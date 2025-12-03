Natale sostenibile, le idee regalo eco-friendly e (rigorosamente) chic

Capsule in cashmere ricilato ‘Loro’ di Loro Piana

La corsa ai regali è iniziata, con il rischio annesso di strafare e a volte sprecare, non solo denaro, ma anche energia e materiali. Per chi è attento all’ambiente, ma ama le cose belle, ci sono tante idee eco-friendly, oggetti che nascono da modalità di produzione etiche per diventare collezioni di lusso, senza gravare troppo sul Pianeta.

Nel mondo della moda e del design ormai la sostenibilità è diventata una costante, con una attenzione a tutto tondo, dai tessuti e i materiali alla produzione, dalla gestione del personale alla distribuzione delle collezioni. Una strategia che permette di rispettare l’ambiente, e allo stesso tempo di garantire e mantenere quella artigianalità e qualità fatta di pezzi unici: i cardini del nuovo lusso. Le feste di Natale possono essere così un’occasione per scegliere regali che seguano questa direzione consapevole e a basso impatto ambientale.

Abbigliamento sostenibile

Per chi ama vestire bene, ma sempre con attenzione all’ambiente, uno dei marchi di riferimento è Stella McCartney, che da sempre si impegna a creare prodotti desiderabili con il minimo impatto. Un'idea, dunque può essere una borsa cruelty-free del brand, creata nel rispetto dei principi di circolarità, come l’iconica Falabella, che quest’anno si è anche reinventata con una capsule pensata per una nuova generazione: Generation Falabella. Oppure un maglione sostenibile firmato Loro Piana, realizzato con cashmere riciclato, per un tocco unico ed elegante; o un abito di Gabriela Hearst, la designer che dieci anni fa ha iniziato a disegnare la sua prima collezione prêt-à-porter di alta qualità, e che è diventata famosa per le collezioni eleganti che celebrano la sostenibilità, oltre alle linee e le dimensioni perfette.