante nei momenti chiave, rovescio profondissimo per togliere ritmo allo spagnolo. Sinner ha preso campo, ha dettato i tempi e ha controllato gli scambi lunghi, costringendo Alcaraz a forzare. Il momento decisivo è arrivato a fine secondo set: break, braccio fermo e chiusura ordinata. Niente fronzoli, niente show: solo tennis pulito, continuo, da vero campione. Una finale che dice molto più della semplice vittoria, perché fotografa una certezza nuova: nei match che contano, Sinner è diventato quello più stabile.
Il vincitore Jannik Sinner dell’Italia parla con il secondo classificato Carlos Alcaraz di Spagna dopo la finale del singolare maschile nell’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images
Laila Hasanovic: presenza discreta, ruolo centrale
Accanto alla parte sportiva c’è il capitolo privato, ormai parte del racconto pubblico. Laila Hasanovic non è più una presenza marginale: è nell’immagine ufficiale della vittoria. Il loro modo di stare insieme in pubblico è misurato, pulito, senza sovraesposizione: esattamente la cifra che piace al pubblico e che contribuisce a definire l’immagine di Sinner. In tribuna, durante il match, lo seguiva con lo stesso atteggiamento che ha anche sui social: discrezione, eleganza, normalità.
Jannik Sinner dell’Italia festeggia con Laila Hasanovic durante l’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images
Stile Sinner: sobrio, riconoscibile, contemporaneo
Uno dei tratti che emergono sempre più chiaramente è lo stile: Sinner non è vistoso, non cerca pose studiate, e proprio per questo risulta più credibile. Il suo modo di vestirsi fuori dal campo - linee pulite, colori neutri, capi tecnici ma non ostentati - coincide perfettamente con il modo in cui gioca: niente dispersione, niente eccessi. Anche durante la festa, con Snoopy accanto, quell’immagine resta coerente: un ragazzo di ventiquattro anni che ha vinto tutto ma mantiene un’aria sempre composta.
La serata di Torino ha consegnato a Sinner molto più di un titolo. Ha lasciato un’immagine: lui, Laila e Snoopy sul campo. Una fotografia che, senza volerlo, racconta la versione più attuale di Jannik Sinner: un atleta che vince, un ragazzo che resta centrato, una figura che sa essere protagonista senza forzare mai la scena. E in quel frame finale c’è tutto: la solidità del campione, la normalità che lo rende riconoscibile, la leggerezza che bilancia la pressione. Un modo di stare nel tennis che, oggi, è già la sua firma.
Il vincitore Jannik Sinner dell’Italia posa per una foto con il trofeo dopo la finale del singolare maschile contro Carlos Alcaraz di Spagna nell’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images