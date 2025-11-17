Il vincitore Jannik Sinner dell’Italia reagisce insieme alla partner Laila Hasanovic dopo la finale del singolare maschile contro Carlos Alcaraz di Spagna nell’ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 alla Inalpi Arena il 16 novembre 2025 a Torino, Italia - Credits: Getty Images

La foto che ha fatto il giro dei social è arrivata quando tutto era già scritto: Jannik Sinner campione delle ATP Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Eppure, a rubare la scena, nella confusione felice della premiazione, è stato Snoopy, il cane della fidanzata Laila Hasanovic, che si è ritrovato sul campo a fianco del numero uno d’Italia, scodinzolante e completamente inconsapevole del peso del momento.

Un’immagine leggera, spontanea, quasi domestica, che ha aggiunto un tono diverso alla serata più importante della stagione di Sinner. E ha dato il via al racconto della sua vittoria nel modo più semplice possibile: un campione raggiante, la sua compagna accanto (come avvenuto per tutto il torneo), e un cane che entra nella foto come se fosse sempre appartenuto a quella scena.

Sinner batte Alcaraz agli ATP Finals 2025

La finale contro Carlos Alcaraz è stata una delle più solide della stagione di Sinner. Un match gestito con lucidità: servizio pesante nei momenti chiave, rovescio profondissimo per togliere ritmo allo spagnolo. Sinner ha preso campo, ha dettato i tempi e ha controllato gli scambi lunghi, costringendo Alcaraz a forzare. Il momento decisivo è arrivato a fine secondo set: break, braccio fermo e chiusura ordinata. Niente fronzoli, niente show: solo tennis pulito, continuo, da vero campione. Una finale che dice molto più della semplice vittoria, perché fotografa una certezza nuova: nei match che contano, Sinner è diventato quello più stabile.