Michelangelo Pistoletto in mostra alla Reggia di Monza

Pistoletto Monza, Terzo Paradiso - Courtesy Press Office

Un'antologica del Maestro, figura centrale dell'arte povera e autore dei Quadri specchianti, celebre per lavori iconici come La Venere degli stracci e il progetto Il Terzo Paradiso.

Il percorso espositivo è una ricognizione critica sull’intera produzione di Pistoletto: dalle prime tele del 1957 ai lavori più recenti, in cui la spiritualità si traduce in simboli specchianti e geometrie cosmiche.

Sono trascorsi venticinque anni da quando Michelangelo Pistoletto inaugurò a Marsiglia il «Lieu de recueillement et prière» da lui creato per l’Istituto Oncologico Paoli-Calmettes, un luogo spirituale ma a-confessionale, aperto, lontano da dogmi e dottrine religiose.

Pistoletto, Monza - Il codice Trinamico - Tende - Courtesy Press Office

Dall’Atrio degli Staffieri con la Pietra dell’infinito e la Tavola interreligiosa per la pace preventiva, fino ai Giardini Reali, dove un nuovo Terzo Paradiso composto da cento panchine in materiale riciclato conclude l’esperienza come gesto di arte ambientale e civile.

“L’alba dell’umanità si apre con il fenomeno artistico”, spiega il curatore Francesco Monico. “In quel gesto primordiale delle mani sulle pareti delle caverne nasce la dimensione spirituale dell’uomo.

UR-RA raccoglie quell’eredità e la rilancia come promessa di un pensiero condiviso e dialogante.”

Per Monico, arte e spiritualità sono le due radici dell’immaginazione umana: solo unendo estetica, conoscenza e fede, possiamo generare un futuro in cui la pace diventi condizione di esistenza.

Michelangelo Pistoletto: l'Artista come Profeta

Michelangelo Pistoletto è tra i padri dell’Arte Povera e da sempre un visionario capace di unire arte e società.

Nel 1998 fonda Cittadellarte, laboratorio di pensiero e azione per la “trasformazione responsabile” del mondo. Ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia (2003), il Praemium Imperiale per la pittura (Tokyo, 2013) e nel 2025 è candidato al Premio Nobel per la Pace. Il suo ultimo libro, Spiritualità (Marsilio, 2025), scritto con Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura, è una summa del suo pensiero etico-artistico.