Contorno labbra, come dare volume con make up e trattamenti smart
Dalle tinte peel off alle maschere in gel con bagliori gold, tutti i tips per una bocca naturalmente rimpolpata
Kim Kardashian - Credits: Getty Images
Per dare alle labbra un aspetto pieno non occorre per forza ricorrere ai filler. La buona notizia è che esistono ormai numerose alternative che permettono non solo di ridisegnare i contorni della bocca, ma anche di rimpolparla ottenendo un risultato duraturo, che non sia solo un mero effetto ottico. Merito di trattamenti che racchiudono un mix di ingredienti volumizzanti come collagene, peptidi e acido ialuronico, che idratano ed eliminano rughe e secchezza, creando la base perfetta per il trucco. Da realizzare non solo con la matita, ma anche grazie a contouring e tinte effetto tatuaggio.
Lip-care intelligente
L’effetto plumping proclamato da rossetti e lip gloss è spesso il risultato di sostanze che possono risultare lievemente irritanti per alcuni tipi di pelle particolarmente sensibili, come zenzero e mentolo. Il risultato - del tutto innocuo - è momentaneo e può anche finire per seccare la pelle. Meglio, dunque puntare su trattamenti che mimino i filler, ma senza pizzicare. Come Meso Infusion Lip Mask and Plumping Duo di 111 Skin composto da due trattamenti diversi: il primo è a base di collagene dall’effetto ridensificante, mentre volulip aumenta il volume delle labbra; il secondo le nutre, ripara e lenisce.
Balm Amour di Violette_FR, invece, contiene un attivatore di collagene volumizzante, oltre a un potente tripeptide che migliora la sintesi di collagene e acido ialuronico, riducendo rughe e linee sottili e regalando una bocca più piena e definita.
Donano volume non solo grazie al loro effetto intensamente idratante, ma anche grazie a speciali pigmenti dorati e riflettenti The Kissu Lip Mask Gold Leaf di Tatcha, maschera in gel arricchita da minuscoli frammenti di foglia d’oro, e il balsamo in stick firmato Prada, anch’esso dai bagliori gold che leviga e illumina con una sola passata.
Dopo aver creato una base idratata e levigata, è il momento di passare al make-up. Al posto della matita, che dopo un po’ tende a svanire e va riapplicata, meglio una tinta peel-off, come quella di The Wonder Blading Lip Stain di Wonderskin. Dall’intenso colore blu, si applica solo sui contorni oppure sull’intera superficie della bocca e si lascia in posa per qualche minuto. Una volta rimossa, il prodotto rivela il suo vero colore, long lasting e transfer proof, che rimane impeccabile tutto il giorno.
Scolpisce e ridefinisce anche Shapelifter Micro Contour Stick di Morphe che grazie all’applicare di precisione può essere utilizzato anche per ridisegnare la bocca. Per un ulteriore tocco di volume, poi, basta prendere esempio da Kim Kardashian che, al centro delle labbra, stende sempre un tocco di gloss rosa chiaro. Si può optare per esempio per Faux Filler di Huda Beauty, che non dona solo riflessi glossy, ma idrata e riduce l’aspetto delle linee sottili. Per un effetto da vera star.