Melania Trump accende l'albero alla Casa Bianca: tutti gli stili natalizi delle First Lady

entertainment 25 novembre 2025

Dai cappotti couture di Melania Trump ai tailleur pastello di Jacqueline Kennedy, fino ai rossi scintillanti di Nancy Reagan: un viaggio nell’eleganza natalizia delle First Lady americane attraverso le foto storiche, tra moda, personalità e rappresentazione pubblica

La first lady Melania Trump dà il benvenuto all'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca per il 2025 davanti al Portico Nord della Casa Bianca il 24 novembre 2025 a Washington, DC - Credits Getty Images

Alla Casa Bianca il Natale non è mai soltanto un rito istituzionale: è un palco di rappresentazione, un linguaggio estetico che racconta il Paese anche attraverso le First Lady: figure che, ogni anno, con look e gesti misurati, costruiscono un immaginario delle feste fatto di tradizione, potere e stile. Una storia lunga settant’anni, scandita da cappotti sartoriali, perle, silhouette couture e sorrisi diplomatici. Un racconto che scrive un ultimo capitolo con Melania Trump che ha accolto l’albero ufficiale - un abete alto 7,6 metri coltivato in Michigan - della residenza presidenziale che verrà esposto nella Blue Room, dando ufficialmente il via agli allestimenti per le feste. Lo stile natalizio di Melania Trump Nello scatto che apre la stagione natalizia della Casa Bianca, Melania Trump saluta il maestoso abete indossando un cappotto panna, lungo e fluido. Le maniche a kimono conferiscono una morbidezza architettonica e i guanti lunghi in pelle burgundy, lucidi e aderenti, aggiungono un contrasto cromatico deciso, mentre le décolleté in tartan, nelle sfumature calde del bosco e del rosso profondo, introducono un accento volutamente natalizio e glamour.

Melania Trump riceve l'albero di Natale 2020 della Casa Bianca il 23 novembre 2020 alla Casa Bianca a Washington, DC - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Jill Biden Nell’immagine che la ritrae mentre accoglie l’albero, Jill Biden incarna un Natale più caldo e familiare. Il suo look è composto da cappotti morbidi, nuance chiare o patriottiche, abiti midi che seguono i movimenti senza rigidità. Jill comunica una dimensione domestica della Casa Bianca: un Natale vicino alla cittadinanza, accessibile, privo di rigidità protocollari. Se Melania narra un Natale più posh, Jill racconta un Natale vissuto, più che esibito.

Jill Biden arriva alla Casa Bianca il 20 novembre 2023 a Washington, DC, per dare il benvenuto all'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca per il 2023 - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Michelle Obama Le foto natalizie di Michelle Obama restituiscono un’estetica energica e contemporanea: maglieria strutturata, abiti svasati, colori intensi, dettagli metallici o geometrici. Seduta con Barack Obama tra i bambini, oppure in piedi con abiti dalla linea netta che valorizzano spalle e braccia, gli scatti comunicano movimento, calore e inclusività. Il suo Natale ha il ritmo della modernità americana: elegante, forte, partecipativo.

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle Obama posano con dei bambini vestiti da elfi durante la celebrazione del Natale a Washington il 13 dicembre 2009 a Washington, DC - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Laura Bush Laura Bush celebra un Natale dall'eleganza tradizionale e rassicurante: cappotti scuri, completi sobri, una palette che privilegia i rossi profondi e i blu istituzionali. La sua postura è sempre composta e gentile, con un sorriso mite che riflette il suo ruolo pubblico: non una protagonista glamour, ma una presenza solida e affidabile. Il suo Natale è quello della tradizione, privo di eccentricità ma impeccabile nella forma.

Laura Bush posa davanti all'albero di Natale della Casa Bianca nella Blue Room della Casa Bianca a Washington - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Hillary Clinton Tailleur dai toni saturi, velluti lucidi, giacche jacquard, perle sempre presenti. Hillary Clinton attraversa le decorazioni natalizie con l’eleganza assertiva di un’America consapevole della sua esposizione televisiva. Il suo Natale mescola professionalità e calore domestico, con un look che rispecchia la femminilità politica degli Anni 90.

Hillary Clinton con l'albero di Natale della Casa Bianca nella Sala Blu, al centro del piano di rappresentanza della Casa Bianca a Washington, DC, il 5 dicembre 1994 - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Barbara Bush Barbara Bush è immersa in un’atmosfera genuina e quasi casalinga: cardigan in lana spessa, collane di perle multiple, abiti pratici e sobri. Il volto sorridente, i capelli bianchi voluminosi e l’attitudine materna trasformano ogni scena in un momento familiare. Una First Lady che non teme la concretezza, che partecipa fisicamente all’allestimento con calore, semplicità e autenticità.

Barbara Bush tiene in braccio suo nipote, Walker Bush, mentre lei e Joseph H Riley posizionano una stella ornamentale sulla cima dell'Albero di Natale Nazionale nell'Ellisse, a Washington DC - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Rosalynn Carter Rosalynn Carter appare elegante e composta, con abiti dal taglio semplice e colori tenui. Uno stile sobrio e lontano dai grandi show della generazione successiva. L’espressione gentile, la postura rilassata e la scelta di tessuti leggeri e tonalità pacate restituiscono una First Lady che mette l’accento sulla comunità e sul dovere civico più che sull’apparenza, sull'umiltà più che sull'ostentazione.

Rosalynn Carter con in mano una bambola sotto l'albero di Natale nella Blue Room della Casa Bianca, Washington D.C., 12 dicembre 1978 - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Pat Nixon Nelle sue mise natalizie Pat Nixon indossa un abito formale tipicamente Anni 70, con spalle morbide e tessuti fluidi. Il sorriso impeccabile e la postura attenta rivelano una femminilità fortemente protocol­lare in un Natale dall'eleganza formale e senza particolari concessioni alla moda, in piena linea con l'estetica istituzionale del suo tempo.

Pat Nixon addobba l’albero di Natale, 1970 - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Jacqueline Kennedy Jackie Kennedy è la matrice di tutta l’iconografia natalizia moderna della Casa Bianca. Gli scatti la mostrano impeccabile accanto a JFK, con tailleur pastello, cappotti leggeri, tessuti finissimi e una grazia formale diventata leggenda. La sua postura è eretta, il sorriso contenuto, il portamento aristocratico: ogni foto sembra una lezione di stile. È l’inizio del Natale “di immagine” come lo conosciamo oggi.

Il presidente Kennedy e la first lady ammirano l'albero di Natale della Casa Bianca nella hall principale - Credits Getty Images

Lo stile natalizio di Mamie Eisenhower Mamie Eisenhower incarna il Natale degli Anni 50: gonne a ruota, guanti bianchi, acconciature perfette, sorrisi da fotografia ufficiale. Le immagini la ritraggono accanto a trenini, decorazioni giocattolo e alberi dalle forme più semplici rispetto agli standard attuali. Il suo stile è quello della femminilità post-bellica: bon ton, ordine, grazia domestica in un Natale rassicurante, costruito per un’America che cercava stabilità e ottimismo.

Riuniti attorno al trenino giocattolo, il presidente eletto e la sua famiglia, mentre la nuora, la signora John Eisenhower, aziona l'interruttore, 1952 - Credits Getty Images