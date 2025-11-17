Le listening room da scoprire ora

Vinili

Negli ultimi anni, la cultura dei listening bar e listening room è uscita dai sotterranei di Tokyo per diventare un fenomeno globale. Luoghi concepiti per ascoltare musica ad alta fedeltà - su vinile, in ambienti acusticamente perfetti e lontani dal caos dei club - stanno conquistando le capitali creative del mondo. La tendenza risponde a una ricerca crescente di esperienze sensoriali curate, dove il suono diventa protagonista e l’estetica si fonde con il rituale dell’ascolto.

Secondo un report di The Drinks Business e Financial Times, tra il 2023 e il 2025 sono raddoppiate le aperture di locali con impianti hi-fi di fascia alta in Europa, mentre l’hashtag #listeningbar supera ormai i 25 milioni di visualizzazioni su TikTok. È il segno di un cambio di paradigma: dal rumore alla profondità, dall’intrattenimento al culto del suono. I nuovi locali hi-fi - spesso firmati da interior designer e sound engineer - attraggono una clientela internazionale, adulta, appassionata di vinili, design e mixology.

MOGO Milano

Nel quartiere Isola, MOGO è il capostipite della nuova scena milanese. Più di un bar: un ristorante hi-fi che unisce sake bar, cucina contemporanea e ascolto immersivo. Il suono, calibrato da H.A.N.D. Hi-Fi e Sound Metaphors, domina la sala in legno e cemento progettata da Giorgia Longoni. Niente volumi alti, niente distrazioni: solo luce calda, vinili e un’esperienza quasi meditativa. È il format più vicino alle “jazz kissa” giapponesi, ma con un tocco di Milano contemporanea.