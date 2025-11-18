Pistoletto alle Piramidi di Giza. Ecco quali sono le altre installazioni nel deserto

Terzo Paradiso, Giza - Courtesy Press Office

Il deserto come pagina bianca, le Piramidi di Giza come scenografia millenaria e l’arte contemporanea che si inserisce con delicatezza e devozione in uno dei luoghi più iconici del pianeta. Michelangelo Pistoletto torna a confrontarsi con l’idea di eternità portando in Egitto una selezione delle sue opere specchianti, in un dialogo inedito tra presente e passato, tra materia e riflesso, tra il corpo del visitatore e l’immensità della storia.

L'occasione è la quinta edizione di “Forever is Now” (“L’eternità è adesso”) visitabile fino al 6 dicembre. Qui, tra le opere monumentali di dieci artisti internazionali, spicca anche “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto. Per questa nuova interpretazione della sua celebre opera, già presentata più di duemila volte nel mondo, il maestro biellese, oggi novantaduenne, ha scelto blocchi di calcare: la stessa pietra utilizzata in epoca faraonica per costruire le piramidi.