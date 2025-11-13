Chi sono le italiane nel mito del Calendario Pirelli

Sophia Loren X Calendario Pirelli 2007 - Credits: Courtesy Press Office

Il Calendario Pirelli non celebra solo la bellezza, la usa per raccontare le epoche. E quando vuole cambiare passo, dedice di fotografare spesso un’italiana. Perché ogni volta che una di loro entra nel “The Cal”, qualcosa si sposta: l’immaginario, il linguaggio, il modo stesso in cui guardiamo il tempo. Monica Bellucci ha portato la modernità, Sophia Loren ha riscritto la maturità, Isabella Rossellini ha introdotto l’autorialità, Elodie ha incarnato la contemporaneità pop, Luisa Ranieri, ora, apre una fase più emotiva e interpretativa. La loro scia è forse la mappa ideale più nitida per capire come Pirelli abbia attraversato i decenni trasformando i volti in snodi culturali indicativi della bellezza femminile, nelle sue svariate sfaccettature.

Calendario Pirelli 1997: Monica Bellucci e l'ideale di bellezza mediterranea

Il viaggio contemporaneo delle italiane nel Calendario Pirelli inizia nel 1997 con Monica Bellucci, fotografata da Richard Avedon a New York. È una scelta che apre un varco nuovo: la bellezza mediterranea si fonde con una dimensione internazionale, elegante e cinematografica. La Bellucci non è un simbolo locale, ma una figura globale, e la sua presenza anticipa un decennio in cui “The Cal” dialogherà sempre più con la moda d’autore, con il cinema e con il linguaggio visivo delle grandi icone.

Calendario Pirelli 2004: Isabella Rossellini e la fotografia come interpretazione

Nel 2004 il Calendario Pirelli affida a Isabella Rossellini il ruolo centrale dell’edizione del quarantennale, con gli scatti di Nick Knight. È un punto di svolta: Rossellini non si limita a essere ritratta, ma recita. Trasforma posa, corpo ed espressione in strumenti narrativi, dando a ogni immagine la struttura di una piccola scena. Il suo contributo introduce un approccio completamente nuovo: la fotografia non è più solo estetica, ma diventa idea, atmosfera, concetto. Rossellini porta una consapevolezza del mezzo visivo che eleva il calendario dal glamour tradizionale verso un linguaggio più autoriale, vicino all’arte contemporanea e al cinema. Un passaggio che apre la strada a una sensibilità italiana diversa, più matura e sofisticata.

Calendario Pirelli 2007: Sophia Loren e le nuove regole della bellezza

Nel 2007 Sophia Loren viene fotografata da Inez & Vinoodh in California, in un’edizione che segna una svolta simbolica per il Calendario Pirelli. A 72 anni, Loren diventa la donna più matura mai ritratta nel progetto: una scelta che supera la semplice estetica e interviene direttamente sul modo in cui la bellezza viene raccontata. La presenza dell'attrice dimostra che il tempo non va mascherato ma rappresentato, che la maturità possiede una forza visiva e narrativa pari - se non superiore - alla giovinezza.

In quell’edizione, l’esperienza diventa un elemento iconico a tutti gli effetti, e Loren incarna alla perfezione questo cambio di prospettiva, trasformando il calendario in un terreno dove la storia personale e l’aura culturale diventano parte dell’immagine stessa.

Calendario Pirelli 2025: Elodie e il volto dell’Italia contemporanea

Dopo quasi vent’anni, l’Italia è tornata nel calendario attraverso un’altra forma di presenza: Elodie, unica italiana del 2025. La sua figura porta dentro l’immaginario di oggi: corpo come performance, identità musicale, moda che si trasforma in linguaggio. Non è la diva classica e non vuole esserlo. È il tricolore pop, internazionale, ibrida, capace di parlare ai linguaggi fluidi della nuova cultura globale. Il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase, in cui il calendario dialoga apertamente con la contemporaneità più viva.