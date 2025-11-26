Contorno labbra, come dare volume con make up e trattamenti smart

Kim Kardashian - Credits: Getty Images

Per dare alle labbra un aspetto pieno non occorre per forza ricorrere ai filler. La buona notizia è che esistono ormai numerose alternative che permettono non solo di ridisegnare i contorni della bocca, ma anche di rimpolparla ottenendo un risultato duraturo, che non sia solo un mero effetto ottico. Merito di trattamenti che racchiudono un mix di ingredienti volumizzanti come collagene, peptidi e acido ialuronico, che idratano ed eliminano rughe e secchezza, creando la base perfetta per il trucco. Da realizzare non solo con la matita, ma anche grazie a contouring e tinte effetto tatuaggio.

Lip-care intelligente

L’effetto plumping proclamato da rossetti e lip gloss è spesso il risultato di sostanze che possono risultare lievemente irritanti per alcuni tipi di pelle particolarmente sensibili, come zenzero e mentolo. Il risultato - del tutto innocuo - è momentaneo e può anche finire per seccare la pelle. Meglio, dunque puntare su trattamenti che mimino i filler, ma senza pizzicare. Come Meso Infusion Lip Mask and Plumping Duo di 111 Skin composto da due trattamenti diversi: il primo è a base di collagene dall’effetto ridensificante, mentre volulip aumenta il volume delle labbra; il secondo le nutre, ripara e lenisce.

Balm Amour di Violette_FR, invece, contiene un attivatore di collagene volumizzante, oltre a un potente tripeptide che migliora la sintesi di collagene e acido ialuronico, riducendo rughe e linee sottili e regalando una bocca più piena e definita.